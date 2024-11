Kui uue aas­ta al­gu­ses ava­li­kus­ta­tak­se Sood­la har­ju­tus­väl­ja hü­vi­tus­meet­me­te ka­va, on kõi­gil veel 30 päe­va ae­ga esi­ta­da har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­pla­nee­rin­gu (REP) ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) koh­ta ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid. See tä­hen­dab, et et­te­pa­ne­kuid on või­ma­lik esi­ta­da esialg­sest täh­ta­jast, 15. det­semb­rist kauem. Nii kin­ni­tas Sood­la har­ju­tus­väl­ja pro­jek­ti­juht Ar­ti Le­van­di rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­sest (RKIK) tei­si­päe­val, 19. no­vemb­ril um­bes 30 ini­me­se osa­võ­tul Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mu­nud koo­so­le­kul, kus tut­vus­ta­ti Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu eel­nõud ja kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se aruan­net.

Har­ju­tus­väl­ja RE­Pi eel­nõu ja KSH aruan­ne ava­li­kus­ta­ti kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel 26. sep­temb­ril, et­te­pa­ne­ku­te-ar­va­mus­te esi­ta­mi­se täh­ta­jaks oli mär­gi­tud 15. det­sem­ber. Pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­se ae­ga on nüüd pi­ken­da­tud, sest hil­je­malt 15. no­vemb­riks pi­di val­mi­ma har­ju­tus­väl­ja hü­vi­tus­meet­me­te ka­va, kuid se­da ei ole. Ar­ti Le­van­di ole­tas, et hü­vi­tus­meet­me­te ka­va val­mib järg­mi­se aas­ta al­gu­ses.

100 hoo­ne ase­mel 50

Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le on ka­vas ra­ja­da kolm las­ke- ja õp­pe­väl­ja, teed ja sil­lad, seal­hul­gas ühen­dus­teed kesk­po­lü­goo­ni­le. Pla­nee­ri­tak­se ka kaks hoo­nes­tu­sa­la – üks Ani­ja, tei­ne Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mi­le.

Har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se pro­jek­ti­juht ja KSH juh­teks­pert Ai­de Kaar OÜst Ske­past&Puh­kim rää­kis, et sep­temb­ris RE­Pi ja KSH esi­me­sel tut­vus­tus­koo­so­le­kul aval­da­ti pal­ju mu­ret har­ju­tus­väl­ja­le ka­van­da­tud ehi­tu­sõi­gu­se suu­re ma­hu pä­rast – kok­ku ka­van­da­ti har­ju­tus­väl­ja ter­ri­too­riu­mi­le ku­ni 100 hoo­net.

„Ana­lüü­si­si­me veel kor­ra ja leid­si­me, et nii suurt ehi­tus­mah­tu tõe­poo­lest va­ja ei ole. Sel­le tõt­tu vä­hen­da­ti ehi­tus­mah­tu poo­le võr­ra,“ üt­les ta.

See tä­hen­dab, et kum­ma­le­gi krun­di­le – üks neist on Ani­ja, tei­ne Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil – võib ehi­ta­da ku­ni 25 hoo­net ja üld­ju­hul on hoo­ne­te kõr­gus ku­ni 25 meet­rit. Mak­si­maal­se lu­ba­tud kõr­gu­se 30 meet­rit koh­ta sõ­nas eks­pert, et sel­list kõr­gust on va­ja vaid ük­si­ku­te ra­ja­tis­te, näi­teks vaa­te­tor­ni või mas­ti­de jaoks.

Ar­ti Le­van­di sel­gi­tas, et RE­Pis too­dud ehi­tus­ma­hud on mak­si­mu­mid, mis või­vad rea­li­see­ru­da al­les mit­me­küm­ne aas­ta pä­rast: „Kui me prae­gu ei pla­nee­ri sin­na mi­da­gi, mi­da lä­hi­tu­le­vi­kus ei tee, aga küm­ne aas­ta pä­rast soo­vi­me siis­ki ha­ka­ta ehi­ta­ma, peak­si­me ko­gu erip­la­nee­rin­gu prot­ses­si uues­ti lä­bi­ma.“

Raa­da­tak­se 2270 hek­ta­rit met­sa

Har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­de hin­da­mi­seks moo­dus­ta­ti 19liik­me­li­ne eks­pertg­rupp, kus olid pea­le Ske­past&Puh­ki­mi eks­per­te mit­mest et­te­võt­test, ka Tar­tu Üli­koo­list ja Ees­ti Kesk­kon­na­uurin­gu­te Kes­ku­sest.

