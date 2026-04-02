Transpordiamet tegi Raasiku ja Anija vallale ettepaneku kaasfinantseerida rongipeatuste autoparklate laiendamist. Raasiku vallalt küsiti nõusolekut osaleda Aruküla jaamaparkla laiendamise, Anija vallalt Aegviidu jaamaparkla laiendamise rahastamisel. Mõlemad volikogud nõustusid tasuma 50 protsenti parkla juurdeehitusest.
Mullu detsembris pöördus transpordiamet kirjaga nii Raasiku kui Anija vallavalitsuse poole. Kuna mõlemad omavalitsused on viis aastat tagasi esitanud meetmesse „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“ ettepaneku laiendada vallas asuvaid rongipeatuste autoparklaid koos valmisolekuga katta nende rajamis- ja kasutuskulusid, andis amet teada, et teehoiukava töögrupp on kinnitanud Aegviidu ja Aruküla jaamaparkla projekteerimise 2026. aastaks. Nende rajamisel on arvestatud ka kohaliku omavalitsuse kaasfinantseerimisega. Seetõttu küsiti neilt nõusolekut, kas ollakse valmis 2027. aastal või hiljem tasuma jaamaparklate laiendamise töödest 50 protsenti.
Aruküla jaamaparkla laiendamine
Aruküla jaamaparkla laiendamise eelarveks on transpordiameti töögrupp hinnanud 150 000 eurot ilma käibemaksuta. Vallalt küsiti kinnitust sellest poole ehk ilma käibemaksuta 75 000 euro ulatuses kaasfinantseerimise kohta.
Aegviidu rongipeatuse parkla laiendus
Anija vallavalitsus esitas viis aastat tagasi meetmesse „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“ ettepaneku laiendada Aegviidu rongipeatuse parklat 1900 ruutmeetrit. Toona arvestati selle maksumuseks 122 000 eurot, millest valla kaasrahastuse määraks kavandati 50 protsenti ehk 61 000 eurot. 16. jaanuaril andis transpordiamet vallavalitsusele teada, et teehoiukava töögrupp on kinnitanud käesolevaks aastaks projekteerimise, et laiendada Aegviidu rongipeatuse parklat 50 protsendi ulatuses ning rajada kergtee Piibe maantee jalakäijate ületuskohtade ning bussipeatuse ja Piibe maantee 8 vahele. Parkla ehitamise eelarveks hindas töögrupp 151 280 eurot koos käibemaksuga. Anija vallalt küsiti kinnitust, kas ollakse nõus osalema kaasfinantseerimisel sellest 50 protsendi ehk 75 640 euroga. 22. jaanuaril andis vallavolikogu nõusoleku garanteerida Aegviidu rongipeatuse parkla laiendamise ja piirkonna liikuvuse parandamise omaosaluseks ehitusmaksumusest 50 protsenti või kuni summas 75 640 eurot.
Loe pikemalt 1. aprilli Sõnumitoojast.