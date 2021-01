Käeo­le­vast nä­da­last Har­ju­maal lee­ven­da­tud ko­roo­na­pii­ran­gud an­na­vad taas või­ma­lu­se kü­las­ta­da muu­seu­me, ar­ves­ta­da tu­leb 2+2 reeg­lit ja ku­ni 50prot­sen­di­list täi­tu­must.

Kolga muuseum avab külastajatele uksed täiendatud väljapanekutega – äratundmisrõõmu ja eri ajastutele iseloomulikku pakuvad teemanurkadesse seatud mannekeenid. Siiani olid muuseumis mõned üksikud mannekeenid, jaanuari alguses toodi rõivafirmast Baltika juurde 11 mannekeeni, kuu lõpus saadakse veel mõned.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier kir­jel­dab man­ne­kee­ni­de saa­mis­lu­gu: „Man­ne­kee­ne soo­vi­tas Baltikalt kü­si­da Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand. Meie muu­seu­mi fon­di­hoid­ja Ne­le Reial he­lis­tas ja öel­di, et ee­lis­jär­je­kor­ras saa­vad man­ne­kee­ne need, kes os­ta­vad. Muuseumile siiski annetati mannekeenid tasuta. Kui saatsime pildid meie muuseumi väljapanekust, kus ühel mannekeenil on seljas 60ndate aastate kasukas ja näha Baltika logo, oldi meeldivalt üllatunud.“

Kir­jel­da­tud ka­su­kas on üks osa uuest väl­ja­pa­ne­kust – Ote­pää kan­di en­di­se õpe­ta­jan­na gar­de­roo­bist, mis jõu­dis Kol­ga muu­seu­mis­se te­ma ris­ti­lap­se kau­du. Ul­vi Meier ju­tus­tab, et õpe­ta­ja oli sün­di­nud aas­tal 1932, ol­nud abie­lus, kuid jää­nud ük­si­kuks, lap­si pol­nud: „Ta oli tõe­li­ne daam, proua­lik. Te­ma gar­de­roob, kos­mee­ti­ka ja muud­ki pi­sias­jad an­na­vad vah­va pil­di 1950nda­te, 1960nda­te, 1970nda­te ja ka 1980nda­te aas­ta­te rõi­va­moest ja too­de­test Nõu­ko­gu­de Ees­tis.“

Üks lä­hia­ja plaan on te­ha põl­le­de näi­tus – ala­tes pu­di­põl­le­dest ku­ni köö­gi­põl­le­de ja mit­me­su­gus­te ame­ti­te­ga seo­tud põl­le­de­ni. Muu­seum võ­tab te­ma kin­ni­tu­sel rõõ­mu­ga vas­tu eri­su­gu­seid põl­le­sid, kui ko­du­des on, mi­da näi­tu­se­le tuua.

„Ol­gu või va­na nä­ru, aga kui on eri­li­ne põll, se­da on ka­su­ta­tud mõ­ne eri­li­se töö te­ge­mi­sel või on seo­tud vah­va loo­ga, and­ke tea­da,“ är­gi­tab ju­ha­ta­ja ja li­sab, et tal on tei­ne­gi üles­kut­se: „Ehk on kel­lel­gi ole­mas ja saab muu­seu­mi­le an­da Nõu­ko­gu­de-ajast me­he spor­di­riie­tu­se – 1970nda­test ja 1980nda­test aas­ta­test. Ta­ha­me nii pik­ka kui ka lü­hi­kest spor­di­riie­tust. Eri­ti uh­ke oleks, kui olek­sid seo­tud mõ­ne Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na sport­la­se­ga.“