„Meie ei ot­sus­ta, kas see te­ge­vus on va­ja­lik, vaid an­na­me tea­vet ka­van­da­ta­va te­ge­vu­se mõ­ju­de koh­ta ja sel­le koh­ta, kas ja kui­das on või­ma­lik neid lee­ven­da­da,“ mär­kis juh­teks­pert ning rõ­hu­tas, et KSHs hin­na­ti mõ­ju­sid har­ju­tus­väl­jal ka­van­da­tud te­ge­vu­se mak­si­maal­se ma­hu koh­ta.

Na­tu­ra 2000 ala­de hin­da­mi­se tu­le­mu­si kok­ku võt­tes tõ­des Ai­de Kaar, et eba­sood­sad mõ­jud aval­du­vad mit­me­le lin­nu­lii­gi­le. Ku­na mõned on eri­ti täht­sad elu­pai­ga­tüü­bid, võib va­ba­rii­gi va­lit­sus pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­da ai­nult ju­hul, kui pla­nee­ri­tud te­ge­vus on seo­tud ini­me­se ter­vi­se, ela­nik­kon­na ohu­tu­se või olu­li­se sood­sa mõ­ju­ga kesk­kon­na sei­sun­di­le.

Har­ju­tus­väl­ja alal on ka­vas raa­da­ta li­gi 2270 hek­ta­rit met­sa ehk 31 prot­sen­ti pla­nee­rin­gua­la pin­da­last.

„Se­da on pal­ju ja sel­lel on met­sa­koos­lus­te­le olu­li­ne ne­ga­tiiv­ne mõ­ju, mi­da lee­ven­da­da ei ole­gi või­ma­lik,“ kin­ni­tas eks­pert.

Vee­ran­di pla­nee­rin­gua­last, koos soo­met­sa­de­ga um­bes kol­man­di­ku, moo­dus­ta­vad sood. Soo­de pu­hul aval­du­vad mõ­jud pea­mi­selt las­ke­väl­ja­de­le jää­va­te sooa­la­de tei­se­ne­mi­se või hä­vi­mi­se tõt­tu.

Pla­nee­rin­gua­lal on kok­ku 24 vää­ri­se­lu­pai­ka, val­da­valt koh­ta­des, kus te­ge­vu­si ei ka­van­da­ta. Kaks vää­ri­se­lu­pai­ka jää­vad põh­ja-lõu­na suu­na­li­se tee äär­de, mis osa­li­selt raa­da­tak­se, üks elu­paik hä­vi­neb.

KSHs hin­na­ti ka mõ­ju­sid ro­he­võr­gus­ti­ku­le, õhu­le, joo­gi­vee kva­li­tee­di­le ja kät­te­saa­da­vu­se­le, ini­mes­te ter­vi­se­le ja heao­lu­le ning kul­tuu­ri­pä­ran­di­le ning pa­ku­ti väl­ja lee­ven­dus­meet­med 13 vald­kon­nas. Ai­de Kaar mär­kis, et KSH tu­le­mus­te põh­jal teh­tud suu­rim pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se muu­da­tus on Jus­si nõm­me lä­bi­va tee ära­jät­mi­ne, olu­li­se­na ni­me­tas ta ka kir­de las­ke- ja õp­pe­väl­ja ühe nur­ga raa­da­mi­sest hoi­du­mist. Met­si­se väik­se­ma mõ­ju­ta­mi­se pä­rast muu­de­ti põh­ja­pool­se ühen­dus­tee asu­koh­ta ning loo­bu­ti suu­sa­ra­ja tegemi­sest. Sood­la vee­hoid­la kait­seks li­sa­ti pla­nee­rin­gus­se üm­ber vee­hoid­la 100 meet­ri laiu­ne met­sa­puh­ver.

