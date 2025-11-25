Kuusalu vallas alates märtsist 2023 koos käima hakanud Elukogemuse Akadeemia ehk EA jätkas käesoleval sügisel tegutsemist ametlikult kinnitatud juhatuse ja põhimäärusega.
Kuusalu vallavalitsuse istungil, 19. juunil kinnitatud põhimääruse järgi on Elukogemuse Akadeemia Kuusalu valla vanemaealistest inimestest koosnev esinduskogu, mille põhieesmärk on vanemaealiste inimeste heaolu parendamine.
Elukogemuse Akadeemia koosseisu kinnitab neljaks aastaks Kuusalu vallavalitsus ja liikmeid võib olla kuni 9.
Pärast põhimääruse kinnitamist valisid Elukogemuse Akadeemia liikmed esimeheks Enno Uibo, aseesimeheks Aili Vellemäe. Liikmed on Marje Laasma, Ene Veetõusme, Zoja Kostritski, Natalia Aasamäe, Mari Mikk ja Mare Verner.
EA ülesanded on vanemaealiste esindamine ja nende huvide kaitsmine Kuusalu vallas, eakate esindamine ka maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi üritustel; vanemaealiste isikute kaasamine otsustusprotsessidesse ning ideede avalikustamine ja teostamisele kaasaaitamine; lahenduste otsimine koostöös vallavalitsusega turvalisuse, tervishoiu, hoolekande, transpordi, heakorra, elukestva õppe, kultuuri, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade küsimustele; koostöö arendamine teiste ühenduste ja organisatsioonidega.
Ka on EA ülesandena põhimääruses kirjas valla vanemaealiste isikute elu puudutavate küsimuste läbivaatamine ja vallavalitsusele omapoolsete ettepanekute esitamine.
Aseesimehe Aili Vellemäe sõnul teevad Elukogemuse Akadeemia ettevõtmistes kaasa paarkümmend vanemaealist vallaelanikku peamiselt Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikust ning Valkla ja Hirvli külast. Kogu tänavuse aasta on käidud kord nädalas võimlemas, juhendab Heleryn Viimsi. Kuusalu-Kiiu eakad võimlevad Kiiu Kiigepõnni lasteaias, Kolga aleviku eakad Kolga päevakeskuses. Võimlemist rahastatakse ESFi meetmest „Sotsiaalne kaasatus kogukondades“ Kuusalu vallavalitsuse projektile „Kuusalu valla vanemaealised liikuma“ Arenduskoja vahendusel antud 6000eurosest toetussummast. Sama projekti raames on tänavu toimunud toitumiskoolitused, koolitaja on Kristel Rebane. Koolitaja Helerin Tiik rääkis esimesel poolaastal uneprobleemidest, üksildustundega toimetulekust, hirmust haiguste ees, ärevusest ja põieprobleemidest ning füüsilisest liikumisest kui heaolust.
Aili Vellemäe sõnul on vallavalitsus esitanud taotluse ESFi toetuse saamiseks samuti Arenduskoja uude taotlusvooru, sest soov on võimlemisega jätkata. Ka on esitatud taotlus Kuusalu vallale, et saada toetust EA liikmete väljasõitudeks teatritesse ja muuseumidesse.
„Sügisel postitasin Elukogemuse Akadeemia kohta teate Facebooki lehele Kuusalu Kuulutaja, kutsusin osalema. Sain mitu tagasisidet. Oleme jätkuvalt avatud uutele liitujatele, ootame osalema,“ ütles ta.