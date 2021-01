Uus park­la tu­leb Tal­lin­na-Nar­va maan­tee Lok­sa teeot­sa ka­van­da­ta­va ka­he­ta­san­di­li­se rist­mi­ku lä­he­dus­se.

Sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­tak­se vii­mas­tel aas­ta­tel sa­ge­li fo­to­sid ja vi­deoid, kui­das Vi­ru ra­ba väi­ke­se par­ki­misp­lat­si lä­he­du­ses on Lok­sa­le suun­du­va maan­tee äär­de par­gi­tud küm­neid kui mit­te sa­du au­to­sid. Vi­ru ra­bast on ku­ju­ne­nud tä­nu pea­lin­na lä­he­du­se­le, kor­ras­ta­tud laud­tee­de­le ja vaa­te­tor­ni­le üks ar­mas­ta­tu­maid mat­ka­koh­ti La­he­maal ning ka ko­gu Ees­tis.

Sot­siaal­mee­dia kom­men­taa­ri­des kor­dub sa­ge­li kü­si­mus, mil­lal te­hak­se Vi­ru ra­ba laud­tee al­gu­ses­se suu­rem nõue­te­ko­ha­ne park­la.

Vi­ru ra­ba mat­ka­ra­du hal­dab ja hool­dab Rii­gi Met­sa­ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK). RMK La­he­maa kü­las­tu­sa­la juht Ti­mo Kan­gur kom­men­tee­rib, et park­la es­kiis on val­mis. Mil­lal ehi­ta­ma ha­ka­tak­se, sõl­tub koos­kõ­las­tus­te saa­mi­sest, han­ge­te tu­le­mus­test ja ra­has­tu­sest. Soov on asu­da park­lat ra­ja­ma veel käe­so­le­val aas­tal.

Ti­mo Kan­gur: „Au­to­de par­ki­mi­se olu­kord on Vi­ru ra­ba juu­res äär­mi­selt ni­gel. Ta­ha­me te­ha seal­set par­ki­mis­või­ma­lust koos­töös trans­por­dia­me­ti­ga olu­li­selt pa­re­maks.“

Trans­por­dia­me­ti tel­li­mu­sel on val­mi­nud Lok­sa-Liia­pek­si rist­mi­ku es­kiis­la­hen­dus. Park­la on ka­van­da­tud rist­mi­ku lä­he­dus­se rii­gi­le kuu­lu­va­le trans­por­di­maa­le. Kui kee­ra­ta Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt Lok­sa tee­le, jääb tu­le­va­ne park­la-ala pa­re­ma­le, bus­si­pea­tu­se ta­ha. Seal­sa­mas lä­he­du­ses on ot­sem tee ra­bas­se – Vi­ru ra­ba mat­ka­tee aja­loo­li­ne al­gus­koht.

Loe pikemalt 20. jaanuari Sõnumitoojast.