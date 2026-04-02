Trans­por­dia­met te­gi Raa­si­ku ja Ani­ja val­la­le et­te­pa­ne­ku kaas­fi­nant­see­ri­da ron­gi­pea­tus­te au­to­park­la­te laien­da­mist. Raa­si­ku val­lalt kü­si­ti nõus­o­le­kut osa­le­da Aru­kü­la jaa­ma­park­la laien­da­mi­se, Ani­ja val­lalt Aeg­vii­du jaa­ma­park­la laien­da­mi­se ra­has­ta­mi­sel. Mõ­le­mad vo­li­ko­gud nõus­tu­sid ta­su­ma 50 prot­sen­ti park­la juur­dee­hi­tu­sest.

Mul­lu det­semb­ris pöör­dus trans­por­dia­met kir­ja­ga nii Raa­si­ku kui Ani­ja val­la­va­lit­su­se poo­le. Ku­na mõ­le­mad oma­va­lit­su­sed on viis aas­tat ta­ga­si esi­ta­nud meet­mes­se „Sääst­li­ku­maid lii­ku­mis­vii­se soo­dus­ta­va ta­ris­tu ra­ja­mi­ne“ et­te­pa­ne­ku laien­da­da val­las asu­vaid ron­gi­pea­tus­te au­to­park­laid koos val­mi­so­le­ku­ga kat­ta nen­de ra­ja­mis- ja ka­su­tus­ku­lu­sid, an­dis amet tea­da, et tee­hoiu­ka­va töög­rupp on kin­ni­ta­nud Aeg­vii­du ja Aru­kü­la jaa­ma­park­la pro­jek­tee­ri­mi­se 2026. aas­taks. Nen­de ra­ja­mi­sel on ar­ves­ta­tud ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kaas­fi­nant­see­ri­mi­se­ga. See­tõt­tu kü­si­ti neilt nõu­so­le­kut, kas ol­lak­se val­mis 2027. aas­tal või hil­jem ta­su­ma jaa­ma­park­la­te laien­da­mi­se töö­dest 50 prot­sen­ti.

Aru­kü­la jaa­ma­park­la laien­da­mi­ne

Aru­kü­la jaa­ma­park­la laien­da­mi­se ee­lar­veks on trans­por­dia­me­ti töög­rupp hin­na­nud 150 000 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. Val­lalt kü­si­ti kin­ni­tust sel­lest poo­le ehk il­ma käi­be­mak­su­ta 75 000 eu­ro ula­tu­ses kaas­fi­nant­see­ri­mise kohta.

Aeg­vii­du ron­gi­pea­tu­se park­la laien­dus

Ani­ja val­la­va­lit­sus esi­tas viis aas­tat ta­ga­si meet­mes­se „Sääst­li­ku­maid lii­ku­mis­vii­se soo­dus­ta­va ta­ris­tu ra­ja­mi­ne“ et­te­pa­ne­ku laien­da­da Aeg­vii­du ron­gi­pea­tu­se park­lat 1900 ruut­meet­rit. Too­na ar­ves­ta­ti sel­le mak­su­mu­seks 122 000 eu­rot, millest val­la kaas­ra­has­tu­se mää­raks ka­van­da­ti 50 prot­sen­ti ehk 61 000 eu­rot. 16. jaa­nua­ril an­dis trans­por­dia­met val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et tee­hoiu­ka­va töög­rupp on kin­ni­ta­nud käe­so­le­vaks aas­taks pro­jek­tee­ri­mi­se, et laien­da­da Aeg­vii­du ron­gi­pea­tu­se park­lat 50 prot­sen­di ula­tu­ses ning ra­ja­da kerg­tee Pii­be maan­tee ja­la­käi­ja­te üle­tus­koh­ta­de ning bus­si­pea­tu­se ja Pii­be maan­tee 8 va­he­le. Park­la ehi­ta­mi­se ee­lar­veks hin­das töög­rupp 151 280 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Ani­ja val­lalt kü­si­ti kin­ni­tust, kas ol­lak­se nõus osa­le­ma kaas­fi­nant­see­ri­mi­sel sel­lest 50 prot­sen­di ehk 75 640 eu­ro­ga. 22. jaa­nua­ril an­dis val­la­vo­li­ko­gu nõu­so­le­ku ga­ran­tee­ri­da Aeg­vii­du ron­gi­pea­tu­se park­la laien­da­mi­se ja piir­kon­na lii­ku­vu­se pa­ran­da­mi­se omao­sa­lu­seks ehi­tus­mak­su­mu­sest 50 prot­sen­ti või ku­ni sum­mas 75 640 eu­rot.

Loe pikemalt 1. aprilli Sõnumitoojast.