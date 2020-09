„Au­gus­tis ava­tud kiir­lii­ni­del on ha­ka­tud jär­jest enam sõit­ma ja nä­ha on, et nen­de käi­ku­pa­nek oli hea ot­sus,“ üt­leb Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni.

Au­gust oli veel puh­kus­te kuu, sep­temb­ri­ga näeb te­ma sõ­nul ju­ba täp­se­malt, kui­das nii Tal­lin­nas tööl käi­vad sõit­jad kui ka koo­liõ­pi­la­sed hak­ka­vad kiir­bus­se ka­su­ta­ma. Po­si­tiiv­ne on ka see, et ta­va­bus­si­des saa­vad nüüd sõit­jad paremini is­tu­ma, en­ne pi­did paljud tip­pae­ga­del püs­ti seis­ma.

Kiir­lii­nil 157 sõi­da­vad bus­sid Lok­salt ot­se Tal­lin­na ja ta­ga­si ning Kol­ka, Kuu­sal­lu ja Kii­du sis­se ei põi­ka. Ka sõi­da­vad lii­ni 157 bus­sid Lok­salt lä­bi Ka­sis­pea Võ­su­le ja Käs­mu ning ta­ga­si, see osa mars­ruu­dist lä­bi­tak­se ta­va­lii­ni­na.

Bus­si­lii­nil 158 sõi­du­ta­tak­se rei­si­jad Kuu­sa­lust ot­se Tal­lin­na ja ta­ga­si, sa­mad bus­sid sõi­da­vad ta­va­lii­ni­na ka Kuu­sa­lust Sal­mis­tu­le ja ta­ga­si. Sal­mis­tu rin­gil on pea­tus ka Kiius – buss num­ber 158 tu­leb Sal­mis­tult Valk­la kau­du, pea­tub Kiius töö­ko­ja juu­res ja sõi­dab Kuu­sal­lu, sealt eda­si suun­dub kiir­lii­ni­na pea­lin­na. Tal­lin­nast Kuu­sal­lu saa­bu­nud kiir­liin sõi­dab Sal­mis­tu­le teist­pi­di – es­malt suun­dub Kiiu poo­le, pea­tub töö­ko­ja vas­tas asu­vas pea­tu­ses ja sealt eda­si Valk­la-Sal­mis­tu-Ri­hu­mäe-Kuu­sa­lu.

