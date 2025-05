Kol­ga ale­vi­kus 17 aas­tat te­gut­se­nud rok­kan­sam­bel Uuri4ever jät­kab Kol­ga mõi­sa suu­res küü­nis ko­ha­li­ke bän­di­de ühis­kont­ser­di tra­dit­sioo­ni.

Lau­päe­val, 24. mail tu­leb küü­nis kont­sert „Kol­ga mäss 2025“. Li­saks pea­kor­ral­da­ja­le, an­samb­li­le Uu­ri4ever, esi­ne­vad Ye­jah, Huut­le­rid, Ku­rioo­sum ja Elep­hants from Nep­tu­ne.

Kõik viis bän­di on seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga, ka Elep­hants from Nep­tu­ne, kel­lel on Kol­ga en­di­ses töö­ko­jas stuu­dio­ruum, bän­di laul­ja Ro­bert Lin­na elab pe­re­ga naa­ber­kü­las Uu­ris.

An­samb­lis Ye­jah mu­sit­see­ri­vad Ja­co Da­niel ja Brent Põh­ja­la Kuu­sa­lust ning Li­set­te Moks ja Eke­bert Es­ken folk­bän­dist Uu­ri­kad.

Ku­rioo­su­mis­se kuu­lu­vad Kol­gast pä­rit And­reas Jur­jev, Uku Sass ja Kert­tu Saag­pak ning Ai­vo Sim­mo, Ree­mus Tõ­nis­te, Ane­te-Liis­beth Luu­kas. An­sam­bel teeb proo­ve Kol­gas ja Tal­lin­nas.

Kol­gas bän­di­laag­reid tei­nud an­samb­li Huut­le­rid trum­mar ja laul­ja on Joo­nas Peen­sa­lu Kuu­sa­lust, tei­sed bän­di­liik­med on Tal­lin­nast.

„Kol­ga mäs­su 2025“ idee au­to­rid on an­samb­li Uu­ri4ever laul­ja Ur­mas Pao­mees ja Peen­sa­lu Köö­gid juht Tõ­nis Peen­sa­lu. Ur­mas Pao­mees üt­les, et kont­ser­di ni­mi on tu­le­ta­tud aja­loo­li­sest sünd­mu­sest, Kol­ga mäs­sust: „Ku­na­gi oli Kol­gas ta­lu­poe­ga­de mäss, nüüd tee­me äge­da mäs­su rokk-­kont­ser­di­ga. Kont­sert kes­tab seit­se tun­di, sel­le lõ­pe­tab Elep­hants from Nep­tu­ne. Toit­lus­tust pa­ku­vad Peen­sa­lu Köök Kuu­sa­lust ja loo­mu­li­kult Lin­nu­tee Puh­vet sealt­sa­mast Kol­ga küü­ni lä­he­dalt.“

Eel­mi­ne suur kont­sert oli mõi­sa küü­nis kaks aas­tat ta­ga­si sep­temb­ris, kui Uu­ri4ever tä­his­tas 15. sün­ni­päe­va ja ko­ha­lik fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad esit­les oma plaa­ti.

Ur­mas Pao­mees: „Nüüd te­gi­me küü­ni taas tüh­jaks ning ehi­ta­si­me la­va suu­ru­se­ga 9,5×4 meet­rit ja taus­ta­sei­na. Need jää­vad sin­na ja küü­nis saab ka edas­pi­di te­ha kont­ser­te või eten­du­si, kui on kel­lel­gi hu­vi kor­ral­da­da. Ühen­dust tu­leb võt­ta val­la­va­lit­su­se­ga. Küün kuu­lub Kol­ga mõi­sa­komp­lek­si, kuid mõi­sa oma­nik, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja Kol­ga muu­seum on sõl­mi­nud kol­me­pool­se le­pin­gu, mil­le­ga see on an­tud val­la­le ja ko­gu­kon­na­le ka­su­ta­da.“

Te­ma sõ­nul ma­hu­tab saal seis­jaid li­gi 500, is­tu­mis­koh­ti pan­nak­se sein­te äär­de: „Ta­ha­me toe­ta­da ko­ha­lik­ku kul­tuu­ri. Kui pi­le­ti­müü­gist lae­kub kor­ral­dus­ku­lu­dest roh­kem, toe­ta­me ka Kol­ga muu­seu­mi. Loo­dan, et ka tei­sed, kes Kol­ga küü­nis hak­ka­vad üri­tu­si te­ge­ma, toe­ta­vad muu­seu­mi.“