Möödunud pühapäeval, 21. septembril kogunesid Kolgaküla kümmekond elanikku talgutele – rahvamaja kõrval platsil hakati lõkkekoha juures ette valmistama skulptuuri alust.
Kolgaküla elanikud ja nende sugulased arutasid juulis toimunud kokkutulekul, et rahvamaja kõrvale rajatakse skulptuur selle hoone kunagiste rajajate auks ja mälestuseks – rahvamaja ehitasid külaelanikud eelmise sajandi algupoolel, hoone sai valmis ja avati 1931. aastal.
Skulptuur tehakse metallist, idee autor ja kavandaja on Kolgaküla elanik, firma Tuulmet Holding juht ja omanik Andrus Tuuletare. Skulptuuriga kujutatakse talguid 1931. aasta talvel üles võetud fotolt, millel Kolgaküla mehed veavad regedega palke rahvamaja ehitusplatsile – samasugused mehed, hobused ja reed lõigatakse metall-lehtedest elusuuruselt ja paigutatakse hobuseraua-kujulisele betoonalusele lõkkekoha juurde.
Eelmisel pühapäeval tõstsid talgulised lõkkekoha ümber seatud suuri põllukive mujale ning alustati betoonaluse vundamendi kaevamisega. Tõsteti ja kaevati traktoritega ning töötati ka labidate ja rehadega. Talgulistele pakuti rahvamajas suppi ja pannkooke.
Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno rääkis, et skulptuuri tegemine oli põhiteema ka päev varem, laupäeval rahvamajas korraldatud esimesel seltsiõhtul.
„Hakkame kord kvartalis külarahvaga kokku saama seltsiõhtutel. Seekord osalesid 30 inimest. Andrus Tuuletare tutvustas skulptuuri väikest maketti ning arutasime üksikasjalikumalt nii skulptuuri paigutuse kui ka valmistamisega seonduvat, “ ütles tegevjuht.
Ta lisas: „Andrus Tuuletare on juba aastaid rääkinud, et meie külla võiks mingi skulptuuri teha. Ta konsulteeris mõne skulptoriga, lõpuks tuli ise heale mõttele kujutada metall-lehtedega vana talgupilti. Leidsime, et see on väga hea kavand ning võtame selle aluseks.“
Osasid pildile jäädvustatud külamehi pole seni tuvastatud, kuid kindel on, et fotol on rahvamaja ehitamiseks oma metsadest palke annetanud külamehed – paljude praeguste külaelanike esivanemad, märkis ta.
Andrus Tuuletare kommenteeris Sõnumitoojale, et nägi vana talgupilti Kolgaküla raamatus ja ka rahvamaja seinal: „Kaks aastat tagasi tuli mõte, kuidas sama pilti kujutada metall-lehtedega. Oleme Tuulmetis täitnud mitmesuguseid eritellimusi, need teadmised on aidanud tehnilist poolt kavandada. Sarnast sulptuuri pole minu teada varem tehtud. Skulptuur oleks austusavaldus me esivanematele, kes annetasid palke, kogusid raha ja ehitasid talgukorras külasse rahvamaja. Ehitamise algatas Kolgaküla Haridusselts, selleks loodi Rahvamaja Ehitusühing.“
OÜ Tuulmet Holding juht elab Toomanni talus rahvamaja lähedal, tema pere on sealne viies põlvkond ning rahvamaja rajamisega olid seotud ka nende esivanemad.
„Seda, kes skulptuuri valmistab, me veel ei tea, valime kõige odavama pakkuja – kes paneks õla alla, pakuks kõige odavama metallilõikuse. Ainuüksi Kuusalu vallas on mitu metallifirmat, aga pakkumisi ootame ka kaugemalt, kindlasti ei pea mitte minu firma Tuulmet olema valmistaja,“ kinnitas Andrus Tuuletare.
Skulptuuri kogumaksumus on hinnanguliselt 35 000 eurot, Kolgaküla kokkutulekul alustati selle jaoks annetuste kogumisega. Kaisa Linno sõnul on plaanis lisaks annetustele taotleda toetusraha Kuusalu vallalt ja kohaliku omaalgatuse programmist. Skulptuur on kavas avada tuleval aastal, 20. augustil, kui tähistatakse Kolgaküla rahvamaja 95. sünnipäeva.
Kolgaküla Seltsi Facebooki-lehel on laused: „Skulptuur valmib talgutööna nagu omal ajal rahvamaja. Kolgaküla Selts on tänulik igaühele kaasalöömise eest, olgu selleks abiks töökad käed või rahaline toetus.“
Annetusi oodatakse MTÜ Kolgaküla Selts pangaarvele EE452200001120166344, märksõna on „Skulptuur“.