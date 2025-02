Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) plaa­nib lä­hi­ajal alus­ta­da kui­va­nud kuus­ke­de raiet Keh­ras Lõh­mu­se tee äär­ses met­sas. Puud on mur­du­mis­oht­li­kud ning või­vad kuk­ku­da sõi­du­tee­le ning Lõh­mu­se teel asu­va­te­le ma­ja­de­le, au­to­de­le ja ae­da­de­le.

Lõh­mu­se tee mets on osa RMK ko­gu­kon­naa­last, ehk va­ra­se­ma ni­me­ga kõr­gen­da­tud hu­vi­ga alast, mil­le­le 2022. aas­tal koos­ta­ti koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja ko­gu­kon­na esin­da­ja­te­ga Keh­ra ter­vi­se­ra­da­de ümb­ru­se rii­gi­met­sa ka­va aas­ta­teks 2022-2031 ehk met­sa­töö­de plaan. RMK kir­de re­gioo­ni kaa­sa­miss­pet­sia­listi Alar Sü­da sõ­nul olid ko­ha­li­kult ini­me­sed too­na seal raie­te­ge­vu­se vas­tu, nõus­tu­ti vaid sa­ni­taar­raie­ga.

„Mõ­ne kuu eest tu­li ko­gu­kon­nast just vas­tu­pi­di­ne soov, sest on oht, et ko­gu­kon­naa­lalt lan­ge­vad puud ma­ja­de ja ae­da­de pea­le. See­tõt­tu ot­sus­ta­si­me, et vii­me seal lä­bi raie,“ üt­les ta.

Det­semb­ris käi­sid RMK töö­ta­jad, Ani­ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad ja Lõh­mu­se tee ela­ni­kud met­saa­la koos lä­bi ja aru­ta­sid, kui­das raie­tööd kor­ral­da­da. Le­pi­ti kok­ku, et ma­ha võe­tak­se kõik kuu­sed, sest paar aas­tat ta­ga­si kas­va­ma jäe­tud puud kui­va­vad eda­si, ja üks tamm. Al­les jää­vad tei­sed tam­med, män­nid, vaht­rad, pärn, le­hi­sed ja alus­met­sas pih­la­kad. Raud­tee­pool­ses ser­vas püü­tak­se puid ja alus­met­sa säi­li­ta­da roh­kem, et sum­mu­ta­da ron­gi­de mü­ra. Pä­rast raiet pan­nak­se la­ge­da­te­le ala­de­le kas­va­ma uued puud.

Kok­ku­lep­pel Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga võe­tak­se Lõh­mu­se teel ma­ha ka puud ja võ­sa, mis kas­vab val­la­le kuu­lu­val maal kraa­vi­per­vel.

RMKst sel­gi­ta­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­gu­kon­na­la­delt puu­de raiu­mi­ne le­pi­tak­se reeg­li­na kok­ku ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ja ko­gu­kon­na­ga. Kui on te­gu oht­li­ke puu­de­ga, võe­tak­se need ma­ha kii­ren­da­tud kor­ras, et väl­ti­da või­ma­lik­ku kah­ju. Keh­ras Lõh­mu­se tä­na­va äärest mur­du­mi­soht­li­ke puu­de ee­mal­da­mi­seks on oo­da­tud kül­ma, et saaks met­sas raie­töid te­ha.