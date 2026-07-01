Sõnumitoojas 1. juulil

- Põhja-Kõrvemaal sai valmis riigitoetuse eest rajatud Linajärve laudtee;
- Anija vallavolikogu enamus umbusaldas aseesimeest;
- Anija vallas jagus hajaasustuse programmist toetust 8 taotlejale;
- Anija valla õpilasmalevlased töötasid Kehras ja Alaveres;
- Anija valla II lisaeelarve;
- Raasiku vallavalitsus alustas valla tunnuslause otsimist;
- Raasiku vallas antakse hajaasustuse programmist toetust 5 projektile;
- Raasiku vallas tõusid jäätmejaama teenustasud;
- Lestaujuja GRETE TRAKS Arukülast võitis Euroopa noorte meistrivõistlustel pronksmedali;
- Algab Raasiku valla jäätmejaama laiendamine;
- Arukülas avati Grossi pood;
- Kolga kooli uus direktor ALARI KASEMAA tegeleb triatloniga;
- Kuusalu vallas saavad hajaasustuse programmist toetust 14 projekti;
- Lauritsapäeva pidustusi korraldab tänavu Kuusalu vallavalitsus;
- Kas Kodasoo turbarabas olemasolevate kraavide puhastamisega on kaevatud läbi lubjakivi kihi?;
- Isamaa Kuusalu osakonda juhib KNUT TAMM;
- Valgejõe-Kõnnu teele pannakse must kate;
- Andineeme veest leiti enterokokke;
- KIRJAKAST – Kaitse oma kodu ja elektriseadmeid äikesehooajal.
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