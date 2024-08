Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi töö­ta­jad te­gid möö­du­nud nä­da­lal, 30. ja 31. juu­lil väl­ja­kae­va­mi­si Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja Muuk­si kü­las tei­se maail­ma­sõ­ja ohv­ri­te ühis­hau­da­des. Mul­lu ke­va­del vii­di mõ­le­malt ühis­haualt ära pu­na­mo­nu­ment ja vas­ta­valt kait­se­mi­nist­ri käsk­kir­ja­le tu­leb sin­na mae­tud lan­ge­nu­te säil­med üm­ber mat­ta oma­va­lit­sus­te­ga kok­ku le­pi­tud kal­mis­tu­le. Sõ­ja­muu­seu­mi ar­heo­loog Ar­nold Unt rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Muuk­si ühis­hauast lei­ti ku­ni 12 ini­me­se säil­med, täp­ne arv sel­gub lõp­li­kul uuri­mi­sel. Ta li­sas, et sin­na olid mae­tud 1941. aas­tal lan­ge­nud, siis olid nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe­las­tel veel tu­vas­tus­me­da­lid ja osa­de mae­tu­te ni­med saab tea­da. Kuu­sa­lus lei­ti kaks ühis­hau­da ja üks osa­li­ne luus­tik oli mae­tud eral­di. Ku­na sel­les­se ühis­hau­da mae­ti 1944. aas­tal, siis isi­ku­tu­vas­tu­se me­da­leid po­le. Kuu­sa­lu ühis­hau­da oli ar­heo­loo­gi sõ­nul mae­tud 5-6 ini­mest. Kõi­ge­pealt pa­neb pak­ki­ja lei­tu kok­ku, see­jä­rel mae­tak­se säil­med koos­töös ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga. Pro­to­kol­li­des­se kir­ju­ta­tak­se lan­ge­nu­te ni­med, kui need on tu­vas­ta­tud, teis­te koh­ta mär­gi­tak­se, et on tund­ma­tu. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks ar­vas, et tõe­näo­li­selt mae­tak­se Kuu­sa­lu ja Muuk­si ühis­hau­da­dest lei­tud säil­med Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le.