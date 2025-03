Ees­ti päi­ke­seau­to tii­mi liik­me­te Aust­raa­lias­se MMi­le saat­mi­seks ko­gu­tak­se toe­tust Hooand­jas.

Tä­na­vu toi­mub 24.-31. au­gus­til Aust­raa­lias jär­je­kord­ne päi­ke­seau­to­de üle­maailm­ne võist­lus Brid­ges­to­ne World So­lar Chal­len­ge, mi­da kor­ral­da­tak­se üle aas­ta. Eel­mi­sel võist­lu­sel 2023. aas­tal osa­les seal Ees­tist ja ko­gu Bal­ti­ku­mist es­ma­kord­selt So­la­ri­de´i 24-liik­me­li­ne tiim koos en­da loo­dud päi­ke­seau­to­ga ning saa­vu­ta­ti crui­ser-klas­sis kol­mas koht. MMil sõi­de­tak­se päi­ke­seau­to­ga lä­bi Aust­raa­lia põh­jast lõu­nas­se – Dar­wi­nist 3022 ki­lo­meet­rit Ade­lai­de’i.

Ha­ri­dus- ja koos­tööp­ro­jekt So­la­ri­de alus­tas Ees­tis te­ge­vust viis aas­tat ta­ga­si, et eden­da­da teh­no­loo­gia­ha­ri­dust ja ära­ta­da noor­tes hu­vi in­se­nee­ria vas­tu. So­la­ri­de´i kol­mas päi­ke­seau­to on nüüd­seks ra­tas­tel ja aren­dus on jõud­nud staa­diu­mi, kus au­to on või­me­li­ne omal jõul lii­ku­ma. Au­to es­mae­sit­lus te­hak­se 25. ap­ril­lil Tar­tus.

Prae­gu­sel ka­heaas­ta­sel hoo­a­jal te­gut­se­vad So­la­ri­de´i päi­ke­se­au­to mees­kon­nas ne­li noort Kuu­sa­lu val­last.

MTÜ So­lar­Car Es­to­nia ja ko­gu tii­mi te­gev­juht on As­so Soo­sa­lu Kuu­sa­lust.

In­se­nee­ria vald­kon­na me­haa­ni­ka­tii­mi juht on Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis li­gi kuu ta­ga­si au­to­teh­ni­ka eria­lal õpin­gud lõ­pe­ta­nud Ülo Pa­ju­tee Kol­gast. Ta kuu­lus So­la­ri­de´i tii­mi ka möö­du­nud hooa­jal, käis in­se­ne­ri­na kaks aas­tat ta­ga­si Aust­raa­lias MMil ja oli pronks­me­da­li­ga naas­nud võist­kon­nas.

Käe­so­le­val hooa­jal ju­hib tu­run­du­se vald­kon­na tööand­ja brän­din­gu tii­mi Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­li tu­run­duss­pet­sia­lis­ti eria­la oman­da­nud Kris­tin Mä­ki­še­va Saun­ja kü­last. Sa­mas tii­mis on Tar­tu Üli­koo­li klas­si­õpe­ta­ja eria­la 2. kur­su­se tu­deng An­na­bel Al­met Kuu­sa­lu kü­last.

So­la­ri­de´i mees­kon­nas töö­ta­vad see­kord kok­ku 56 noort – Ees­ti eri kõrg­koo­li­de üliõ­pi­la­sed, neist osad on õpin­gud lõ­pe­ta­nud tä­na­vu­se aas­ta esi­mes­tel kuu­del või hak­ka­vad lä­hia­jal lõ­pe­ta­ma. Aust­raa­lias­se soo­vi­tak­se len­na­ta 25-liik­me­li­se võist­kon­na­ga, ku­hu kuu­lu­vad in­se­ne­ri­tu­den­gid ja nen­de toe­tus­tiim.

Na­gu kaks aas­tat ta­ga­si, nii ko­gu­tak­se sel­gi kor­ral So­la­ri­de´i tii­mi Aust­raa­lias­se len­nu­ta­mi­seks toe­tust ühis­ra­has­tusp­lat­vor­mil Hooand­ja. Ees­märk on ko­gu­da 40 000 eu­rot. Pro­jek­ti „Ees­ti tu­le­vi­ku­te­gi­jad Aust­raa­lias­se päi­ke­seau­to­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­te­le“ saab ra­ha­li­selt toe­ta­da ku­ni 31. märt­si­ni. Hooand­ja­ga ko­gu­tud toe­tus­ra­ha on või­ma­lik ka­su­ta­da ju­hul, kui ees­mär­giks sea­tud sum­ma on täh­ta­jaks kok­ku saa­dud. Es­mas­päe­va sei­su­ga oli Hooand­jas pro­jek­ti­le ko­gu­tud 11 716 eu­rot kok­ku 131 toe­ta­jalt.

Aust­raa­lias ha­ka­ti noor­te­le in­se­ne­ri­de­le kor­ral­da­ma võist­lust Brid­ges­to­ne World So­lar Chal­len­ge 1987. aas­tal, osa­le­vad maail­ma tip­pü­li­koo­li­de tu­den­gi­te mees­kon­nad. Kaks aas­tat ta­ga­si alus­ta­sid en­da­teh­tud päike­seau­to­ga võist­le­mist kok­ku 43 tii­mi, neist crui­ser-klas­sis oli 11 ja chal­len­ger-klas­sis 32 võist­kon­da.

Päi­ke­seau­to tu­leb tu­den­gi­tel ehi­ta­da iga kord ala­tes nul­list, va­rem osa­le­nud ma­si­na­ga po­le lu­ba­tud võistelda.

Te­gev­juht AS­SO SOO­SA­LU alus­tas tii­mi liik­me­na 3,5 aas­tat ta­ga­si.

ÜLO PA­JU­TEE on me­haa­ni­ku­te tii­mis üle kol­me aas­ta.

KRIS­TIN MÄ­KI­ŠE­VA ja AN­NA­BEL AL­MET ai­ta­vad tu­run­da­da.

Loe pikemalt 19. märtsi Sõnumitoojast.