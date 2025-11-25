Kuu­sa­lu val­las ala­tes märt­sist 2023 koos käi­ma ha­ka­nud Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia ehk EA jät­kas käe­so­le­val sü­gi­sel te­gut­se­mist amet­li­kult kin­ni­ta­tud ju­ha­tu­se ja põ­hi­mää­ru­se­ga.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se is­tun­gil, 19. juu­nil kin­ni­ta­tud põ­hi­mää­ru­se jär­gi on Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia Kuu­sa­lu val­la va­ne­maea­lis­test ini­mes­test koos­nev esin­dus­ko­gu, mil­le põ­hiees­märk on va­ne­maea­lis­te ini­mes­te heao­lu pa­ren­da­mi­ne.

Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia koos­sei­su kin­ni­tab nel­jaks aas­taks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja liik­meid võib ol­la ku­ni 9.

Pä­rast põ­hi­mää­ru­se kin­ni­ta­mist va­li­sid Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia liik­med esi­me­heks En­no Ui­bo, asee­si­me­heks Ai­li Vel­le­mäe. Liik­med on Mar­je Laas­ma, Ene Vee­tõus­me, Zo­ja Kost­rits­ki, Na­ta­lia Aa­sa­mäe, Ma­ri Mikk ja Ma­re Ver­ner.

EA üle­san­ded on va­ne­maea­lis­te esin­da­mi­ne ja nen­de hu­vi­de kaits­mi­ne Kuu­sa­lu val­las, ea­ka­te esin­da­mi­ne ka maa­kond­li­ku, riik­li­ku või rah­vus­va­he­li­se ta­san­di üri­tus­tel; va­ne­maea­lis­te isi­ku­te kaa­sa­mi­ne ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se ning idee­de ava­li­kus­ta­mi­ne ja teos­ta­mi­se­le kaa­saai­ta­mi­ne; la­hen­dus­te ot­si­mi­ne koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga tur­va­li­su­se, ter­vis­hoiu, hoo­le­kan­de, trans­por­di, hea­kor­ra, elu­kest­va õp­pe, kul­tuu­ri, va­ba aja kor­ral­da­mi­se ja teis­te elu­vald­kon­da­de kü­si­mus­te­le; koos­töö aren­da­mi­ne teis­te ühen­dus­te ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga.

Ka on EA üle­san­de­na põ­hi­mää­ru­ses kir­jas val­la va­ne­maea­lis­te isi­ku­te elu puu­du­ta­va­te kü­si­mus­te lä­bi­vaa­ta­mi­ne ja val­la­va­lit­su­se­le oma­pool­se­te et­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­ne.

Asee­si­me­he Ai­li Vel­le­mäe sõ­nul tee­vad Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia et­te­võt­mis­tes kaa­sa paar­küm­mend va­ne­maea­list val­lae­la­nik­ku pea­mi­selt Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga ale­vi­kust ning Valk­la ja Hirv­li kü­last. Ko­gu tä­na­vu­se aas­ta on käi­dud kord nä­da­las võim­le­mas, ju­hen­dab He­le­ryn Viim­si. Kuu­sa­lu-Kiiu ea­kad võim­le­vad Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias, Kol­ga ale­vi­ku ea­kad Kol­ga päe­va­kes­ku­ses. Võim­le­mist ra­has­ta­tak­se ES­Fi meet­mest „Sot­siaal­ne kaa­sa­tus ko­gu­kon­da­des“ Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu val­la va­ne­maea­li­sed lii­ku­ma“ Aren­dus­ko­ja va­hen­du­sel an­tud 6000eu­ro­sest toe­tus­sum­mast. Sa­ma pro­jek­ti raa­mes on tä­na­vu toi­mu­nud toi­tu­mis­koo­li­tu­sed, koo­li­ta­ja on Kris­tel Re­ba­ne. Koo­li­ta­ja He­le­rin Tiik rää­kis esi­me­sel poo­laas­tal une­prob­lee­mi­dest, ük­sil­dus­tun­de­ga toi­me­tu­le­kust, hir­must hai­gus­te ees, äre­vu­sest ja põie­prob­lee­mi­dest ning füü­si­li­sest lii­ku­mi­sest kui heao­lust.

Ai­li Vel­le­mäe sõ­nul on val­la­va­lit­sus esi­ta­nud taot­lu­se ES­Fi toe­tu­se saa­mi­seks sa­mu­ti Aren­dus­ko­ja uu­de taot­lus­voo­ru, sest soov on võim­le­mi­se­ga jät­ka­ta. Ka on esi­ta­tud taot­lus Kuu­sa­lu val­la­le, et saa­da toe­tust EA liik­me­te väl­ja­sõi­tu­deks teat­ri­tes­se ja muu­seu­mi­des­se.

„Sü­gi­sel pos­ti­ta­sin Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia koh­ta tea­te Fa­ce­boo­ki le­he­le Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja, kut­su­sin osa­le­ma. Sain mi­tu ta­ga­si­si­det. Ole­me jät­ku­valt ava­tud uu­te­le lii­tu­ja­te­le, oota­me osa­le­ma,“ üt­les ta.