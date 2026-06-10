Saturday, 13.06.2026
Facebook

Sõnumitoojas 10. juunil

Poolt
Sõnumitooja
-
142
  • Aruküla põhikoolis ja Kuusalu keskkoolis võistlesid klassid tuletõrjeolümpiamängudel;
  • Kännu Lillepoel Kuusalus täitus 1. juunil 30. tegutsemisaasta;
  • Kuusalus esines õpilaste tunnustuspeol IVO LINNA;
  • Kolga-Aabla valis külavanemaks TIINA VIIRNA;
  • Sõitme külavanem on LIIS LISTRÖM;
  • Kiiu uue jäätmejaama projekteerija ja ehitaja valitud;
  • Kuusalu valla beebipidu;
  • Uus jäätmeveohind Kuusalu vallas;
  • Kiiu Kiigepõnni lasteaia direktor lahkub ametist;
  • Kuusalu valla kaasava eelarve raha Vihasoosse ja Kolgakülla;
  • Kiiu jäätmejaama teenustasude tõus;
  • Kehra Lastetare 80. sünnipäeva tähistati nädal aega;
  • Anija aidas on valla hobikunstnike maalinäitus;
  • Anija vallas tõuseb prügiveohind;
  • Kehra Raudteejaam taastas Vabadussõjas langenu hauakivi;
  • Anija vallast said Leader-toetust 6, Raasiku vallast 2 sotsiaalprojekti;
  • Raasiku MTÜ Tuulekell juubel kihelkonnatuuri ja uue raamatuga;
  • Raasiku rahvamaja õuel esinesid 5. Musafestil 19 noortebändi;
  • Aruküla Vaba Waldorfkoolis 8 kooli 5. klassi antiikteemalised olümpiamängud;
  • Aruküla U14 meeskond on Eesti käsipallimeister;
  • Aruküla U13 käsipallurid võitsid Eesti MV pronksmedali;
  • Kuusalu, Raasiku ja Anija vallal uued veebilehed;
  • Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru toetused Ida-Harjusse;
  • Vallavalitsused osalevad riigikaitseõppusel ILVES.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. juunil.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. juunil
Järgmine artikkelAni­ja ai­das on val­la ho­bi­kunst­ni­ke maa­li­näi­tus

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT

© Sõnumitooja.ee
ROHKEM LUGUSID

Sõnumitoojas 16. oktoobril

Sõnumitoojas 29. aprillil