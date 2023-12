Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts ning Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu pe­re­mees Prii­du Veer­sa­lu esi­ne­sid tei­si­päe­val, 28. no­vemb­ril Tar­tus toi­mu­nud se­mi­na­ril, kus rää­gi­ti et­te­võ­te­te ja koo­li­de koos­tööst. Se­mi­nar toi­mus ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi et­te­võt­lus- ja kar­jää­ri­õppe prog­ram­mi „Edu ja te­gu“ raa­mes, kor­ral­da­sid ha­ri­dus- ja noor­tea­met ning Ees­ti Kau­ban­dus-Töös­tus­ko­da.

Kol­ga esit­lu­se peal­ki­ri oli „Elu või­ma­lik­ku­sest maa­piir­kon­nas – Kol­ga koo­li ja ko­ha­li­ke maa­ette­võt­ja­te koos­tööp­ro­jekt“.

Pro­jek­tis osa­le­sid eel­mi­sel õp­peaas­tal koo­li 7. ja 8. klas­si õpi­la­sed, kok­ku 34 noort, ja kolm ko­ha­lik­ku lam­ba­kas­va­tus­ta­lu: Uu­ri kü­last Sae­kal­da ta­lu ee­sot­sas pe­re­mehe Kris­to Pär­na­ga ja Ii­sa­ka ta­lu ning Tam­mis­tu kü­last Ka­da­ka ta­lu, mi­da pea­vad Kaie ja Taa­vi Us­tav. Ko­gu õp­peaas­ta jook­sul tut­vus­ta­ti prak­ti­lis­te te­ge­vus­te kau­du lam­ba­kas­va­tu­se eri tah­ke. Pro­jek­ti­ga seo­ti mit­me õp­peai­ne tun­de, koos­tööd te­gid loo­dus­ai­ne­te õpe­ta­ja Kris­lin Ka­bin, kä­si­töö õpe­ta­ja Cor­ne­lia Kerm, in­for­maa­ti­ka ja kar­jää­riõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del ning klas­si­ju­ha­ta­jad Nel­le Nur­me­la ja Jaa­na Laan­pe­re.

Pro­jek­ti­juht oli Lii­na Talts ja kaasp­ro­jek­ti­juht ta­lu­pe­re­mees Prii­du Veer­sa­lu. Ta­lu­de abil el­lu vii­dud pro­jekt lõp­pes mai­kuus lam­ba­kas­va­tu­se vald­kon­na ärip­laa­ni­de koos­ta­mi­se ja esit­le­mi­se­ga.

Maaet­te­võt­lu­se koos­tööp­ro­jek­ti idee pak­kus ta­lu­pe­re­mees ja lap­se­va­nem Kris­to Pärn, kes on Kol­ga koo­lis ol­nud kä­si­töö­õpe­tu­se õpe­ta­ja.

Kris­to Pärn ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mul­lu mai­kuus käis tal kü­las 18aas­ta­ne noor­mees Sak­sa­maalt, kel­lelt kuu­lis, et neil oli güm­naa­siu­mis me­sin­du­se ho­bi­ring. Me­sin­dus­ta­lus käi­di hu­vi­rin­gi noor­te­ga kord nä­da­las või vä­he­malt kord kuus ning õpi­ti tund­ma me­si­las­te pi­da­mi­se kõi­ki te­ge­vu­si ko­gu aas­tat­sük­li väl­tel.

„Tun­dus la­he mõ­te. Võt­sin ühen­dust Lii­na Talt­si­ga, et Kol­ga koo­lis võiks sa­mu­ti tut­vus­ta­da maaet­te­võt­lu­se as­pek­te ja eri te­ge­vu­si lä­bi aas­ta – et õpi­las­te­le ei tul­daks ai­nult kor­ra rää­ki­ma maa­töö­dest, vaid neil oleks või­ma­lus nä­ha pi­ke­ma aja väl­tel, kui­das ta­lus töö­ta­tak­se. Sai­me kok­ku ja leid­si­me, et esi­me­se ehk pi­lootp­ro­jek­ti vald­kond võiks ol­la lam­ba­kas­va­tus, sest piir­kon­nas on mi­tu lam­ba­ta­lu. Pi­lootp­ro­jek­ti­ga läks häs­ti, koo­list ge­ne­ree­ri­ti ideid, esi­me­ne aas­ta an­dis ko­ge­mu­si, pro­jek­ti on nüüd muu­de­tud või­ma­lus­te pii­res ja jät­kub,“ kõ­ne­les Ko­da­soost pä­rit Kris­to Pärn, kes on pi­da­nud lam­baid Sae­kal­da ta­lus Uu­ri kü­las vii­ma­sed seit­se aas­tat.

Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts üt­les, et maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti on ra­has­ta­tud koo­li en­da ee­lar­vest, ühest­ki meet­mest või fon­dist ei ole sel­leks toe­tust taot­le­tud: „Meie kool sei­sab pä­rand­kul­tuu­ri säi­li­ta­mi­se ja eda­si­vii­mi­se eest, pea­me täht­saks ko­gu­kon­na­tun­ne­tust ja koos te­gut­se­mist. Si­du­si­me pro­jek­ti te­ge­vu­sed ja tee­mad ai­ne­ka­va­de­ga. Es­malt kü­las­ta­sid õpi­la­sed kõi­ki kol­me ta­lu, eda­si jät­ku­sid kok­ku­saa­mi­sed ta­lu­de esin­da­ja­te­ga eral­di, käi­si­me ko­ha­peal, pe­re­me­hed tu­lid koo­li, ai­ne­tun­di­des kä­sit­le­ti sa­mu tee­ma­sid. Et noo­red olek­sid mõt­te­ga as­ja juu­res, tu­li lõ­puks rüh­ma­töö­na koos­ta­da ärip­laan koos äri tut­vus­ta­va ko­du­le­he­ga ja esit­le­da. Ku­na te­gu ei ole meet­me­toe­tu­se­ga, saa­me maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti paind­li­kult aren­da­da ja ajas muu­ta vas­ta­valt va­ja­dus­te­le. Ees­märk on an­da noor­te­le või­ma­lus va­he­tult kaa­sa ela­da toot­misp­rot­ses­si­de­le maal, et põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­va­tel õpi­las­tel oleks et­te­ku­ju­tus äri­te­ge­vu­se või­ma­lik­ku­sest maa­piir­kon­nas.“

Ii­sa­ka lam­ba­ta­lu pe­re­mees Prii­du Veer­sa­lu: „Ai­ta­sin pro­jek­ti aren­da­da ning ol­la äri­plaa­ni­de koos­ta­mi­sel ja hin­da­mi­sel noor­te­le toeks. Loo­dan, et sel­lest on ka­su laie­malt. Meie ees­märk on, või­ma­li­kult pal­jud noo­red tu­lek­sid pä­rast õpin­guid ko­du­koh­ta ta­ga­si ja hak­kak­sid siin te­ge­le­ma et­te­võt­lu­se­ga. See ai­tab kaa­sa, et elu maal jät­kuks, tu­leks juur­de töö­koh­ti, edas­pi­di ja­guks õpi­la­si koo­li, are­neks kü­lae­lu. Nä­gin, et noo­red osa­le­sid pro­jek­tis hu­vi­ga, pak­ku­sid ärip­laa­ni­des­se ideid, koos­ta­sid ko­du­leh­te.“

Käe­so­le­val õp­peaas­tal jät­ka­tak­se Kol­ga koo­li maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti 8. ja 9. klas­si­ga ning tu­ris­mi tee­mal. Koos­tööd te­hak­se La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­rah­va Liis ja Ro­land Bur­ki­ga Uu­ri kü­last, Kol­ga mõi­sa ga­le­rii eest­ve­da­ja­te Kad­ri Mets­ta­ki ja Rii­na Laa­ne­tu­ga, Pa­ju ta­lu pe­re­nai­se Anu Kar­jat­se­ga Hirv­li kü­last, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu juh­ti­de­ga, ka Bal­ti Spoo­ni ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du­ga.