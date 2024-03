Kuu­sa­lu val­la­ma­jas oli es­mas­päe­val, 18. märt­sil kell 10 Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si pak­ku­mis­te ava­mi­ne. Täh­ta­jaks esi­ta­ti üks pak­ku­mi­ne. Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Ran­no Pool üt­les, et es­malt hak­kab kon­kur­si­ko­mis­jon kont­rol­li­ma, kas pak­ku­mi­ne vas­tab nõue­te­le ja kva­li­fit­see­rub, see­tõt­tu esial­gu pak­ku­ja ni­me ei ava­li­kus­ta­ta. Kol­ma­päe­va õh­tul aru­tab kon­kur­si­ga seon­du­vat Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni­nõu­ko­gu. Te­gu on kor­dus­kon­kur­si­ga, 2022. aas­ta ke­va­del sa­da­ma hoo­nes­ta­ja kon­kur­si võit­nud Port Sal­mis­tu OÜ loo­bus loo­de­tud in­ves­tee­rin­gu­sum­ma­de puu­du­mi­se tõt­tu mul­lu det­semb­ris hoo­nes­tu­sõi­gu­sest. Val­la­va­lit­su­se soov on lei­da 30 aas­taks et­te­võ­te, kes ehi­taks sa­da­mas­se tee­nin­dus­hoo­ne, pa­kuks väi­ke­sa­da­ma­tee­nust ja laien­daks tee­nu­seid ran­nas.