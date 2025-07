Kuu­sa­lu val­la Uu­ri kü­la noor­te fol­kan­samb­lil Uu­ri­kad on tu­le­kul vii­ma­sed kolm kont­ser­ti. Bänd esi­neb 12. juu­lil Tal­lin­na me­re­päe­va­del, 1. au­gus­til Moos­te fol­gi­ko­jas ja 7. au­gus­til Uu­ri kü­las Ii­sa­ka ta­lus.

Roh­kem kui seit­se aas­tat ta­ga­si, det­semb­ris 2018. aas­tal loo­dud an­sam­bel Uu­ri­kad lä­heb laia­li. Bän­di asu­ta­ja, ju­hen­da­ja ja ena­mi­ku lau­lu­de au­tor Küll-Kat­ri Es­ken tõ­des, et 13-19 aas­ta­si noo­ri on üha ras­kem kok­ku saa­da ning vii­ma­sel ajal on tul­nud pal­ju esi­ne­mis­kut­seid ära öel­da.

Kül­li-Kat­ri Es­ken on Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kla­ve­riõ­pe­ta­ja ja seal­se lau­lus­tuu­dio ju­hen­da­ja, an­samb­li Uu­ri­kad asu­tas oma lau­luõ­pi­las­te­ga.

An­samb­lis Uu­ri­kad on õed Li­set­te Moks, Ma­riel Moks, nen­de tä­di­lap­sed Mar­liis Ko­se­mets ja Ma­tias Ko­se­mets, sa­mast kü­last veel Miia Va­na­hans, Han­na Lii­sa Talts, Hen­ri Uus­ta­lu ja Kä­di Ül­le. Al­gu­sae­ga­del olid ka sa­mast kü­last pä­rit Bir­git Moks ja So­fia Ru­ti­ku, kes enam õpin­gu­te tõt­tu an­samb­lis ei te­gut­se. Kõik nad on õp­pi­nud või õpi­vad Kol­ga koo­lis. Trum­mar, he­li­teh­nik ja vi­deog­raaf on Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni poeg Eke­bert Es­ken ning abi­ju­hen­da­ja ja to­ru­pil­li­män­gi­ja on Kris­tii­na Re­ba­ne.

Kül­li-Kat­ri Es­ken kom­men­tee­ris, et an­samb­li lõ­pe­ta­mi­se pä­rast on vä­ga kah­ju, kuid kõi­gel on oma aeg ja Uu­ri kü­la vah­va­test las­test on sir­gu­nud tub­lid noo­red: „Suu­rem osa neist on asu­nud ju­ba pea­lin­na õp­pi­ma ja ka ela­ma. Uu­ri­kad on saa­nud muu­si­kat män­gi­des suu­reks, lau­sa „Kõr­ge­maks kui puud“, mis on me vii­ma­se kont­ser­di peal­ki­ri. Esi­ta­me Ii­sa­ka ta­lus nii va­nu kui ka uue­maid lu­gu­sid ning meie­ga ühi­ne­vad Ma­rek Sa­dam ja Ro­bert Lin­na, kel­le­ga on koos teh­tud lu­gu­sid ja kont­ser­te.“

Loe pikemalt 2. juuli Sõnumitoojast.