EELK kon­sis­too­rium ehk ki­ri­ku­va­lit­sus kin­ni­tas 3. det­semb­rist Lee­si Ka­ta­rii­na ko­gu­du­se hool­da­jaõ­pe­ta­jaks Kül­li Suu­re­väl­ja, kes on Viim­si Pü­ha Jaa­ko­bi ko­gu­du­se abiõ­pe­ta­ja. Kül­li Suu­re­väl­ja üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ki­ri­ku­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku asu­da Lee­si ko­gu­du­se hool­da­ja­õpe­ta­jaks ja ta oli nõus. Te­ma ko­du on Viim­sis, iga­päe­va­selt töö­tab ERRis ja on osa­li­se koor­mu­se­ga ka haig­la­kap­lan. Viim­si ko­gu­du­se abiõ­pe­ta­ja on ta ala­tes 2023. aas­ta maist. Kül­li Suu­re­väl­ja rää­kis, et teab Lee­sit ja Ju­min­da pool­saart se­ni vä­he, Kuu­sa­lu val­last on sa­ge­li lä­bi sõit­nud, sest on pä­rit põh­ja­ran­ni­kult Vi­ru­maalt: „Sa­mas oo­tan vä­ga tut­ta­vaks saa­mist suu­re naa­ber­pool­saa­re ning siin­se­te ini­mes­te­ga.“ Uus hool­daja­õ­pe­ta­ja osa­les möö­du­nud lau­päe­val Lee­si ki­ri­kus toi­mu­nud jõu­lu­kont­ser­dil, kus tut­vus ko­ha­li­ke­ga. Ju­ma­la­tee­nis­tu­se viib ta Lee­si ki­ri­kus esi­mest kor­da lä­bi tu­le­val pü­ha­päe­val.