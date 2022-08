Raasikul oli teist korda teeaedade, Voosel ja Haras esimene kodukohvikute päev

Raa­si­ku kõi­gis teeae­da­des pa­ku­ti mul­lu pa­ri­maks hää­le­ta­tud tai­me­teed, Ani­ja val­las Voo­sel oli li­saks koh­vi­ku­te­päe­va­le ka ava­tud ta­lu­de päev, Kuu­sa­lu val­las Ha­ra kü­las ava­ti koh­vi­kud kü­la kes­kel Loh­ja plat­sil.

MTÜ Tuu­le­kell al­ga­tu­sel Raa­si­ku ale­vi­kus lau­päe­val, 6. au­gus­til teist aas­tat toi­mu­nud ava­tud teeae­da­de päe­val võt­sid kü­las­ta­jaid vas­tu 8 teeae­da.

„Püüd­si­me sa­mu as­ju mit­te pak­ku­da, igal aial olid oma tõm­be­numb­rid,“ sõ­nas päe­va pea­kor­ral­da­ja Mar­git Ee­rik, kes oma pe­re­ga avas ko­du­hoo­vis Jaa­ma tä­na­val ka tä­na­vu kuns­ti teeaia.

Jook, mi­da pa­ku­ti kõi­gis ae­da­des, oli Raa­si­ku tee – eel­mi­sel teeae­da­de päe­val pa­ri­maks hää­le­ta­tud tai­me­tee, mil­le val­mis­ta­sid Tee­le Kruu­se ja Ma­dis Lii­va­mä­gi. Sel­les on pi­par­münt, saia­lill, põd­ra­ka­nep ja leesk­putk. Mar­git Ee­rik rää­kis, et tä­na­vu­seks teeae­da­de päe­vaks do­see­ris Tee­le Kruu­se iga­le teeaia­le droo­gi 10 liit­ri Raa­si­ku tee val­mis­ta­mi­seks.

„Ta­ha­me nende valmistatut ka edas­pi­di pro­pa­gee­ri­da kui Raa­si­ku teed. See on mõ­nu­sa mait­se­nüan­si­ga, vä­ga hea tee,“ lau­sus Mar­git Ee­rik.

Kü­las­ta­jad, kes läk­sid tee-ae­da­des­se oma tas­si­ga, said Raa­si­ku teed ta­su­ta.

Ani­ja val­las Voo­sel oli lau­päe­val es­ma­kord­selt kü­la ava­tud ta­lu­de ja ko­du­koh­vi­ku­te­päev.

„Kõik, kes sel­lel päe­val oma ko­duuk­sed ava­sid, kin­ni­ta­sid, et on ka tu­le­val aas­tal val­mis se­da te­ge­ma. Koh­vi­ku­pi­da­jad olid vä­ga ra­hul, vih­mast hoo­li­ma­ta oli kü­las­ta­jaid pii­sa­valt, kel­lel­gi kau­pa vä­ga pal­ju al­les ei jää­nud. Meie ta­lus käis oma kü­la, Ala­ve­re ja Vet­la rah­vast, kuid oli ka neid, ke­da ei tund­nud, ar­van, et kok­ku sa­da­kond ini­mest kind­las­ti,“ lau­sus An­na Ni­lisk.

Aas­ta ta­ga­si loo­dud Ha­ra Kü­la­selt­si al­ga­tu­sel toi­mu­nud esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val pü­ha­päe­val, 7. au­gus­til ava­ti kü­la kes­kel Loh­ja plat­sil, mis on era­maal, 7 koh­vi­kut. Koh­vi­kuid pi­da­sid oma kü­la ini­me­sed, mõ­ned pe­red ühi­selt naab­ri­te­ga.

Loe pikemalt 10. augusti Sõnumitoojast.