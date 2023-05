Aru­kü­la ki­vi­lin­na män­gu­väl­jak, mis asub kor­ter­ma­ja­de ja val­la­ma­ja va­he­li­sel alal, sai ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) toel kaks ka­rus­sel­li, üks väik­se­ma­te, tei­ne suu­re­ma­te las­te jaoks. Ka­rus­sel­lid mak­sid kok­ku 7065 eu­rot, sel­lest 4000 eral­da­ti KO­Pist, 3065 eu­rot Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ee­lar­vest. Uued at­rakt­sioo­nid pai­gal­da­ti män­gu­väl­ja­ku­le möö­du­nud nä­da­lal, ka va­na ved­ru­kiik asen­da­ti uue­ga.

„Kui val­la­va­lit­sus on väl­jas­ta­nud ka­su­tus­loa, tee­me uue­ne­nud män­gu­väl­ja­ku ava­mis­peo, ku­hu on oo­da­tud Aru­kü­la kõik lap­sed, nii ük­si kui las­teaia­rüh­ma­de­ga. Tõe­näo­li­selt on ava­mi­ne tu­le­val nä­da­lal,“ üt­les ki­vi­lin­na män­gu­väl­ja­ku eest­ve­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

„Meie män­gu­väl­jak lä­heb ai­na pa­re­maks, nüüd osa­tak­se at­rakt­sioo­ne pai­gal­da­da sel­li­selt, et need pea­vad kauem vas­tu,“ sõ­nas kul­tuu­ri­juht.

