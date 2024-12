Ala­tes 18. no­vemb­rist töö­tab Ani­ja val­la fi­nants­ju­hi­na And­ra Aus. Ta on pä­rit Rak­ve­rest, lõ­pe­ta­nud prae­gu­ses TalTec­his raa­ma­tu­pi­da­mi­se ja töös­tusp­la­nee­ri­mi­se eria­la. Esimene töökoht oli Väi­ke-Õis­mäe ela­mueksp­lua­tat­sioo­ni­va­lit­su­ses. Pikemalt on ta töötanud 5 aastat ASi Eesti Päevaleht pea­raa­ma­tu­pi­da­ja­na ning 19 aas­tat õli­de hul­gi­müü­giet­te­võt­tes OÜ Mor­be­la. And­ra Au­si eel­mi­ne töö­koht oli AS Exp­ress Post, kus töö­tas üle 5 aas­ta, ta oli en­ne et­te­võ­te te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mist sel­le vii­ma­ne töö­ta­ja, töö­tas seal pea­raa­ma­tu­pi­da­ja­na 15. ok­toob­ri­ni. Ta üt­les, et siis tu­li ot­sus­ta­da, kas jät­ka­ta üks­nes väi­kes­te­le et­te­võ­te­te­le raa­ma­tu­pi­da­mi­se tee­nu­se pak­ku­mi­se­ga või min­na ka pal­ga­töö­le: „Ku­na ma po­le vä­ga ko­du­kon­to­ri ini­me­ne, ot­sus­ta­sin Ani­ja val­la­va­lit­sus­se kan­di­dee­ri­da. Ko­du­koht on siin lä­he­dal, elan Jõe­läht­me val­las.“ And­ra Aus mär­kis, kui­gi raa­ma­tu­pi­da­mi­se põ­hi­tõed on sa­mad, on fi­nants­ju­hi töö oma­va­lit­su­ses ja et­te­võ­te­tes vä­ga eri­nev: „Kõik võ­tab prae­gu veel vä­ga pal­ju ae­ga, ise­gi prog­ram­mid on mul­le täies­ti uued, te­ge­len niiöel­da A ja Bga. Õn­neks on raa­ma­tu­pi­da­jad vä­ga toe­ta­vad.“