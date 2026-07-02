PARANDUS: Kuusalu valla tunnuslause autorid on Urmas Kirtsi ja Herko Sunts, kes mõtlesid selle välja 2012. aastal ja panid kirja Kuusalu valla arengukavasse aastateks 2012-2032.
Raasiku vallavalitsus kutsub elanikke üles mõttekorjele, mille eesmärk on leida vallale tunnuslause.
„Raasiku vald on oma inimeste, külade ja ühiste tegemiste nägu. Soovime leida koondmõtte, mis võtaks kokku valla olemuse, inimesed ja paigad,“ ütles valla arendus- ja kommunikatsioonijuht Mirko Miilits.
Ta selgitas, et sügisel on plaanis alustada koostöös Mainori ettevõtluskõrgkooli üliõpilastega Raasiku valla stiiliraamatu koostamist: „Selle raames paneme paika, kuidas kasutada valla sümboolikat, värve, kujunduskeelt ja sõnumeid nii, et Raasiku vald oleks eri kanalites äratuntav ja ühtne. Selge visuaalne ja sõnaline identiteet aitab vallal end paremini tutvustada nii oma elanikele, külalistele, koostööpartneritele kui ka tulevastele elanikele ja ettevõtjatele.“
Tunnuslause on Mirko Miilitsa sõnul osa laiemast tööst, mille eesmärk on sõnastada Raasiku valla ühine nägu ja sõnum.
Ideid tunnuslause jaoks hakati koguma 1. juunil Raasikul toimunud Musafestil, kus vallavalitsus oli esindatud oma telgiga: „Meil oli seal suur pabertahvel ning küsisime kõigilt, kes mööda jalutasid, kuidas nad iseloomustaksid Raasiku valda. Esimesed mõtted saime seal kirja.“
Alates käesolevast nädalast kuni augustikuu lõpuni saab valla tunnuslause kohta ideid pakkuda veebivormi kaudu, lingi leiab Raasiku valla veebilehelt.
„Valmis tunnuslauset välja pakkuma ei pea, piisab ka sellest, kui panna kirja sõna, mõte või tunne, mis inimese jaoks Raasiku valda kõige paremini kirjeldab,“ lausus arendus- ja kommunikatsioonijuht.
Vastata palutakse küsimustele, mida ütleksid, kui peaksid Raasiku valda kirjeldama ühe lausega; millised kolm sõna kirjeldavad Raasiku valda kõige paremini; mis teeb Raasiku valla vastaja jaoks eriliseks ning kas vastajal on pakkuda valmis tunnuslauset. Kõigi vastajate vahel, kes kirjutavad ka oma nime ja kontaktandmed, tehakse tänuloosimine.
Mirko Miilits rääkis, et vallavalitsus kavatseb oma telgiga osaleda veel teistelgi vabaõhuüritustel ning siis saavad samuti kõik soovijad valla tunnuslause kohta arvamust avaldada ja ideid pakkuda: „Mõttekorje on avatud ja vabas vormis. Osaleda võivad nii elanikud, kogukonnad, ettevõtjad kui ka kõik Raasiku valla sõbrad. Eesmärk on leida lühike lause, millega Raasiku valda kõige paremini iseloomustada – mis on see hea ja päris, mis Raasiku valda kannab? Kas see on kodutunne, rohelus, kogukonnad, külade elu, ettevõtlikkus või midagi muud?“
Ta lisas, et septembris on kavas selleks loodud töörühmaga sõeluda välja mõttekorje käigus esitatud ideedest need, mis on sisult kõnekamad, Raasiku vallale omased ja sobivad rahvahääletuseks. Tunnuslause valitakse rahvahääletusel.
Tunnuslaused ka Anija ja Kuusalu vallal
Kuusalu valla tunnuslause „Kuusalu vald – tegusa inimese kodu“ autorid on valla kommunikatsioonijuhi Ere Uibo sõnul Urmas Kirtsi ja Herko Sunts, kes mõtlesid selle välja 2012. aastal ja panid kirja Kuusalu valla arengukavasse aastateks 2012-2032.
„Konkurssi selleks ei korraldatud, tunnuslause otsustati arengukava uuendamise käigus töörühmades. Tunnuslause sai kirja arengukavasse ja valla kodulehele. Pärast seda oleme hakanud lauset „Kuusalu vald – tegusa inimese kodu“ ka mujal teadlikumalt esile tooma,“ lausus Ere Uibo.
Anija vallas ei ole ametlikku tunnuslauset kinnitatud, kuid alates 2020. aastast on mitteametliku sloganina kasutatud lauset „Anija vald – siin on hea elada!“
Vallavanem Riivo Noor ütles, et see võeti kasutusele pärast 2020. aasta lõpus läbi viidud suure elanikekampaania raames tellitud video „Lubage tutvustada – Anija vald! Meil on hea elada!“ valmimist. Sellest ajast peale kasutatakse lauset „Anija vald – siin on hea elada“ peamiselt aasta lõpus valla kodanikukampaaniates, samuti on lause vallavalitsuse töötajate meilikirjade lõpus.