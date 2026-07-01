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Sõnumitoojas 1. juulil

Poolt
Sõnumitooja
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  • Põhja-Kõrvemaal sai valmis riigitoetuse eest rajatud Linajärve laudtee;
  • Anija vallavolikogu enamus umbusaldas aseesimeest;
  • Anija vallas jagus hajaasustuse programmist toetust 8 taotlejale;
  • Anija valla õpilasmalevlased töötasid Kehras ja Alaveres;
  • Anija valla II lisaeelarve;
  • Raasiku vallavalitsus alustas valla tunnuslause otsimist;
  • Raasiku vallas antakse hajaasustuse programmist toetust 5 projektile;
  • Raasiku vallas tõusid jäätmejaama teenustasud;
  • Lestaujuja GRETE TRAKS Arukülast võitis Euroopa noorte meistrivõistlustel pronksmedali;
  • Algab Raasiku valla jäätmejaama laiendamine;
  • Arukülas avati Grossi pood;
  • Kolga kooli uus direktor ALARI KASEMAA tegeleb triatloniga;
  • Kuusalu vallas saavad hajaasustuse programmist toetust 14 projekti;
  • Lauritsapäeva pidustusi korraldab tänavu Kuusalu vallavalitsus;
  • Kas Kodasoo turbarabas olemasolevate kraavide puhastamisega on kaevatud läbi lubjakivi kihi?;
  • Isamaa Kuusalu osakonda juhib KNUT TAMM;
  • Valgejõe-Kõnnu teele pannakse must kate;
  • Andineeme veest leiti enterokokke;
  • KIRJAKAST – Kaitse oma kodu ja elektriseadmeid äikesehooajal.

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Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 8. juulil.

Järgmine Sõnumitooja ilmub 15. juulil. 

 

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