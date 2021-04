Möö­du­nud nä­da­lal väl­jas­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed pas­siiv­se elekt­ron­si­de juur­de­pää­su­võr­gu ehi­tusp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks Kol­ga ale­vi­ku ning Sal­mis­tu, Pe­das­pea, Kol­ga-Aab­la, Vi­ha­soo ja Vii­nis­tu kü­la koh­ta. Paar nä­da­lat va­rem võt­tis val­la­va­lit­sus vas­tu sa­ma­laad­sed ot­su­sed Suur­pea ja Tur­bu­nee­me koh­ta.

Liht­sa­malt sõ­nas­ta­tu­na mää­ras val­la­va­lit­sus tin­gi­mu­sed pro­jek­tee­ri­mi­seks, et neis­se asu­la­tes­se saaks pan­na õhu­lii­ni val­gus­kaab­li, mis ta­gab kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se. Koos pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga on val­la­va­lit­su­se ot­sus­te juu­res iga asu­la koh­ta joo­nis, ku­hu täp­selt ja kui pi­kalt sin­na lai­ri­ba­võr­ku plaa­ni­tak­se. Ot­su­sed ja joo­ni­sed leiab Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­he do­ku­men­di­re­gist­rist.

Ene­fit Con­nec­ti uu­te tee­nus­te pro­jek­ti­juht Mait Ra­hi kom­men­tee­ris, et Ida-Har­ju piir­kon­nas on in­ter­ne­ti­võr­ku aren­da­ta­va­tes kü­la­des töö pro­jek­tee­ri­mi­se faa­sis ja ehi­tus al­gab ko­he, kui pro­jek­tid val­mi­vad ja ehi­tus­part­ne­ri­te­ga le­pin­gud sõl­mi­tud: „Soo­vi­me need kind­las­ti sel­le aas­ta jook­sul val­mis ehi­ta­da. Meil on li­gi­kaud­sed ar­vud hoo­ne­test, mil­le­ni soo­vi­me eri piir­kon­da­des prae­gus­te plaa­ni­de põh­jal jõu­da. Lõp­lik täp­ne maht saab pai­ka pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus.“

Esialg­se­te plaa­ni­de jär­gi viiak­se val­gus­kaa­bel Vi­ha­soo kü­las 46, Va­has­tu kü­las 154, Suur­peal 9, Tur­bu­nee­mes 47, Vii­nis­tul 74, Pe­das­peal 42, Kol­ga-Aab­las 51, Sal­mis­tu 156 ja Kol­gas 58 hoo­ne ehk aad­res­si­ni.

Täien­da­valt on te­ma sõ­nul ka­vas 2021. aas­tal ehi­ta­da kii­re in­ter­ne­ti võrk veel Pu­di­sool 25, Uu­ris 24, Kiiu-Aab­las 16, Ka­ber­las 24 ja Val­ge­jõel 29 aad­res­si­ni.

Loe pikemalt 31. märtsi Sõnumitoojast.