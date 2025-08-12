Juulikuu äikesetormid lõhkusid Kuusalu keskkoolile ehitatava liginullenergiahoone pooleli olnud katuse ning vihm sadas majja. Siseruume tuli seetõttu kuivatada, kavandatud ehitustööd lükkusid edasi. Kuigi esialgu oli Tesron Ehitus OÜ töödega graafikust ees ja maja loodeti valmis saada septembris, on ehitaja hinnangul nüüd lootus ehitus lõpetada oktoobri alguses. Kooli juhtkond ja Kuusalu vallavalitsus on seetõttu hakanud otsima asenduspindu, kuhu paigutada õpilased õppima septembris ja oktoobris kuni esimese koolivaheajani. Arutatakse kolme algklassi paigutamist ka Kiiu mõisa, Kuusalu vallamaja teisele korrusele. Kuusalu vallavalitsuse töötajad kavandavad selleks ajaks tööde ümber korraldamist. Kuusalu valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman ütles, et uusi ruume on vaja seetõttu, et lapsevanemad ei soovi enam veebiõppe jätkumist. Kevadel olid osad klassid ehituse tõttu nädala kaupa kordamööda veebiõppel, osad algklassid üle viidud Kuusalu rahvamajja ja kunstide kooli. Õppetööd on kavas jätkata septembris ja oktoobris osadel algklassidel taas rahvamajas ja kunstide koolis.