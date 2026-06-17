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Sõnumitoojas 17. juunil

Poolt
Sõnumitooja
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  • Suurõppus ILVES – Kehras, Kuusalus ja Loksal harjutati tegutsemist rikutud veevarustuse olukorras;
  • Konflikt Raasiku vallaametniku ja volikogu liikme vahel;
  • Raasiku koolis oli kogu õppeaasta vabatahtlik Saksamaalt;
  • Üle 50 aasta Kuusalus muusikaõpetajatena töötanud NIINA ja TAAVI ESKO panid ameti maha;
  • Paju teater Hirvli külas avab suvel publikule taas uksed;
  • Kolga koolimaja projekteerija hange;
  • Kuusalu valla avalike teede greiderdajad;
  • ÜKS KÜSIMUS – Kutsusite Kuusalu vallas külade ja alevike rahvast üles korraldama kodukohvikute päevi, millest selline algatus ja kuidas on kaasa tuldud?;
  • Anija valla lasteaiad lähevad üle ühe õpetaja süsteemile;
  • Anija valla päev möödus vihmasajus;
  • Kehras esmakordselt toimunud välikinos näidati „Fränki“;
  • TIINA SILEM lahkub Anija abivallavanema ametist;
  • Anija valla noortekeskuse uus juht KÄTLIN TAKK;
  • Valla beebipidu Anija valla päeval;
  • Vallavalitsused premeerivad edukaid koolilõpetajaid.

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Järgmine Sõnumitooja ilmub 1. juulil. 

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