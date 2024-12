Sõ­nu­mi­too­ja oli kol­ma­päe­val, 4. det­semb­ril Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­va­ri.

Kol­ma­päev on Kuu­sa­lu val­la­ma­jas kõi­ge pi­kem töö­päev – al­gab kell 8 ja kes­tab ku­ni kel­la 18. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt saa­bub see­kord hom­mi­kul kell 9. Ta sel­gi­tab, et tei­si­päev ku­ju­nes ta­va­pä­ra­sest pi­ke­maks, amet­li­kult peaks töö­päev lõp­pe­ma kel­la 16, ent kell 17 ko­gu­nes ühe­kord­se­te pro­jek­ti­taot­lus­te hin­da­mis­ko­mis­jon. Ku­na kol­ma­päe­va aja­ka­va on sa­mu­ti ma­hu­kas ja veel pi­kem, tu­li ta hom­mi­kul töö­le tun­ni võr­ra hil­jem.

Kõi­ge­pealt vaa­tab val­la­va­nem üle e-pos­ti­ga saa­bu­nud kir­jad. See­jä­rel val­mis­tub kell 10 al­ga­vaks töö­vest­lu­seks kant­se­leis­pet­sia­lis­ti ko­ha­le kan­di­dee­ri­va ini­me­se­ga, loeb uues­ti üle te­ma CV.

Töö­vest­lus al­gab kell 10. Sõ­nu­mi­too­ja sel­les ei osa­le. Koos val­la­va­ne­ma­ga vest­le­vad te­ma ka­bi­ne­tis kan­di­daa­di­ga val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi, abi­val­la­va­nem Ran­no Pool ja kant­se­leis­pet­sia­list Es­ta Nurm­sa­lu, kes te­ge­leb ka per­so­na­li­töö­ga.

Koh­tu­mi­ne kes­tab li­gi tun­ni. Vest­lu­se­le kut­su­ti kan­di­daa­ti­dest ne­li, ühe­ga oli koh­tu­mi­ne nä­dal ta­ga­si nel­ja­päe­val, tei­se­ga es­mas­päe­val ning nel­jan­da kan­di­daa­di­ga koh­tu­tak­se järg­mi­sel nä­da­lal.

Val­la­va­nem kommenteerib pärast kohtumist, et vii­ma­sel ajal on ol­nud pä­ris pal­ju töö­vest­lu­si. Kon­kur­si­ga va­li­ti di­rek­tor nii Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le ja kui ka Kol­ga las­teaia­le. Val­la­maj­ja ot­si­ti pi­ke­mat ae­ga ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ning ehi­tus- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti, tu­li te­ha kor­dus­kon­kurs­se. Oli ka ju­ris­ti kon­kurss.

„Meil on läi­nud lõpp­kok­ku­võt­tes häs­ti. Mul on vä­ga hea meel, kui leiab töö­le to­re­dad ja ko­ha­peal­sest elust hu­vi­ta­tud ini­me­sed. Ehi­tu­so­sa­kon­nas oli töö pi­kalt te­ge­ma­ta, aga nüüd on seal do­ku­men­ti­de me­net­le­mi­ne häs­ti kor­ral­da­tud, pal­jud liht­sa­mad ja va­ra­se­mast oo­te­le jää­nud toi­min­gud kii­relt teh­tud,“ on ta ra­hul.

Aru­te­lu krii­si­tee­ma­li­se esit­lu­se üle

Kell 11 tu­leb Ter­je Kraan­vel­ti juur­de kant­se­leis­pet­sia­list, val­la krii­si­val­mi­du­se koor­di­naa­tor Rih­ti Väin­sar, kes tut­vus­tab esit­lust, mil­le ta on koos­ta­nud lau­päe­val Kol­ga koo­lis toi­mu­vaks ko­gu­kon­na krii­si­päe­vaks. Tee­ma on oma­va­lit­su­se te­ge­vus või­ma­li­keks krii­sio­lu­kor­da­deks val­mis­tu­mi­sel.

