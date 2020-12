AS­TA-EL­FI­RE­DE HAR­RAK pi­das sa­jan­dat sün­ni­päe­va 16. ok­toob­ril, LIN­DA KUUSK­MÄE 8. det­semb­ril.

Ko­roo­na­sü­gi­sel said sa­jan­di­va­nu­seks kaks Ida-Har­ju­maa va­nap­rouat. Vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu tä­his­ta­ti suur­sünd­must ta­ga­si­hoid­li­kult ja väik­se­mas pe­re­rin­gist. Tut­vus­ta­me mõ­le­mat juu­bi­la­ri, kes on oma val­la va­ni­mad ela­ni­kud.

Üle 60 aas­ta Aru­kü­las ela­nud As­ta-Elf­rie­de Har­rak on sün­di­nud Maar­du mõi­sa Ves­ki ta­lus. Ta oli oma va­ne­ma­te Alek­san­der Jo­han­nes Kot­ka­se ja Al­vii­ne Kot­ka­se nel­jast tüt­rest va­nim. Koo­li­teed alus­tas Maar­du mõi­sas, see­jä­rel saa­tis isa ta Tal­lin­nas­se õmb­lus­koo­li.

„Kui­gi õmb­le­ja­na ei ole ta töö­ta­nud, on see ko­gu elu ol­nud te­ma ho­bi. Te­gi pe­re­le rii­ded sel­ga, ku­dus ja hee­gel­das kamp­su­neid. Isa os­tis tal­le Sin­ge­ri ma­si­na, sel­le­ga õmb­les kül­lalt kõr­ge ea­ni,“ sõ­nab As­ta-Elf­rie­de Har­ra­ku tü­tar Vil­hel­mi­ne Pee­gel.

Sõ­nu­mi­too­jas il­mus Tur­bu­nee­mes ela­va­le Lin­da Kuusk­mäe­le juu­be­liõn­nit­lus no­vemb­ri lõ­pus, sest pas­si jär­gi on ta sün­di­nud 25. no­vemb­ril 1920. Kui val­la­ma­jast uu­ri­ti, mil­lal võiks tal­le kül­la min­na, pa­lu­ti mit­te en­ne 8. det­semb­rit tul­la, sest see on õi­ge sün­ni­päev.

Tü­tar El­ve Kuusk­mäe sel­gi­tab, et se­ga­du­se te­ki­tas pal­ju aas­ta­küm­neid ta­ga­si kee­gi amet­ni­kest, kes ar­ves­tas pas­si kir­ju­ta­des va­na ka­lend­rit, ehk­ki veeb­rua­rist 1918 keh­tib uus ka­len­der. Lok­sa ki­ri­ku an­tud lee­ri­tun­nis­tu­sel on õi­ge sün­ni­kuu­päev, aga 1970nda­tel aas­ta­tel ei õn­nes­tu­nud pas­si mär­gi­tud kuu­päe­va muu­ta ja nii see jäi. See­tõt­tu on amet­lik­ke õn­ne­soo­ve tul­nud kaks nä­da­lat va­rem, tä­na­vu saa­bus se­da­si ka pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­lai­di juu­be­liõn­nit­lus. Oma sün­ni­päe­va on Lin­da Kuusk­mäe pi­da­nud ala­ti õi­gel kuu­päe­val.

