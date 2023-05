Jaa­nua­ris Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li päl­vi­nud viiu­liõ­pe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na on Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis töö­ta­nud seit­se aas­tat. Ta sõi­dab Kuu­sal­lu töö­le Tal­lin­nast ning kii­dab, et kol­lee­gid ja õpi­la­sed on vä­ga to­re­dad: „Õhk­kond on koo­lis suu­re­pä­ra­ne, sel­le ni­mel ta­sub Tal­lin­nast Kuu­sal­lu sõi­ta. Õhk­kond on töö­ko­ha va­li­kul kõi­ge täht­sam. Rõõ­mu teeb, et tei­sed­ki muu­si­kud tu­le­vad hea mee­le­ga Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpe­ta­ma.“

Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li keel­pil­lian­sam­bel on vii­ma­se paa­ri aas­ta jook­su rõõ­mus­ta­nud ko­ha­lik­ku pub­li­kut mee­leo­lu­ka­te kont­ser­ti­de­ga, kus on esi­ta­tud po­pu­laar­seid rah­va­muu­si­ka­pa­lu ja pop­lu­gu­de inst­ru­men­taal­sea­deid. Me­nu­kas oli ka tä­na­vu­ne Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­tud kont­sert Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Keel­pil­lian­sam­bel esi­tas siis koos kuns­ti­de koo­li laul­ja­te ja õpe­ta­ja­te rokk­bän­di­ga ker­ge­muu­si­ka­ka­va Ees­ti au­to­ri­te loo­min­gust.

Va­le­ria Rju­mi­nal on Kuu­sa­lus 12 õpi­last. Viiu­lit õpe­ta­vad koo­lis veel Tat­ja­na Jõe­leht ja Es­ter Vain. Suu­re­ma­te kont­ser­ti­de pu­hul kut­su­tak­se an­samb­lis­se ap­pi koo­li vi­list­la­si ja siis on pub­li­ku ees koos õpe­ta­ja­te­ga ku­ni 25 keel­pil­li­män­gi­jat. An­samb­lis­se on kaa­sa­tud tšel­loõ­pi­la­sed, ke­da ju­hen­dab Le­vi-Da­nel Mä­gi­la tun­tud tšel­loan­samb­list C-Jam.

Prae­gu val­mis­tub Va­le­ria Rju­mi­na kuns­ti­de koo­li õp­peaas­ta 31. mail toi­mu­vaks lõ­pu­kont­ser­diks. Plaa­nis on esi­ta­da ker­ge­muu­si­ka­lu­gu­sid, mis muu­tu­nud klas­si­kaks. Need lood on te­ma sõ­nul va­ra­se­ma­test vei­di kee­ru­li­se­mad, kuid idee pak­ku­sid õpi­la­sed ise. Ka on küp­se­mas plaan keel­pil­liõ­pi­las­te ühi­seks su­vi­seks pil­li­laag­riks.

Loe pikemalt 3. mai Sõnumitoojast.