Kui Kuu­sa­lu val­la hal­dus­töö­ta­ja oli val­la­ma­jast saa­dud tööü­le­san­de­na võt­nud ühel päe­val Sõit­me kü­las Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­ses val­la­tee ää­rest ma­ha võ­sa ja puid, pos­ti­ta­sid ühe kin­nis­tu oma­ni­kud Fa­ce­boo­ki, et nen­de tead­ma­ta oli krun­dil lan­ge­ta­tud män­de ja sae­tud ok­si. Pä­rast se­da teeäär­sed tööd peatati. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks koh­tus li­gi nä­dal hil­jem kin­nis­tuo­ma­ni­ke­ga ja aru­ta­ti tek­ki­nud olu­kor­da.

Ma­dis Praks kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oleks või­nud ela­nik­ke töö­dest eel­ne­valt tea­vi­ta­da: „Töö­me­hel tek­kis või­ma­lus ja olid head il­mao­lud võ­sa lan­ge­ta­mi­seks, läk­si­me Lee­gi­ran­na teeäärt kor­ras­ta­ma, et te­ha see nii­de­ta­vaks. Ku­na tek­kis prob­leem, siis jät­si­me tööd poo­le­li ning asu­me ela­nik­ke tea­vi­ta­ma ja nen­de­ga lä­bi rää­ki­ma.“

Ta sel­gi­tas, et Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­ses po­le me­re­ni ula­tu­va val­la­tee äärt pu­has­ta­tud li­gi 20 aas­tat ehk ajast, kui seal al­gas aren­dus­te­ge­vus. Va­rem kuu­lus ko­gu ala kin­nis­va­ra­fir­ma­le, Kuu­sa­lu vald sai tee­de ja muu­de kom­mu­ni­kat­siooni­süs­tee­mi­de oma­ni­kuks 2022. aas­ta sü­gi­sel.

„Sel­gi­ta­sin kin­nis­tuo­ma­ni­ke­ga koh­tu­mi­sel, et 12 meet­rit tee ser­vast on tee­maa, kus kul­geb kom­mu­ni­kat­sioo­nit­ras­si­de ko­ri­dor, on dre­naaž ja ka­na­li­sat­sioo­ni­kae­vud. Pa­re­ma­le poo­le teed on ka­van­da­tud kerg­liik­lus­tee. Ko­gu sel­le ala ula­tu­ses tu­leb teeäär­ne maa puu­dest ja võ­sast pu­has­ta­da. Män­nid on ju­ba nii suu­red, et nen­de juu­red kas­va­vad dre­naaži ja ka­na­li­sat­sioo­ni­kae­vu­des­se sis­se. Osa­del lõi­ku­del on kin­nis­tu­te oma­ni­kud ise teeäärt pu­has­ta­nud, hoo­nes­ta­ma­ta krun­ti­de juu­res tu­leb te­ha ula­tus­li­ku­maid hool­dus­töid. Vas­ta­valt sea­du­se­le võib era­maal kas­va­val puul võt­ta ma­ha need ok­sad, mis ula­tu­vad tee­maa­le,“ rää­kis Ma­dis Praks.

Lee­gi­ran­nas hil­ju­ti ma­ha võe­tud võ­sa ja puu­de kõr­val asu­va kin­nis­tu koh­ta üt­les ta, et sel era­maal oli ka­hel män­nil ära sae­tud tee­maa­le ula­tu­vad ok­sad ja üks mänd ma­ha võe­tud. Kin­nis­tu oma­ni­kud olid te­ma sõ­nul koh­tu­mi­sel nõus, et val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel is­tu­ta­tak­se tee­maal kas­va­vad osad män­nid mõ­ni mee­ter eda­si nen­de maa­le.

Ma­dis Praks: „Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si uuen­da­mi­ne on pro­jek­tee­ri­mi­sel. Trass kul­geb alal, kus on pa­jud, ka­sed ja män­nid sir­gu­nud paa­ri­küm­ne aas­ta­ga nii kõr­geks, et oma­vad ko­ha­li­ke jaoks iga aas­ta­ga suu­re­mat emot­sio­naal­set väär­tust, kuid seo­ses ehi­tus­töö­de­ga peab tu­le­vi­kus need lan­ge­ta­ma.“

Ta tõ­des, et teeäär­te võ­sast pu­has­ta­mi­ne on ka va­rem te­ki­ta­nud prob­lee­me: „Vii­ma­ti tel­li­si­me val­la­tee­de äär­te suu­re­mad pu­has­tus­tööd 2016. aas­tal, üks trak­tor lõi­kas ok­si ja võ­sa, tei­se ma­si­na­ga ok­sad ko­ris­ta­ti ja pu­rus­ta­ti. Töö­de ajal sat­tus tee­de­le ok­si ja muud puup­rah­ti, oli pa­han­da­jaid. Pea­me käes­o­le­val ke­va­del ning ka edas­pi­di tel­li­ma jäl­le teeäär­te võ­sast pu­has­ta­mist. Ko­su-Hirv­li val­la­tee äärt ole­me pu­has­ta­nud ja tä­na­vu ke­va­del tee­me uues­ti, ka Saun­ja kü­las tu­leb val­la­tee­de ää­red puh­taks te­ha.“