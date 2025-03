OÜ Ösel Con­sul­ting te­gi Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Aeg­vii­du koo­li­hoo­ne ehi­tus­au­di­ti. Tu­le­mu­sed sel­gu­sid veeb­rua­ri lõ­pus. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul on koo­li­ma­ja ehi­tus­li­kult heas kor­ras, lam­mu­ta­ma ei pea ning au­di­ti lä­bi­vii­jad soo­vi­ta­sid alus­ta­da re­no­vee­ri­mist ja juur­de­e­hi­tu­se pla­nee­ri­mist. Järg­mi­se­na on ka­vas tel­li­da koo­li­ma­ja juur­dee­hi­tu­se ar­hi­tek­tuur­ne es­kiisp­ro­jekt, see­jä­rel põ­hip­ro­jekt. Val­la­va­nem sõ­nas, et loo­de­ta­vas­ti ava­neb aas­ta lõ­pus oma­va­lit­sus­te­le uus ener­gia­tõ­hu­su­se mee­de, mil­lest on või­ma­lik taot­le­da Aeg­vii­du koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks-ehi­ta­mi­seks toe­tust. „Suur soov on järg­mi­se aas­ta su­vel ehi­ta­ma ha­ka­ta,“ lau­sus Rii­vo Noor.