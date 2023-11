Raven taotleb toetust Raasiku ja Nikerjärve ÜVK rajamiseks

Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses lii­de­ti Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te Ra­ven ja Ani­ja val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te Vel­ko vee­ma­jan­du­se osa. Ani­ja val­las on ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon (ÜVK) Keh­ra lin­nas, Aeg­vii­du ale­vis ning Ala­ve­re, Ani­ja, Leht­met­sa, Lil­li, Voo­se ja Üle­jõe kü­las. Raa­si­ku val­las on ÜVK Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kus ning Här­ma, Kul­li, Pe­nin­gi ja Pe­ri­la kü­las. OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sõ­nul on lii­tu­mis­punk­te Ani­ja val­las väl­jae­hi­ta­tud 776, lii­tu­nud kin­nis­tuid on 712, Raa­si­ku val­las on ra­ja­tud li­gi­kau­du 750 lii­tu­mis­punk­ti, lii­tu­nud kin­nis­tuid on li­gi 700.

Li­saks vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se pak­ku­mi­se­le ning ÜVK aren­da­mi­se­le teeb Ra­ven sur­ve­pe­su­tööd ning pa­kub sa­ni­taar­teh­ni­li­si tee­nu­seid ka­he val­la al­la­su­tus­te­le ja va­hen­dab oma koos­töö­part­ne­ri­te tee­nu­seid erai­si­ku­te­le. Ra­ve­nil on 10 töö­ta­jat, nen­de seas ka ates­tee­ri­tud veep­roo­vi­võt­jad ning 5. ta­se­me vee­käit­lu­so­pe­raa­tor.

„Et­te­võt­te tä­na­vu­ne käi­ve on li­gi­kau­du 1,05-1,1 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest tu­lem li­gi­kau­du 179 000-180 000 eu­rot. Sel­le­ga suu­da­me ke­nas­ti tee­nin­da­da ole­ma­so­le­vad ja tu­le­va­sed lae­nud, ma­jan­dus­li­kult saa­me pä­ris ilu­sas­ti hak­ka­ma,“ rää­kis Erik Jü­riöö ok­toob­ris Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil.

KI­Ki ke­va­di­sest toe­tus­voo­rust sai Ra­ven 414 115,11 eu­rot Aeg­vii­du ale­vis ÜVK 5. eta­pi väl­jae­hi­ta­mi­seks. Han­ke või­tis OÜ RTS Inf­ra Ees­ti, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 804 096,31 eu­rot, li­san­dub käi­be­maks. Ehi­tu­se jä­re­le­val­ve ku­lud on il­ma käi­be­mak­su­ta 11 000 eu­rot. KI­Ki toe­tus­määr on 49,9 prot­sen­ti, Ani­ja val­la omao­sa­lus 50,1 prot­sen­ti. No­vemb­ris al­gab pro­jek­tee­ri­mi­ne, ehi­ta­ma ha­ka­tak­se tu­le­val ke­va­del, et hil­je­malt järg­mi­se aas­ta sü­gi­seks oleks val­mis. Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja kin­ni­tas, et kin­nis­tuo­ma­ni­ke koos­kõ­las­tu­sed on ole­mas, kok­ku ra­ja­tak­se 69 lii­tu­mis­punk­ti: „Sel­le eta­pi väl­jae­hi­ta­mi­ne tä­hen­dab, et prae­gu­se pu­has­tus­või­me­ku­se­ga Aeg­vii­dus roh­kem ÜVKd ra­ja­da ei saa, Aeg­vii­du pu­has­ti töö­koor­mus on mak­si­mu­mi lä­he­dal ja pea­me hak­ka­ma mõt­le­ma sel­le laien­da­mi­se­le.“

Ani­ja val­las on alus­ta­tud ka tööd, et väl­ja va­he­ta­da Keh­ra reo­vee­pu­has­ti võ­re­sea­de, mis on reo­vee pu­has­ta­mi­sel esi­me­ne pu­has­tu­se­le­ment. Erik Jü­riöö põh­jen­das, et Keh­ra pu­has­ti on töö­ta­nud üle 10 aas­ta, võ­re­sea­de on ha­ka­nud amor­ti­see­ru­ma, li­saks on va­ja pu­has­ti toot­lik­kust tõs­ta. Võ­re­sead­me ost­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke või­tis AS Sc­hött­li Kesk­kon­na­teh­ni­ka. Sea­de mak­sab 241 960 eu­rot, li­san­dub käi­be­maks, sead­me os­tab Ra­ven pan­ga­lae­nu abil. Võ­re­sea­det ha­ka­tak­se va­he­ta­ma ke­va­del, kui il­mad soo­je­mad, val­mis peaks ole­ma juu­nis-juu­lis.

Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja mär­kis, et et­te­võt­te suu­rem tähelepanu lä­heb prae­gu Raa­si­ku val­da, sest seal­ne ÜVK aren­da­mi­ne on vei­di ajast maas – pu­has­tid on amor­ti­see­ru­nud, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­kud amor­ti­see­ru­nud või puu­du­li­kud ning lõp­pe­va taat­lu­sa­ja tõt­tu tu­leb lähiajal väl­ja va­he­ta­da 500-600 veear­ves­tit.

