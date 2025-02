Mit­me­kord­ne Ees­ti meis­ter TAA­VI TŠERN­JAVS­KI plaa­nib spor­dis jät­ka­ta tõk­ke­jooks­ja­na.

Mul­lu sep­temb­ri esi­mes­tel päe­va­del ka­jas­ta­ti mee­dias, et kol­me­kord­se­le Ees­ti meist­ri­le Taa­vi Tšern­javs­ki­le olid Poo­las toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sed võist­lu­sed küm­ne­võist­le­ja­na vii­ma­sed.

Sa­mas jät­kas ta mit­me­võist­le­ja­na tree­nin­guid ka pä­rast se­da. Sõ­nu­mi­too­ja­le soo­vi­tas, kui te­ha ta kar­jää­ri lõ­pe­ta­mi­sest lu­gu ko­ha­lik­ku leh­te, siis pi­gem veeb­rua­ris, pä­rast Ees­ti tal­vi­seid meist­ri­võist­lu­si, kus osa­leb seits­me­võist­lu­ses.

Meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­sid Tal­lin­nas ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis 1. ja 2. veeb­rua­ril ning olid rah­vus­va­he­li­sed. Ül­dar­ves­tu­ses lõ­pe­tas Taa­vi Tšern­javs­ki 5. ko­ha­ga, Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tu­ses sai hõ­be­me­da­li. Küm­ne­võist­lu­ses on te­ma isik­lik re­kord 8086 punk­ti, seits­me­võist­lu­ses 5910 punk­ti.

„Mul on vä­ga hea meel, et vii­ma­ne osa­võtt mit­me­võist­lu­ses lõp­pes me­da­li­ga. Võist­lust alus­ta­des olin eest­las­te seas se­nis­te tu­le­mus­te­ga viien­dal ko­hal, kuid osad Ees­ti mit­me­võist­le­jad ebaõn­nes­tu­sid. Kõi­ge roh­kem rõõ­mus­tab, et sel­le võist­lu­se vii­ma­sel alal, 1000 meet­ri jook­sus, te­gin isik­li­ku re­kor­di. Ei ol­nud kah­ju mit­me­võist­le­ja kar­jää­ri lõ­pe­ta­da, oli ra­hu­lo­lu,“ üt­les ta ja li­sas, et spor­ti veel ei jä­ta, ta­hab jät­ka­ta tree­ni­mist ja võist­le­mist 400 meet­ri tõk­ke­jook­sus. Sa­mal alal võist­leb Ras­mus Mä­gi.

Taa­vi Tšern­javs­ki sel­gi­tas en­da koh­ta, et joos­ta saab ta ka edas­pi­di, mit­me­võist­lu­se lõ­pe­tas hü­pe­te pä­rast, sest on seit­se aas­tat ra­vi­nud kan­na­kõõ­lu­se põ­le­tik­ku. Jooks­mi­sel mõ­jub jal­ga­de­le ka­he-kol­me­kord­ne ke­ha­ras­kus, kõr­gus- või kau­gus­hüp­pe kor­ral lan­geb ära­tõu­kel ja­la­le kuue­kord­ne ke­ha­ras­kus.

Kui nüüd hüp­pet­ree­nin­guid ei tee, po­le enam hom­mi­ku­ti voo­dist tõus­tes sun­ni­tud lon­ka­ma, saab ko­he nor­maal­selt kõn­di­da. Jooks­mist ei häi­ri ka va­ra­se­mad rand­me- ja õla­var­re­vi­gas­tu­sed, mil­lest on pi­da­nud küm­ne­võist­le­ja­na taas­tu­ma.

Se­da, kui­das tõk­ke­jook­sus võist­le­mi­ne lä­heb, on tal või­ma­lus proo­vi­da tal­vis­tel si­se­ker­ge­jõus­ti­ku võist­lus­tel ja su­vel Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel.

Ala­tes 2014. aas­tast tree­nib Taa­vi Tšern­javs­ki spor­dik­lu­bis Eli­te Sport, mil­le­le kuu­lub Tal­lin­nas te­gut­sev Er­ki Noo­le Ker­ge­jõus­ti­ku­kool. Te­da tree­nis seal Kol­ga­kü­la juur­te­ga tree­ner Art Ar­vis­to.

Taa­vi Tšern­javs­ki va­ne­ma­te­ko­du on Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­las. Vii­ma­sed viis aas­tat ela­vad nad koos abi­kaa­sa Sil­via Tšern­javs­ki­ga Tur­bu­nee­mes.

