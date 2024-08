Ku­ni 22. märt­si­ni oli Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­ses ava­tud ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le taot­lus­voor jalg­rat­ta- või jalg­tee­des­se in­ves­tee­ri­mi­seks. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas meet­mes­se taot­lu­se toe­tu­se saa­mi­seks Aru­kü­la-Pe­nin­gi kerg­liik­lus­tee esi­me­se eta­pi jaoks ehk kerg­tee ehi­ta­mi­seks Aru­kü­la rist­mi­kust ku­ni Ka­le­si bus­si­pea­tu­se­ni. Sel­le tee­lõi­gu pik­kus on 2,45 ki­lo­meet­rit.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus (RTK) ra­hul­das Raa­si­ku val­la taot­lu­se ning eral­das Aru­kü­la-Ka­le­si jalg­rat­ta- ja jalg­tee ra­ja­mi­seks toe­tust ku­ni 58 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest. Pro­jek­ti abi­kõlb­lik ko­gu­mak­su­mus on 800 564 eu­rot, sel­lest toe­tu­se suu­rus on mak­si­maal­selt 464 327,12 eu­rot ja oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 42 prot­sen­ti ehk mi­ni­maal­selt 336 236,88 eu­rot. Toe­tu­s on abi­kõl­bu­lik kuni 31. ok­toob­ri­ni 2025.

Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee et­te­val­mis­ta­mist alus­ta­ti 2021. aas­tal. 2022. aas­ta ke­va­del va­li­ti pro­jek­tee­ri­jaks han­kel sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud Hep­ta Group Ener­gy OÜ. Tee pro­jek­tee­ri­ti maan­teest lõu­na­poo­le ehk Aru­kü­la alevikust tei­se­le poo­le maan­teed.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand üt­les, et kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks toe­tus­ra­ha saa­mi­ne oli vä­ga suur töö­võit.

„Toe­tu­se saa­mi­ne oli vä­ga hea uu­dis, eri­ti see, et saa­me RTKlt toe­tust nii suu­res ma­hus na­gu taot­le­si­me. Ole­me pro­jek­ti et­te­val­mis­ta­mi­se­ga näi­nud pal­ju vae­va, tei­seks meie ela­ni­kud vä­ga oo­ta­vad se­da teed,“ lau­sus ta.

Rii­na Rand mär­kis, ras­keks te­gi as­ja see, et kerg­liik­lus­tee puu­du­tab li­saks val­la- ja rii­gi­maa­le kok­ku 19 era­kin­nis­tut: „Kõik, mis on seo­tud maa­kü­si­mus­te­ga, on ala­ti kee­ru­li­ne. Mul on hea meel, et jõud­si­me kok­ku­le­pe­te­le kõi­ki­de maa­oma­ni­ke­ga. Toe­tu­se saa­mi­se eel­tin­gi­mus oli, et kõi­gi maa­oma­ni­ke­ga pi­di ole­ma sõl­mi­tud vä­he­malt isik­li­ku ka­su­tu­s­õi­gu­se le­pin­gud.”

Hal­dus- ja ehi­tu­s­o­sa­kon­na ju­hi sõ­nul on se­da teed va­ja eel­kõi­ge tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks – et ale­vi­kust tei­sel pool Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­teed ela­vad ini­me­sed saak­sid jalg­si või rat­ta­ga lii­gel­des ohu­tult Aru­kül­la.

„Meil on pal­ju ka spor­di­har­ras­ta­jaid, kerg­liik­lus­teid on va­ja ka ter­vi­ses­port­las­te­le,“ lisas ta.

Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee ehi­tus al­gab tõe­näo­li­selt järg­mi­se aas­ta ke­va­del: „Loot­si­me ra­has­tu­sot­sust va­rem, kuid sai­me sel­le al­les juu­lis. Prae­gu val­mis­ta­me et­te han­get ehi­ta­ja leid­mi­seks. Ku­na han­ke­do­ku­men­did tu­leb en­ne han­ke väl­ja­kuu­lu­ta­mist koos­kõ­las­ta­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­ga, siis ilm­selt ei jõua tä­na­vu ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­da.“

Meet­me „Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se in­ves­tee­rin­gud jalg­rat­ta- või jalg­tee­des­se“ ko­guee­lar­ve on 20 mil­jo­nit eu­rot, see ja­gu­nes ka­he voo­ru va­hel, tä­na­vu ja­ga­ti Ees­ti oma­va­lit­sus­te­le 10 mil­jo­nit eu­rot. Põh­ja-Ees­ti­le ehk Har­ju­maa­le, väl­jaar­va­tud pea­lin­na ümb­ru­se ti­hea­su­lad, mis toe­tu­se­le ei kva­li­fit­see­ru, eral­da­ti esi­me­sest voo­rust kok­ku 871 192 eu­rot. Tei­ne voor ava­tak­se prae­gu­se in­fo ko­ha­selt 2025. aas­ta nel­jan­das kvar­ta­lis. Kas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tab ka sin­na ra­ha­taot­lu­se, on Rii­na Ran­na sõ­nul vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da ning sel­gub tu­le­va aas­ta eel­ar­ve vas­tu­võt­mi­sel.

Val­la­va­lit­sus tel­lis tä­na­vu ka Pe­nin­gi ja Raa­si­ku va­he­li­se kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se. Val­mis on veel Raa­si­ku Tal­lin­na maan­tee ja Hei­na tä­na­va um­bes 100 meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee­lõi­gu pro­jekt. Sel­le ees­märk on Rii­na Ran­na sõ­nul ra­ja­da piir­kon­nas puu­du­ole­vad jalg­rat­ta- ja jalg­tee­de oma­va­he­li­sed ühen­du­sed ning ta­ga­da kerg­liik­le­ja­te­le ohu­tud ja mu­ga­vad lii­ku­mis­või­ma­lu­sed, mis on seo­tud ka Te­ha­se tee 2 kin­nis­tu­ga: „Tu­le­vi­kus on plaa­nis ka­van­da­da kerg­liik­lus­teed Ka­le­silt eda­si Pe­nin­gi­ni.“