Möö­du­nud pü­ha­päe­val, 21. sep­temb­ril ko­gu­ne­sid Kol­ga­kü­la küm­me­kond ela­nik­ku tal­gu­te­le – rah­va­ma­ja kõr­val plat­sil ha­ka­ti lõk­ke­ko­ha juu­res et­te val­mis­ta­ma skulp­tuu­ri alust.

Kol­ga­kü­la ela­ni­kud ja nen­de su­gu­la­sed aru­ta­sid juu­lis toi­mu­nud kok­ku­tu­le­kul, et rah­va­ma­ja kõr­va­le ra­ja­tak­se skulp­tuur sel­le hoo­ne ku­na­gis­te ra­ja­ja­te auks ja mä­les­tu­seks – rah­va­ma­ja ehi­ta­sid kü­lae­la­ni­kud eel­mi­se sa­jan­di al­gu­poo­lel, hoo­ne sai val­mis ja ava­ti 1931. aas­tal.

Skulp­tuur te­hak­se me­tal­list, idee au­tor ja ka­van­da­ja on Kol­ga­kü­la ela­nik, fir­ma Tuul­met Hol­ding juht ja oma­nik And­rus Tuu­le­ta­re. Skulp­tuu­ri­ga ku­ju­ta­tak­se tal­guid 1931. aas­ta tal­vel üles võe­tud fo­tolt, mil­lel Kol­ga­kü­la me­hed vea­vad re­ge­de­ga pal­ke rah­va­ma­ja ehi­tusp­lat­si­le – sa­ma­su­gu­sed me­hed, ho­bu­sed ja reed lõi­ga­tak­se me­tall-leh­te­dest elu­suu­ru­selt ja pai­gu­ta­tak­se ho­bu­se­raua-ku­ju­li­se­le be­too­na­lu­se­le lõk­ke­ko­ha juur­de.

Eel­mi­sel pü­ha­päe­val tõst­sid tal­gu­li­sed lõk­ke­ko­ha üm­ber sea­tud suu­ri põl­lu­ki­ve mu­ja­le ning alus­ta­ti be­too­na­lu­se vun­da­men­di kae­va­mi­se­ga. Tõs­te­ti ja kae­va­ti trak­to­ri­te­ga ning töö­ta­ti ka la­bi­da­te ja re­ha­de­ga. Tal­gu­lis­te­le pa­ku­ti rah­va­ma­jas sup­pi ja pann­koo­ke.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no rää­kis, et skulp­tuu­ri te­ge­mi­ne oli põ­hi­tee­ma ka päev va­rem, lau­päe­val rah­va­ma­jas kor­ral­da­tud esi­me­sel selt­siõh­tul.

„Hak­ka­me kord kvar­ta­lis kü­la­rah­va­ga kok­ku saa­ma selt­siõh­tu­tel. See­kord osa­le­sid 30 ini­mest. And­rus Tuu­le­ta­re tut­vus­tas skulp­tuu­ri väi­kest ma­ket­ti ning aru­ta­si­me ük­si­kas­ja­li­ku­malt nii skulp­tuu­ri pai­gu­tu­se kui ka val­mis­ta­mi­se­ga seon­du­vat, “ üt­les te­gev­juht.

Ta li­sas: „And­rus Tuu­le­ta­re on ju­ba aas­taid rää­ki­nud, et meie kül­la võiks min­gi skulp­tuu­ri te­ha. Ta kon­sul­tee­ris mõ­ne skulp­to­ri­ga, lõ­puks tu­li ise hea­le mõt­te­le ku­ju­ta­da me­tall-leh­te­de­ga va­na tal­gu­pil­ti. Leid­si­me, et see on vä­ga hea ka­vand ning võ­ta­me sel­le alu­seks.“

Osa­sid pil­di­le jääd­vus­ta­tud kü­la­me­hi po­le se­ni tu­vas­ta­tud, kuid kin­del on, et fo­tol on rah­va­ma­ja ehi­ta­mi­seks oma met­sa­dest pal­ke an­ne­ta­nud kü­la­me­hed – pal­ju­de prae­gus­te kü­la­e­la­ni­ke esi­va­ne­mad, mär­kis ta.

And­rus Tuu­le­ta­re kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nä­gi va­na tal­gu­pil­ti Kol­ga­kü­la raa­ma­tus ja ka rah­va­ma­ja sei­nal: „Kaks aastat tagasi tu­li mõ­te, kui­das sa­ma pil­ti ku­ju­ta­da me­tall-leh­te­de­ga. Ole­me Tuul­me­tis täit­nud mit­me­su­gu­seid eri­tel­li­mu­si, need tead­mi­sed on ai­da­nud teh­ni­list poolt ka­van­da­da. Sar­nast sulp­tuu­ri po­le mi­nu tea­da va­rem teh­tud. Skulp­tuur oleks aus­tu­sa­val­dus me esi­va­ne­ma­te­le, kes an­ne­ta­sid pal­ke, ko­gu­sid ra­ha ja ehi­ta­sid tal­gu­kor­ras kü­las­se rah­va­ma­ja. Ehi­ta­mi­se al­ga­tas Kol­ga­kü­la Ha­ri­dus­selts, sel­leks loo­di Rah­va­ma­ja Ehi­tus­ü­hing.“

OÜ Tuul­met Hol­ding juht elab Too­man­ni ta­lus rah­va­ma­ja lä­he­dal, te­ma pe­re on seal­ne viies põlv­kond ning rah­va­ma­ja ra­ja­mi­se­ga olid seo­tud ka nen­de esi­va­ne­mad.

„Se­da, kes skulp­tuu­ri val­mis­tab, me veel ei tea, va­li­me kõi­ge oda­va­ma pak­ku­ja – kes pa­neks õla al­la, pa­kuks kõi­ge oda­va­ma me­tal­li­lõi­ku­se. Ai­nuük­si Kuu­sa­lu val­las on mi­tu me­tal­li­fir­mat, aga pak­ku­mi­si oo­ta­me ka kau­ge­malt, kind­las­ti ei pea mit­te mi­nu fir­ma Tuul­met ole­ma val­mis­ta­ja,“ kin­ni­tas And­rus Tuu­le­ta­re.

Skulp­tuu­ri ko­gu­mak­su­mus on hin­nan­gu­li­selt 35 000 eu­rot, Kol­ga­kü­la kok­ku­tu­le­kul alus­ta­ti sel­le jaoks an­ne­tus­te ko­gu­mi­se­ga. Kai­sa Lin­no sõ­nul on plaa­nis li­saks an­ne­tus­te­le taot­le­da toe­tus­ra­ha Kuu­sa­lu val­lalt ja ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist. Skulp­tuur on ka­vas ava­da tu­le­val aas­tal, 20. au­gus­til, kui tä­his­ta­tak­se Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja 95. sün­ni­päe­va.

Kol­ga­kü­la Selt­si Fa­ce­boo­ki-le­hel on lau­sed: „Skulp­tuur val­mib tal­gu­töö­na na­gu omal ajal rah­va­ma­ja. Kol­ga­kü­la Selts on tä­nu­lik igaü­he­le kaa­sa­löö­mi­se eest, ol­gu sel­leks abiks töö­kad käed või ra­ha­li­ne toe­tus.“

An­ne­tu­si oo­da­tak­se MTÜ Kol­ga­kü­la Selts pan­gaar­ve­le EE452200001120166344, märk­sõ­na on „Skulp­tuur“.