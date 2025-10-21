Politseiuudised

14. oktoobril kell 16.20 toimus liiklusõnnetus Kuusalu vallas Loksa külas Liiapeksi-Loksa mnt 13. kilomeetril, kus 45aas­tane mees juhtis sõiduautot Mercedes-­Benz E 350 ja sõitis vastassuunavööndisse ning põrkas kokku vastu liikunud sõiduautoga Honda CR-V, mida juhtis 53aastane naine. Mõlemad juhid toimetati haiglasse.

16. oktoobril kell 3.57 käisid Kolga vabatahtlikud päästjad saagimas teele langenud puud Kuusalu vallas Kolga alevikus Liiapeksi-Loksa teel.

18. oktoobril kell 8.25 sõitsid päästjad Kuusalu valda Kodasoo külla Tallinna-Narva teele, kus olid libeduse tõttu kokku põrganud ja teelt välja sõitnud Citroen Berlingo ja Renault Clio. Juhid pääsesid ehmatusega. Kiirabi vaatas nad üle sündmuskohal. Kehra päästjad ühendasid lahti autode akujuhtmed ja politsei tegeles sündmusega edasi.

18. oktoobril kell 23.55 said päästjad väljakutse Kuusalu valda Kolga alevikku Tagavälja teele, kus põles eraldiseisev saunamaja. Inimesi sees ei olnud. Põlev saun mõõtudega 3×4 meetrit kustutati kella 00.50 paiku. Keegi viga ei saanud. Tõenäoliselt sai tulekahju alguse saunaahju kütmisest.

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

PÄÄSTEAMET