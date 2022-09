Uu­ri4Ever tä­his­tas 15. sün­ni­päe­va, Uu­ri­kad esit­le­sid plaa­ti „Õnn tu­li õue­le“.

Lau­päe­va, 3. sep­temb­ri õh­tul oli Kol­ga mõi­sa küü­ni juu­res pal­ju au­to­sid ja rah­vast, sest toi­mus nel­ja­tun­ni­ne kont­sert, kus esi­ne­sid ko­ha­li­kud bän­did. Muu­si­kat te­gid kaks an­samb­lit, kel­le ni­mi on seo­tud Kol­ga naab­ru­ses asu­va Uu­ri kü­la­ga. Fol­kan­samb­lis­se Uu­ri­kad kuu­lu­vad Uu­ri kü­las ela­vad noo­red ning rok­kan­sam­bel Uu­ri4Ever sün­dis 15 aas­tat ta­ga­si Uu­ri kü­las Hun­di­tu­ru ta­lus. An­sam­bel sai ni­me sa­mal õh­tul, kus skan­dee­ri­ti „Maa ar­mas­tan Uu­rit!“. An­samb­li ni­me tu­leb hääl­da­da „Uu­ri for ever“, mis ees­ti kee­les tä­hen­dab „Uu­ri iga­ves­ti“.

Uu­ri4Ever laul­ja Ur­mas Pao­me­he sõ­nul sai ühis­kont­ser­di idee al­gu­se mõ­ni aeg ta­ga­si, kui Uu­ri­ka­te ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken tea­tas, et noo­red soo­vik­sid nen­de an­samb­li­ga koos esi­ne­da. Ko­roo­na tõt­tu lük­kus esial­gu väik­se­ma­na mõel­dud ühi­se­si­ne­mi­ne eda­si. Seo­ses Uu­ri4Ever sün­ni­päe­va­ga teh­ti suu­rem pi­du, et kut­su­da ka fän­nid ja toe­ta­jad. Küü­ni ka­su­ta­mi­seks saa­di lu­ba mõi­sao­ma­ni­kult ja Kol­ga muu­seu­milt. Uu­ri4Ever an­samb­li liik­med ja kõik Uu­ri­kad te­gid ühi­selt kuu­ri puh­taks ning ehi­ta­sid la­va.

Ur­mas Pao­mees: „Pi­du läks kor­da. Ni­meks pa­ni­me „Le­gen­did koh­tu­vad staa­ri­de­ga“, sest Uu­ri­kad on prae­gu Ees­tis ühed suu­re­mad staa­rid, su­ve­ga käi­sid kõik­või­ma­li­kud folk­fes­ti­va­li­de pea­la­vad lä­bi. Ja meie ole­me nen­de jaoks le­gen­did. Kont­sert oli ta­su­ta, mõel­dud kin­gi­tu­se­na ko­gu­kon­na­le, pi­le­teid me ei müü­nud, täp­set ar­ves­tust po­le, aga um­bes 500 ini­mest käis õh­tu jook­sul ko­hal. Saal oli ko­gu aeg täis. Pub­li­kut tu­li üle Ees­ti – Saa­re­maalt, Ote­päält, Ta­palt, Kad­ri­nast ehk koh­ta­dest, kus ole­me roh­kem män­gi­mas käi­nud. See küün on vä­ga hea kont­ser­di­koht, kus võiks edas­pi­di­gi pi­du­sid te­ha.“

An­samb­li Uu­ri4Ever koos­seis on te­ma sõ­nul sa­ma, mis küm­me­kond aas­tat ta­ga­si – ne­li klas­si­ven­da Kol­ga koo­li ajast. Ind­rek Saar ja Lai­ner Lau­rent män­gi­vad ki­tar­ri, Kul­lar Veer­sa­lu bass­ki­tar­ri, Ur­mas Pao­mees lau­lab. Trum­mar on en­di­se klas­si­ju­ha­ta­ja, nei­le pil­li­män­gu õpe­ta­nud Mart Laan­pe­re poeg Jaak Laan­pe­re. Juu­be­li­kont­ser­dil te­gi mõ­ne loo kaa­sa en­di­ne an­samb­li­lii­ge Os­kar Mal­leus. Õh­tu­juht oli Ma­rek Tam­mets, kes oli va­he­pa­la­deks kok­ku pan­nud hu­moo­ri­kad vi­deok­li­pid-rek­laa­mid, ka küü­ni tei­ses ot­sas te­gut­se­vast ja peol toit­lus­ta­nud Lin­nu­tee puh­ve­tist, mi­da peab Mar­ko Pint­mann, ja Kol­ga muu­seu­mist. Uu­ri4Ever esi­tab tun­tud lu­gu­de ka­va­reid, juu­be­li­kont­ser­dil tu­li et­te­kan­de­le „Uu­ri blues“, mil­le sõ­na­de au­tor on Jaak Laan­pe­re ja viis loo­di bän­di­liik­me­te­ga ühi­selt.

Uurikate esinemisest ja suvest ning Pink Mondayst saab lugeda pikemalt 7. septembri Sõnumitoojast.