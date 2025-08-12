Valgejõe külaplatsil laupäeval, 2. augustil toimunud lastespordipäeval oli registreeritud võistlejaid 126. Seekord võisteldi seitsmel alal ja vanuserühmi oli samuti seitse, et võistlus sujuks kiiremini. Eelmisel aastal oli nii vanuserühmi kui ka võistlusalasid mõlemaid kuus, ent võistlejaid kogunes palju ja tänavune muutus tehti lapsevanemate tagasiside põhjal, et ootamisaegu lühendada.
Kuna seekord oli juubeliaasta, võeti kavasse kolm ala, mis olid ka 35 aastat tagasi – kaugushüpe, pallivise ning jooks, läbida tuli 35 meetrit.
Veel olid võistlusalad 30 sekundi jooksul pesu nöörile kuivama panemine, hantlite tõstmine ja hoidmine, hüppenööriga hüppamine ning täpsusvise väikeste oakottidega.
Võisteldi vanuserühmades 0-3, 4-5, 6-7, 8-9. 10-11. 12-14 ning 15-88 eluaastat. Kõige enam oli võistlejaid 8-9aastaste vanuserühmas, kus oli 27 osalejat.
Valgejõe laste spordipäeva korraldas MTÜ Puhata ja Mängida, peakorraldajad olid taas MTÜ liikmed Kersti Tunger, Anete Lomp ja Laura Kuuskme. Päeva juht oli Uku Aasrand Kolgakülast.
MTÜ Puhata ja Mängida on loodud laste- ning pereürituste korraldamiseks ja sai tänavuse spordipäeva läbiviimiseks Kuusalu valla ühekordsete spordiürituste toetusvoorust 775 eurot.
Kuigi kõikide vanuserühmade kolm parimat kutsuti pjedestaalile, kingiti puust medalid ja jäätis kõigile võistlejatele. Spordipäeva sponsor oli mänguasjade kaupluste kett Karupoeg Puhh ning kõik lapsed said valida endale mänguasja.
Peakorraldajaid abistasid paarkümmend vabatahtlikku – iga ala juures oli mängujuht ning nii-öelda reisisaatjad viisid vanuserühmade kaupa võistlejaid ühest võistluskohast teise.
Päev lõppes aeroobikatantsuga, juhendas aeroobikatreener Enn Meiesaar.
Kohalike laste spordipäevi hakkas 35 aastat tagasi korraldama Valgejõe metskond. Tookordsed eestvedajad olid endine metsaülem Lya Mägi, metsnik Uve Pärn ja raamatupidaja, Valgejõe pikaaegne külavanem Leili Valk.