Val­la­va­nem an­nab mõ­ned soo­vi­tu­sed esit­lu­se sõ­nas­tu­se koh­ta ja pa­kub, et sei­na­le näi­da­ta­va­te di­gis­lai­di­de taus­ta võiks pi­sut muu­ta, tekst oleks pa­re­mi­ni näh­tav.

Rih­ti Väin­sar lah­kub val­la­töölt det­semb­ri lõ­pus ning uue töö­ta­ja kon­kurss on­gi te­ma va­ba­ne­va­le ame­ti­ko­ha­le. Järg­mi­ne kant­se­leis­pet­sia­list peaks hak­ka­ma sa­mu­ti te­ge­le­ma ka val­la krii­si­val­mi­du­se tee­ma­ga.

Veel rää­gi­vad Rih­ti Väin­sar ja Ter­je Kraan­velt krii­si­deks val­mis­o­le­ku koh­ta sel­lest, et oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gud pea­vad järg­mi­sel aas­tal kin­ni­ta­ma elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­jad ehk ETOd – näi­teks tal­vi­sed tee­hool­da­jad, vee-et­te­võt­jad ja veeü­his­tud. ETOd on ko­hus­ta­tud tu­le­val aas­tal koos­ta­ma oma toi­me­pi­de­vu­se ana­lüü­si – näi­teks, kui­das hoi­tak­se lu­me­sa­ha­ga trak­tor töö­kor­ras ja kas pum­ba­ma­ja on va­rus­ta­tud ge­ne­raa­to­ri­ga.

Val­la­va­lit­sus peab hak­ka­ma ETO­de tee­ma­ga te­ge­le­ma ko­he uue aas­ta al­gu­ses. Rih­ti Väin­sar lu­bab, et an­nab uue­le töö­ta­ja­le ma­ter­ja­lid üle, ETO­de­le tu­leb teha sel­gi­ta­vaid koos­o­le­kuid.

Kõi­ge ras­kem oli esi­me­ne aas­ta

Kell 12 suun­dub Ter­je Kraan­velt Kuu­sal­lu lõu­nat söö­ma. Kell 12.40 on ta val­la­ma­jas ta­ga­si ja sõi­dab koos aja­kir­ja­ni­ku­ga Kol­ka, et seal kell 13 koh­tu­da las­teaia uue ju­hi­ga.

Ter­je Kraan­velt on ol­nud Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ame­tis ne­li aas­tat, ala­tes 2020. aas­ta 4. no­vemb­rist. Sõi­du ajal on või­ma­lus kü­si­da, kui­das neid aas­taid hin­dab.

Ta vas­tab, et on va­rem ol­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus, kuu­lu­nud ko­mis­jo­ni­des­se ja juh­ti­nud sot­siaal­ko­mis­jo­ni, kuid val­la­va­ne­ma töö on hoo­pis mi­da­gi muud: „Kui mul­le oleks de­tail­selt kir­jel­da­tud val­la­va­ne­ma töö­päe­va, ma ei oleks ne­li aas­tat ta­ga­si nõus­tu­nud. Aga ei ka­het­se, esi­me­ne aas­ta oli ras­ke, aas­ta hil­jem kan­di­dee­ri­sin val­la­va­ne­maks, sest soo­vi­sin se­da tööd te­ha. On ol­nud vä­ga põ­ne­vad ja väl­ja­kut­seid pak­ku­vad aas­tad.“

Ter­je Kraan­velt on töö­ta­nud hool­de­ko­du ju­hi­na ning sõ­nab, suur har­ju­mi­se koht oli, et val­la juh­ti­mi­sel on üle­kaa­lus laia­põh­ja­li­ne mees­kon­na­töö, ot­su­sed sün­ni­vad tei­si­ti, pee­tak­se koo­so­le­kuid, me­net­le­tak­se, vo­li­ko­gu mi­tu koos­sei­su või­vad sa­ma tee­ma­ga te­ge­le­da en­ne, kui ka­van­da­tu saab teoks. Ar­va­mu­si on pal­ju, kõik tu­leb oma­va­hel sel­geks rää­ki­da, jõu­da kon­sen­su­se­le.

