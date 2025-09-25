„Kui lä­he­te õp­pi­ma in­se­nee­riat, või­te ühel päe­val ol­la nen­de tüd­ru­ku­te-pois­te seas, kes aas­ta jook­sul ehi­ta­vad val­mis päi­ke­seau­to, ja saa­te ta­su­ta sõi­ta Aust­raa­lias­se,“ üt­les Raa­si­ku AS Mist­ra-Au­tex juht Priit Tamm ree­de, 19. sep­temb­ri õh­tul et­te­võt­te park­las­se tul­nud noor­te­le.

Raa­si­ku­le oli too­dud Ees­ti tu­den­gi­te ehi­ta­tud päi­ke­seau­to, mil­le­ga käi­di Aust­raa­lias toi­mu­nud päi­ke­seau­to­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel kaks aas­tat ta­ga­si. Päi­ke­seau­to, mil­le­ga Ees­ti noo­red saa­vu­ta­sid tä­na­vu au­gus­tis Aust­raa­lias 2. ko­ha, on veel teel ko­ju.

Päi­ke­seau­to­sid ehi­ta­va ha­ri­dus- ja aren­dusp­ro­jek­ti So­la­ri­de liik­med ja­ga­sid Raa­si­kul tä­na­vu­se võist­lu­se mul­jeid ning tä­na­sid Priit Tam­me ja Mist­ra aren­dus­juh­ti Mark Ra­ja koos­töö eest – et­te­võ­te oli tä­na­vu­se päi­ke­seau­to üks hõ­bes­pon­so­ri­test. Pä­rast vii­di hu­vi­li­sed Mist­ra-Au­te­xi te­ha­ses­se ning näi­da­ti, kui­das val­mi­vad vai­bad ja de­tai­lid maail­ma au­to­töös­tus­te­le.

So­la­ri­de´is peain­se­ne­ri­na töö­ta­nud Joo­sep Ress rää­kis, et üh­te au­tot di­sai­ni­vad ja ehi­ta­vad eel­ne­va ko­ge­mu­se­ta üliõ­pi­la­sed ja mõned güm­na­sis­tid kaks aas­tat. Se­ni on ehi­ta­tud kolm päi­ke­se­au­tot, neist esi­me­ne on nüüd Ener­giaa­vas­tus­kes­ku­ses. Tä­na­vu­se au­to kal­lal te­gid tööd 30 ini­mest.

Võist­lu­sed toi­mu­vad Aust­raa­lias iga ka­he aas­ta ta­gant, kuue päe­va­ga tu­leb sõi­ta põh­ja­ran­ni­kult lõu­na­ran­ni­ku­le, kok­ku üle 3000 ki­lo­meet­ri. Sõi­de­tak­se iga päev kell 8-17, järg­mi­sel päe­val alus­ta­tak­se ko­hast, kus eel­mi­sel päe­val lõ­pe­ta­ti. Või­dab see, kes on esi­me­se­na fi­ni­šis. Tä­na­vu oli võist­le­jaid 34, Ees­ti päi­ke­seau­to­ga sa­mas klas­sis kok­ku 8.

„Meie klas­si au­to­del hin­na­ti ka ma­si­na prak­ti­li­sust, mil­li­sed on mu­ga­vus- ja li­sa­va­rus­tus. Sel­les sai­me esi­ko­ha. Meie ma­si­nal olid näi­teks ven­ti­lee­ri­ta­vad ist­med, in­ter­jöö­ri­val­gus­tu­sed, ja­hu­tus,“ sel­gi­tas Joo­sep Ress.

Võist­lu­se lõ­pe­tas Ees­ti päi­ke­se­au­to 2. ko­ha­ga. Joo­sep Ress ole­tas, et võit­jai­le, Hong Kongi tiimile, tu­li ka­suks eest­las­te au­tost roh­kem päi­ke­se­pa­nee­le: „Eel­mi­sel võist­lu­sel ol­nuks meil ee­lis, siis olid Aust­raa­lias met­sa­tu­le­kah­jud ja tae­vas pal­ju tos­su. Meie ma­sin oli ae­ro­dü­naa­mi­li­sem ja päi­ke­se­ta olek­si­me saa­nud kii­re­mi­ni sõi­ta.“

Roh­kem kui 3000 ki­lo­meet­ri­se dis­tant­si pea­le kao­ta­sid eest­la­sed võit­ja­le 4 mi­nu­ti­ga. See tä­hen­dab, et kesk­mi­ne tun­ni­kii­rus eri­nes 0,1 ki­lo­meet­ri võr­ra: „Ehk nad sõit­sid meist iga ki­lo­meet­ri 0,08 se­kun­dit kii­re­mi­ni.“

Kol­gast pä­rit Ülo Pa­ju­tee, kes on So­la­ri­de´i kuu­lu­nud ne­li aas­tat ning oli tä­na­vu me­haa­ni­ka­tii­mi juht, oli seekord üks 6 ju­hist, kes päi­ke­seau­tot roo­li­sid. Ka­he­ko­ha­li­se au­to juh­ti­de ja kõr­va­lis­tu­ja­te va­li­kul ar­ves­ta­ti, et nad ei kaa­luks üle 80 ki­lo. Kui au­to­so­li­jad olid sel­lest ker­ge­mad, li­sa­ti au­tos­se sel­le võr­ra bal­las­ti, kuid ras­ke­ma­te sõit­ja­te eest boo­nust ei saa­nud, ehk­ki au­to oli ras­kem.

Loe pikemalt 24. septembri Sõnumitoojast.