Kuu­sa­lu kesk­koo­lis et­te­võt­lus­päe­val osa­le­nud ränd­baa­ri Kai­ne Kär­bes jaoks oli noor­te­üri­tu­sel joo­ki­de val­mis­ta­mi­se töö­toa lä­bi­vii­mi­ne uus ko­ge­mus. Noo­red said omal käel meis­ter­da­da bo­ba pal­li­de­ga li­mo­naa­di ning lai­mi-mün­di ja koo­ko­se-ana­nas­si al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le ehk mok­tei­le, rää­kis et­te­võt­te juht Rai­li Mä­gi Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Te­gu ei ole las­te­baa­ri­ga, kin­ni­tas ta. Kuu­sa­lu koo­li et­te­võt­lus­päe­va­le kut­su­ti Kai­ne Kär­bes oma lu­gu ja­ga­ma ja ins­pi­ree­ri­ma noo­ri et­te­võt­lust alus­ta­ma. Ne­li aas­tat ta­ga­si asu­ta­tud al­ko­ho­li­va­ba ränd­baa­ri põ­hi­te­ge­vus on põ­ne­va­te joo­ki­de pak­ku­mi­ne täis­kas­va­nu­te­le.

„Taht­si­me koos abi­kaa­sa­ga te­ha mi­da­gi sel­list, mis oleks meie jaoks ee­ti­li­se väär­tu­se­ga ning too­de või tee­nus kan­naks ini­mes­te jaoks olu­list sõ­nu­mit. Al­ko­ho­lip­rob­leem on Ees­tis pi­gem laialt le­vi­nud. Kui üri­tus­tel käi­me, siis ik­ka soo­vi­tak­se, et pa­kuk­si­me ka al­ko­ho­li­ga joo­ke. Ser­vee­ri­me aga eran­di­tult vaid al­ko­ho­li­va­balt ning eris­tu­me sel­le­ga teis­test baa­ri­dest. Oma ränd­baa­ri­ga rah­vaü­ri­tus­tel osa­le­des näe­me, et ini­mes­test kesk­mi­selt um­bes vee­rand on meie klien­did – osad va­ja­du­sest, aga ena­mik siis­ki isik­li­ku va­li­ku tõt­tu,“ lau­sus ta.