Kol­ga las­teaias

Kol­ga las­teaias kin­gib val­la­va­nem di­rek­tor Hei­li Hei­nas­te­le kar­bi küp­si­seid. Is­tu­tak­se las­te­aia personali puh­ke­toas. Ter­je Kraan­velt kü­sib, kui­das on esi­me­sed töö­nä­da­lad läi­nud.

Hei­li Hei­nas­te on ame­tis ala­tes 11. no­vemb­rist. Ta vas­tab, et vas­tu on võe­tud vä­ga häs­ti. Ju­ba esi­me­se töö­nä­da­la­ga tek­kis tun­ne, na­gu oleks seal töö­ta­nud pi­ke­malt. Do­ku­men­di­hal­du­ses on käi­nud abis eel­mi­ne di­rek­tor Ka­ja Mar­tin­son. Hoo­le­ko­gu­ga on uus di­rek­tor sa­mu­ti koh­tu­nud.

Direktor rää­gib mit­mest ideest, ka et kaa­sa­ta võiks eri eria­la­de lap­se­va­ne­maid õpe­ta­ma las­teaia õpe­ta­jaid, näi­teks tut­vus­ta­ma met­sa­de ma­jan­da­mist. Val­la­va­nem kii­dab ja kü­sib, kui­das on las­teaia töö ka­van­da­tud pü­ha­de ajal.

Li­gi tund ae­ga väl­da­nud vest­lu­ses mär­gib Heili Heinaste, et ta on ra­hul, eel­ne­va juh­ti­mi­se all on rüh­ma­ruu­mi­de­le pii­sa­valt tä­he­le­pa­nu pöö­ra­tud ja need kor­da teh­tud. Sa­mas, per­so­na­li ruu­mid, see sa­ma puh­ke­tu­ba ja tei­sed abi­ruu­mid, va­jak­sid sa­mu­ti uuen­da­mist, ning di­rek­tor uu­rib, mil­li­sed plaa­nid on val­lal las­teaia­ma­ja­ga. Ter­je Kraan­vel­ti vas­tus on, et 2025. aas­ta ee­lar­ve on kok­ku pan­dud, suur in­ves­tee­ring suu­na­tak­se Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus­se. Märt­sis on loo­tus te­ha li­saeel­ar­ve, re­mon­ti­dest ta­suks rää­ki­da val­la aren­dus­ju­hi ja hal­dus­spet­sia­lis­ti­ga. Val­la­va­nem lu­bab, et kü­las­tab las­teae­da veel.

Koh­tu­mi­ne mi­nist­ri­ga, Kuu­sa­lu Soo­ju­se koo­so­lek

Kell 14 oo­tab val­la­va­nem koos kü­la­va­ne­ma­te ja osa­de vo­li­ko­gu­liik­me­te­ga Kol­ga selt­si­ma­ja ees klii­ma­mi­nist­ri saa­bu­mist. Kor­ral­da­ja­te ka­van­da­tud matk jääb mi­nist­ri et­te­pa­ne­kul ära, selt­si­ma­jas kes­tab koh­tu­mi­ne kaks tun­di.

Ter­je Kraan­velt sõi­dab sealt eda­si Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu koo­so­le­ku­le, kus on kõ­ne all et­te­võt­te käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ve täit­mi­ne, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­hin­na ku­jun­da­mi­ne ning ka see, et nõu­ko­gu vo­li­tu­sed hak­ka­vad lõp­pe­ma, tu­leb kas pi­ken­da­da või kin­ni­ta­da uus.

See­jä­rel lä­heb ta ta­ga­si val­la­maj­ja, val­la aas­ta noo­re no­mi­nen­ti­de vas­tu­võ­tu­le.

Töö­päev lõ­peb vo­li­ko­gu kesk­kon­na ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni koos­o­le­ku­ga, tee­mad on val­la uue ÜVK arengukava pro­jekt ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gus­se esi­ta­ta­vad et­te­pa­ne­kud. Koo­so­lek saab lä­bi kel­la 20 pai­ku.