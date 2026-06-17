Sõnumitoojas 17. juunil

- Suurõppus ILVES – Kehras, Kuusalus ja Loksal harjutati tegutsemist rikutud veevarustuse olukorras;
- Konflikt Raasiku vallaametniku ja volikogu liikme vahel;
- Raasiku koolis oli kogu õppeaasta vabatahtlik Saksamaalt;
- Üle 50 aasta Kuusalus muusikaõpetajatena töötanud NIINA ja TAAVI ESKO panid ameti maha;
- Paju teater Hirvli külas avab suvel publikule taas uksed;
- Kolga koolimaja projekteerija hange;
- Kuusalu valla avalike teede greiderdajad;
- ÜKS KÜSIMUS – Kutsusite Kuusalu vallas külade ja alevike rahvast üles korraldama kodukohvikute päevi, millest selline algatus ja kuidas on kaasa tuldud?;
- Anija valla lasteaiad lähevad üle ühe õpetaja süsteemile;
- Anija valla päev möödus vihmasajus;
- Kehras esmakordselt toimunud välikinos näidati „Fränki“;
- TIINA SILEM lahkub Anija abivallavanema ametist;
- Anija valla noortekeskuse uus juht KÄTLIN TAKK;
- Valla beebipidu Anija valla päeval;
- Vallavalitsused premeerivad edukaid koolilõpetajaid.
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