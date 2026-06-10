Sõnumitoojas 10. juunil

- Aruküla põhikoolis ja Kuusalu keskkoolis võistlesid klassid tuletõrjeolümpiamängudel;
- Kännu Lillepoel Kuusalus täitus 1. juunil 30. tegutsemisaasta;
- Kuusalus esines õpilaste tunnustuspeol IVO LINNA;
- Kolga-Aabla valis külavanemaks TIINA VIIRNA;
- Sõitme külavanem on LIIS LISTRÖM;
- Kiiu uue jäätmejaama projekteerija ja ehitaja valitud;
- Kuusalu valla beebipidu;
- Uus jäätmeveohind Kuusalu vallas;
- Kiiu Kiigepõnni lasteaia direktor lahkub ametist;
- Kuusalu valla kaasava eelarve raha Vihasoosse ja Kolgakülla;
- Kiiu jäätmejaama teenustasude tõus;
- Kehra Lastetare 80. sünnipäeva tähistati nädal aega;
- Anija aidas on valla hobikunstnike maalinäitus;
- Anija vallas tõuseb prügiveohind;
- Kehra Raudteejaam taastas Vabadussõjas langenu hauakivi;
- Anija vallast said Leader-toetust 6, Raasiku vallast 2 sotsiaalprojekti;
- Raasiku MTÜ Tuulekell juubel kihelkonnatuuri ja uue raamatuga;
- Raasiku rahvamaja õuel esinesid 5. Musafestil 19 noortebändi;
- Aruküla Vaba Waldorfkoolis 8 kooli 5. klassi antiikteemalised olümpiamängud;
- Aruküla U14 meeskond on Eesti käsipallimeister;
- Aruküla U13 käsipallurid võitsid Eesti MV pronksmedali;
- Kuusalu, Raasiku ja Anija vallal uued veebilehed;
- Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru toetused Ida-Harjusse;
- Vallavalitsused osalevad riigikaitseõppusel ILVES.
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