Valk­la Sü­da­me­ko­du kol­man­das ja se­ni ka­su­tu­se­ta ol­nud ma­ja­tii­vas lõp­pes re­mont. Kol­mas ka­he­kor­ru­se­li­ne ma­ja­o­sa ehk C-kor­pus ava­ti pi­du­li­kult kol­ma­päe­val, 30. ap­ril­lil ning sel­les li­san­du­vad ea­ka­te­le ku­ni 80 koh­ta. Prae­gu on Valk­la sü­da­me­ko­dus 148 ea­kat, edas­pi­di on Valk­la Sü­da­me­ko­du kol­mes ma­jao­sas ko­du kok­ku 228 ea­ka­le.

Valk­la Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja Mer­le Pus­sak üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et C-kor­pu­ses teh­ti si­se­töid, seal on nüüd uuen­da­tud ja kaas­aeg­sed elu­ruu­mid: „Ava­me kor­pu­se lä­hia­jal, prae­gu veel te­ge­le­me te­ge­vus­lu­ba­de­ga. Alu­mi­se kor­ru­se möö­bel on pai­gas, üle­mi­se kor­ru­se osa mööb­lit on veel tu­le­mas. Esial­gu paigutame oma ma­ja sees ea­kaid pi­sut rin­gi.“

Ena­mik Valk­la Sü­da­me­ko­du ea­ka­test on Tal­lin­nast ja mit­melt poolt mu­jalt Ees­tist. Kuu­sa­lu val­last on 15, Jõe­läht­me val­last 7, Lok­salt 3 ning Ani­ja ja Raa­si­ku val­last mõ­le­mast 2 ea­kat.

„Jär­je­kord ko­ha­soo­vi­jaist on pikk. Kui lä­he­da­sed ela­vad Har­ju­maal, tuuak­se ka ea­kas ela­ma oma ko­du­kan­ti, Valk­la Sü­da­me­ko­dus­se,“ lau­sus ju­ha­ta­ja.

Töö­ta­jaid on Valk­la Sü­da­me­ko­dus 70, neist um­bes poo­led on ju­ha­ta­ja sõ­nul Kuu­sa­lu val­last. Sa­mas on töö­ta­jaid ka Ida-Vi­ru­maalt ja mit­melt poolt mu­jalt.

Mer­le Pus­sak: „On inimesi, kes oo­ta­vad töö­koh­ta, ning võ­ta­me juur­de ka uu­si töö­ta­jaid. Hea oleks, kui on lä­bi­tud hool­da­ja koo­li­tus, aga tee­me sa­mu­ti ko­ha­peal väl­ja­õpet. Olu­li­ne on, et see töö ja ini­mes­te­ga suht­le­mi­ne meel­diks. Sel­li­ses ko­has saa­vad töö­ta­da suu­re em­paa­tia­või­me­ga ini­me­sed.“

Sü­da­me­ko­dud ASi nõu­ko­gu esi­mees Mar­tin Kukk üt­les Valk­la C-kor­pu­se ava­mi­sel, et ea­ka­te­ko­du koh­ta­de jä­re­le on vä­ga suur va­ja­dus, ini­me­sed oota­vad koh­ta lii­ga kaua: „Sü­da­me­ko­dud on juur­de ehi­ta­mas uu­si ja laien­da­mas ole­ma­s­o­le­vaid ea­ka­te­ko­du­sid, et lee­ven­da­da koh­ta­de puu­dust.“

Sü­da­me­ko­dud AS os­tis Valk­la li­gi 6000ruut­meet­ri­se hoo­ne­komp­lek­si eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­seid osu­ta­valt ASilt Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed. Sü­da­me­ko­du alus­tas ea­ka­te­ko­du­na te­ge­vust Valk­la en­di­ses hool­de­ko­dus 2022. aas­tal ühe kor­pu­se­ga. Tei­ne kor­pus re­no­vee­ri­ti ja ava­ti 2023. aas­ta su­vel.

Valk­la Sü­da­me­ko­dus on vas­tu­võ­tua­la kü­la­lis­te­le, koh­vik, ühi­sed va­ba aja veet­mi­se või lä­he­das­te­ga koh­tu­mi­se ruu­mid. Ma­jas te­gut­seb köök, õuea­lal on is­tu­mis­nur­gad ja ter­ras­sid. Li­saks hool­dus­per­so­na­li­le toi­me­ta­vad ma­jas veel hin­ge­hoid­ja, õed ja te­ge­vus­te koor­di­naa­to­rid, on kir­jas Valk­la Sü­da­me­ko­du kol­man­da kor­pu­se ava­mi­se koh­ta saa­de­tud pres­si­tea­tes.