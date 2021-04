Tuleb Põhja-Eesti maitsete aasta

MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonna eestvedamisel käivitatud Põhja-Eesti toiduprojekt on kandnud vilja – maaeluministeerium avalikustas, et 2021 aasta toidupiirkond on Põhja-Eesti. Maistete aasta taotluse esitas Põhja-Eesti viie Leader-piirkonna ühise toiduprojekti juht Eha Paas: „Palju tööd on nüüd ees. Ütlesin taotluse kaitsmisel, teeme kõik, et huvilised saaksid panustada maitsete aasta õnnestumisse ja ka osaleda. Hakkame täpsustama maitsete aasta avaürituse plaani, sümboolse kahvli üleandmine toimub Palmses 29. mail ja on ühendatud Lahemaa rahvuspargi juubeli tähistamisega.“ Põhja-Eesti toiduprojektis osalevad peale Arenduskoja veel Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökogu ning Virumaalt MTÜ Partnerid ja MTÜ PAIK.