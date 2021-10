RAS­MUS ME­RI­VOOL on ka­len­der täis kut­seid Kuu­sa­lus üles võe­tud män­gu­fil­mi „Kratt“ li­nas­tus­te­le.

„„Kra­til“ oli USA esi­li­nas­tus! Se­da sai vaa­da­ta Hol­ly­woo­di sü­da­mes, le­gen­daar­ses Chi­ne­se Theat­re`s, mil­le ees on be­too­nis kuul­sad käe­jäl­jed ja kus toi­mub „Sc­ream­fest – Ame­ri­ca’s lar­gest&lon­gest run­ning hor­ror film fes­ti­val“. Nii la­he oli! Eri­ti la­he on aga see tead­mi­ne, et fil­me saab te­ha Kuu­sa­lus ja neid siis pä­rast Hol­ly­woo­dis näi­da­ta, mit­te vas­tu­pi­di!“ kir­ju­tas Fa­ce­boo­kis 16. ok­toob­ril Kuu­sa­lu fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo, kes jõu­dis möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val ta­ga­si Los An­ge­le­sest, õu­dus­fil­mi­de fes­ti­va­lilt.

„Mõist­sin seal, kui­das meil siin on nii häs­ti läi­nud, et ela­me Kuu­sa­lus, ole­me sün­di­nud Ees­tis­se. Tund­sin Los An­ge­le­ses ehk Ing­li­te Lin­nas, et ju­mal tä­na­tud, ma ei pea seal ole­ma ega sin­na jää­ma ja saan tul­la ko­ju. Ela­me siin pri­vi­li­gee­ri­tud elu – on õh­ku ja ruu­mi, ra­hu ja vai­kust ning loo­dus on siin­sa­mas, as­tud oma ko­duõuest mõ­ned sam­mud ja oled met­sas. Suur rõõm val­das mind, kui jõud­sin Kuu­sal­lu ta­ga­si,“ rää­kis ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

„Sain Los An­ge­le­sest konk­reet­se aru­saa­ma, et ta­han Kuu­sa­lus eda­si te­ha oma as­ja, sest me ko­du­ko­hal on suur väär­tus. Sa­mas olen vä­ga tä­nu­lik, et kut­su­ti ja õn­nes­tus sin­na len­na­ta prae­gu­sel Co­vi­di ajal, sain osa­le­da ja nä­ha. Nüüd tean kind­lalt, Kuu­sa­lus on ole­mas kõik see, mil­lest tei­sed ei os­ka enam unis­ta­da­gi. Mit­te ku­sa­gi­le mu­ja­le ei pea mi­ne­ma en­nast tões­ta­ma, tu­leb üles lei­da oma lood ning te­ha neid siin­ses eri­li­ses kesk­kon­nas ja me vah­vas ko­gu­kon­nas, mis on kui üks pe­re.“

Ras­mus Me­ri­voo sõ­nul on pal­jud fes­ti­va­lid lii­ku­nud net­ti, osa­le­tak­se vir­tuaal­selt, ent Los An­ge­le­se fes­ti­va­lil vaa­da­ti fil­me saa­lis. Eu­roo­pas oli ko­ha­le jõud­nud veel üks Nor­ra režis­söör.

Ta sai ta­ga­si­si­det esi­ta­tud kü­si­mus­test ja te­ma­ga teh­tud in­terv­juu­dest. Heaks kunst­ni­ku­tööks pee­ti Kuu­sa­lu ale­vi­kus Ras­mus Me­ri­voo ko­duk­run­di kõr­val asu­vat Hel­mu­ti ma­ja, kus „Kratt“ üles võe­ti. Ol­di häm­min­gus, et see on pä­ri­selt ole­mas. Imes­ta­ti väi­kes­te de­tai­li­de üle – ve­si tu­leb kae­vust ja ot­se maast ning pal­ju muud, mi­da fil­mis näi­da­tak­se sel krun­dil ja Kuu­sa­lus, fil­mis on see kü­la ni­me­ga Muu­sa­lu. Sa­mas on ühe­su­gu­seid prob­lee­me ja tee­ma­sid, mis kõ­ne­ta­vad, „Krat­ti“ mõis­te­ti. Ol­lak­se mu­res, et met­si võe­tak­se ma­ha ning jär­jest tu­gev­neb te­le­fo­ni­de-ar­vu­ti­te mõ­ju ini­mes­te­le.

