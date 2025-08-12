Val­ge­jõe kü­lap­lat­sil lau­päe­val, 2. au­gus­til toi­mu­nud las­tes­por­di­päe­val oli re­gist­ree­ri­tud võist­le­jaid 126. See­kord võis­tel­di seits­mel alal ja va­nu­se­rüh­mi oli sa­mu­ti seit­se, et võist­lus su­juks kii­re­mi­ni. Eel­mi­sel aas­tal oli nii va­nu­se­rüh­mi kui ka võist­lu­sa­la­sid mõ­le­maid kuus, ent võist­le­jaid ko­gu­nes pal­ju ja tä­na­vu­ne muu­tus teh­ti lap­se­va­ne­ma­te ta­ga­si­si­de põh­jal, et oo­ta­mi­sae­gu lü­hen­da­da.

Ku­na see­kord oli juu­be­liaas­ta, võe­ti ka­vas­se kolm ala, mis olid ka 35 aas­tat ta­ga­si – kau­gus­hü­pe, pal­li­vi­se ning jooks, lä­bi­da tu­li 35 meet­rit.

Veel olid võist­lu­sa­lad 30 se­kun­di jook­sul pe­su nöö­ri­le kui­va­ma pa­ne­mi­ne, hant­li­te tõst­mi­ne ja hoid­mi­ne, hüp­pe­nöö­ri­ga hüp­pa­mi­ne ning täp­sus­vi­se väi­kes­te oa­kot­ti­de­ga.

Võis­tel­di va­nu­se­rüh­ma­des 0-3, 4-5, 6-7, 8-9. 10-11. 12-14 ning 15-88 eluaas­tat. Kõi­ge enam oli võist­le­jaid 8-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas, kus oli 27 osa­le­jat.

Val­ge­jõe las­te spor­di­päe­va kor­ral­das MTÜ Pu­ha­ta ja Män­gi­da, pea­kor­ral­da­jad olid taas MTÜ liik­med Kers­ti Tun­ger, Ane­te Lomp ja Lau­ra Kuusk­me. Päe­va juht oli Uku Aas­rand Kol­ga­kü­last.

MTÜ Pu­ha­ta ja Män­gi­da on loo­dud las­te- ning pe­reü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks ja sai tä­na­vu­se spor­di­päe­va lä­bi­vii­mi­seks Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te spor­di­üri­tus­te toe­tus­voo­rust 775 eu­rot.

Kui­gi kõi­ki­de va­nu­se­rüh­ma­de kolm pa­ri­mat kut­su­ti pje­des­taa­li­le, kin­gi­ti puust me­da­lid ja jää­tis kõi­gi­le võist­le­ja­te­le. Spor­di­päe­va spon­sor oli män­guas­ja­de kaup­lus­te kett Karu­poeg Puhh ning kõik lap­sed said va­li­da en­da­le män­guas­ja.

Pea­kor­ral­da­jaid abis­ta­sid paar­küm­mend va­ba­taht­lik­ku – iga ala juu­res oli män­gu­juht ning nii-öel­da rei­si­saat­jad vii­sid va­nu­se­rüh­ma­de kau­pa võist­le­jaid ühest võist­lus­ko­hast tei­se.

Päev lõp­pes ae­roo­bi­ka­tant­su­ga, ju­hen­das ae­roo­bi­kat­ree­ner Enn Meie­saar.

Ko­ha­li­ke las­te spor­di­päe­vi hak­kas 35 aas­tat ta­ga­si kor­ral­da­ma Val­ge­jõe mets­kond. Too­kord­sed eest­ve­da­jad olid en­di­ne met­saü­lem Lya Mä­gi, mets­nik Uve Pär­n ja raa­ma­tu­pi­da­ja, Val­ge­jõe pi­kaaeg­ne kü­la­va­nem Lei­li Valk.