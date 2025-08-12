Juu­li­kuu äi­ke­se­tor­mid lõh­ku­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le ehi­ta­ta­va li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne poo­le­li ol­nud ka­tu­se ning vihm sa­das maj­ja. Si­se­ruu­me tu­li see­tõt­tu kui­va­ta­da, ka­van­da­tud ehi­tus­tööd lük­ku­sid eda­si. Kui­gi esial­gu oli Tes­ron Ehi­tus OÜ töö­de­ga graa­fi­kust ees ja ma­ja loo­de­ti val­mis saa­da sep­temb­ris, on ehi­ta­ja hin­nan­gul nüüd loo­tus ehi­tus lõ­pe­ta­da ok­toob­ri al­gu­ses. Koo­li juht­kond ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on see­tõt­tu ha­ka­nud ot­si­ma asen­dus­pin­du, ku­hu pai­gu­ta­da õpi­la­sed õp­pi­ma sep­temb­ris ja ok­toob­ris ku­ni esi­me­se koo­li­va­hea­ja­ni. Aru­ta­tak­se kol­me algk­las­si pai­gu­ta­mist ka Kiiu mõi­sa, Kuu­sa­lu val­la­ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ka­van­da­vad sel­leks ajaks töö­de üm­ber kor­ral­da­mist. Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et uu­si ruu­me on va­ja see­tõt­tu, et lap­se­va­ne­mad ei soo­vi enam vee­biõp­pe jät­ku­mist. Ke­va­del olid osad klas­sid ehi­tu­se tõt­tu nä­da­la kau­pa kor­da­möö­da vee­biõp­pel, osad algk­las­sid üle vii­dud Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ja kuns­ti­de koo­li. Õp­pe­tööd on ka­vas jät­ka­ta sep­temb­ris ja ok­toob­ris osa­del algk­las­si­del taas rah­va­ma­jas ja kuns­ti­de koo­lis.