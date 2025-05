Keh­ra güm­naa­siu­mis nel­ja­päe­val, 1. mail kol­man­dat aas­tat toi­mu­nud laa­da­ga ko­gu­ti tä­na­vu ra­ha hea­te­ge­vus­fon­di­le „Mi­nu unis­tus­te päev“, et toe­ta­da eri­va­ja­dus­te­ga lap­si. „Eel­mis­te laa­ta­de­ga ko­gu­si­me ra­ha oma koo­li jaoks, see­kord ar­va­si­me, et oleks to­re pak­ku­da veel kel­le­le­gi rõõ­mu. Hea­te­ge­vu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­dest jäi sil­ma „Mi­nu unis­tus­te päev“, sest ka meie koo­lis on lap­si, kes on saa­nud sel­lest tu­ge,“ üt­les Keh­ra koo­li hu­vi­juht Eve Roht­la. Koo­li­ma­ja ees lin­na­väl­ja­kul toi­mu­nud laa­da­päe­va ava­sid koo­li rah­va­tant­si­jad. Laa­dal oli lau­da­de­ga müü­gia­la koo­li iga­le klas­si­le. Kol­me tun­ni jook­sul müü­di seal söö­ke-joo­ke, suhk­ru­vat­ti, kä­si­tööd, rii­deid, eh­teid, osa­le­da sai män­gu­des ja spor­di­võist­lus­tel. „Vä­ga po­pu­laar­ne oli loo­si­rat­ta­ga õn­ne­loos, mi­da juh­tis di­rek­tor. Ühe eu­ro eest võis või­ta koo­li va­nu töö­va­hen­deid ala­tes pliiat­si­test ku­ni kat­sek­laa­si­de ning klas­si­tahv­li sirk­li ja mal­li­ni, mis koo­lis enam ka­su­tust ei leia. Peaau­hind oli Keh­ra koo­li pu­sa,“ rää­kis hu­vi­juht. Ta rõõ­mus­tas, et rah­vast käis laa­dal pal­ju ja suu­rem osa müü­ki too­dust os­te­ti ära: „Oleme väga tänulikud kõikidele, kes panustasid laada õnnestumisse.” „Mi­nu unis­tus­te päe­va­le“ ko­gu­ti esialgsetel andmetel ligi 800 eu­rot.