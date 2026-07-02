PARANDUS: Kuusalu valla tunnuslause autorid on Urmas Kirtsi ja Herko Sunts, kes mõtlesid selle välja 2012. aastal ja panid kirja Kuusalu valla arengukavasse aastateks 2012-2032.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sub ela­nik­ke üles mõt­te­kor­je­le, mil­le ees­märk on lei­da val­la­le tun­nus­lau­se.

„Raa­si­ku vald on oma ini­mes­te, kü­la­de ja ühis­te te­ge­mis­te nä­gu. Soo­vi­me lei­da koond­mõt­te, mis võ­taks kok­ku val­la ole­mu­se, ini­me­sed ja pai­gad,“ üt­les val­la aren­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Mir­ko Mii­lits.

Ta sel­gi­tas, et sü­gi­sel on plaa­nis alus­ta­da koos­töös Mai­no­ri et­te­võt­lus­kõrg­koo­li üliõ­pi­las­te­ga Raa­si­ku val­la stii­li­raa­ma­tu koos­ta­mist: „Sel­le raa­mes pa­ne­me pai­ka, kui­das ka­su­ta­da val­la süm­boo­li­kat, vär­ve, ku­jun­dus­keelt ja sõ­nu­meid nii, et Raa­si­ku vald oleks eri ka­na­li­tes ära­tun­tav ja üht­ne. Sel­ge vi­suaal­ne ja sõ­na­li­ne iden­ti­teet ai­tab val­lal end pa­re­mi­ni tut­vus­ta­da nii oma ela­ni­ke­le, kü­la­lis­te­le, koos­töö­part­ne­ri­te­le kui ka tu­le­vas­te­le ela­ni­ke­le ja et­te­võt­ja­te­le.“

Tun­nus­lau­se on Mir­ko Mii­lit­sa sõ­nul osa laie­mast tööst, mil­le ees­märk on sõ­nas­ta­da Raa­si­ku val­la ühi­ne nä­gu ja sõ­num.

Ideid tun­nus­lau­se jaoks ha­ka­ti ko­gu­ma 1. juu­nil Raa­si­kul toi­mu­nud Mu­sa­fes­til, kus val­la­va­lit­sus oli esin­da­tud oma tel­gi­ga: „Meil oli seal suur pa­ber­tah­vel ning kü­si­si­me kõi­gilt, kes möö­da ja­lu­ta­sid, kui­das nad ise­loo­mus­tak­sid Raa­si­ku val­da. Esi­me­sed mõt­ted sai­me seal kir­ja.“

Ala­tes käe­so­le­vast nä­da­last ku­ni au­gus­ti­kuu lõ­pu­ni saab val­la tun­nus­lau­se koh­ta ideid pak­ku­da vee­bi­vor­mi kau­du, lin­gi leiab Raa­si­ku val­la vee­bi­le­helt.

„Val­mis tun­nus­lau­set väl­ja pak­ku­ma ei pea, pii­sab ka sel­lest, kui pan­na kir­ja sõ­na, mõ­te või tun­ne, mis ini­me­se jaoks Raa­si­ku val­da kõi­ge pa­re­mi­ni kir­jel­dab,“ lau­sus aren­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht.

Vas­ta­ta pa­lu­tak­se kü­si­mus­te­le, mi­da üt­lek­sid, kui peak­sid Raa­si­ku val­da kir­jel­da­ma ühe lau­se­ga; mil­li­sed kolm sõ­na kir­jel­da­vad Raa­si­ku val­da kõi­ge pa­re­mi­ni; mis teeb Raa­si­ku val­la vas­ta­ja jaoks eri­li­seks ning kas vas­ta­jal on pak­ku­da val­mis tun­nus­lau­set. Kõi­gi vas­ta­ja­te va­hel, kes kir­ju­ta­vad ka oma ni­me ja kon­tak­tand­med, te­hak­se tä­nu­loo­si­mi­ne.

Mir­ko Mii­lits rää­kis, et val­la­va­lit­sus ka­vat­seb oma tel­gi­ga osa­le­da veel teis­tel­gi va­ba­õhuü­ri­tus­tel ning siis saa­vad sa­mu­ti kõik soo­vi­jad val­la tun­nus­lau­se koh­ta ar­va­must aval­da­da ja ideid pak­ku­da: „Mõt­te­kor­je on ava­tud ja va­bas vor­mis. Osa­le­da või­vad nii ela­ni­kud, ko­gu­kon­nad, et­te­võt­jad kui ka kõik Raa­si­ku val­la sõb­rad. Ees­märk on lei­da lü­hi­ke lau­se, mil­le­ga Raa­si­ku val­da kõi­ge pa­re­mi­ni ise­loo­mus­ta­da – mis on see hea ja pä­ris, mis Raa­si­ku val­da kan­nab? Kas see on ko­du­tun­ne, ro­he­lus, ko­gu­kon­nad, kü­la­de elu, et­te­võt­lik­kus või mi­da­gi muud?“

Ta li­sas, et sep­temb­ris on ka­vas sel­leks loo­dud töö­rüh­ma­ga sõe­lu­da väl­ja mõt­te­kor­je käi­gus esi­ta­tud idee­dest need, mis on si­sult kõ­ne­ka­mad, Raa­si­ku val­la­le oma­sed ja so­bi­vad rah­va­hää­le­tu­seks. Tun­nus­lau­se va­li­tak­se rah­va­hää­le­tu­sel.

Tun­nus­lau­sed ka Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­lal

Kuu­sa­lu val­la tun­nus­lau­se „Kuu­sa­lu vald – te­gu­sa ini­me­se ko­du“ autorid on val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi Ere Ui­bo sõ­nul Urmas Kirtsi ja Herko Sunts, kes mõtlesid selle välja 2012. aastal ja panid kirja Kuusalu valla arengukavasse aastateks 2012-2032.

„Kon­kurs­si sel­leks ei kor­ral­da­tud, tun­nus­lau­se ot­sus­ta­ti aren­gu­ka­va uuen­da­mi­se käi­gus töö­rüh­ma­des. Tun­nus­lau­se sai kir­ja aren­gu­ka­vas­se ja val­la ko­du­le­he­le. Pä­rast se­da ole­me ha­ka­nud lau­set „Kuu­sa­lu vald – te­gu­sa ini­me­se ko­du“ ka mu­jal tead­li­ku­malt esi­le too­ma,“ lau­sus Ere Ui­bo.

Ani­ja val­las ei ole amet­lik­ku tun­nus­lau­set kin­ni­ta­tud, kuid ala­tes 2020. aas­tast on mit­te­amet­li­ku slo­ga­ni­na ka­su­ta­tud lau­set „Ani­ja vald – siin on hea ela­da!“

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et see võe­ti ka­su­tu­se­le pä­rast 2020. aas­ta lõ­pus lä­bi vii­dud suu­re ela­ni­ke­kam­paa­nia raa­mes tel­li­tud vi­deo „Lu­ba­ge tut­vus­ta­da – Ani­ja vald! Meil on hea ela­da!“ val­mi­mist. Sel­lest ajast pea­le ka­su­ta­tak­se lau­set „Ani­ja vald – siin on hea ela­da“ pea­mi­selt aas­ta lõ­pus val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia­tes, sa­mu­ti on lau­se val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te mei­li­kir­ja­de lõ­pus.