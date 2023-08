Möö­du­nud nel­ja­päe­val an­dis val­la­va­lit­sus Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel ja sot­siaal­mee­dias tea­da, et val­las on liik­vel his­paa­nia tee­teod ja must­pea­nälk­jad. Te­gu on in­va­siiv­se­te võõr­lii­ki­de­ga, kes kahjustavad taimi ja loomi ning on aiapidajate jaoks väga tülikad kahjurid. Eestisse jõudsid nad 2008. aas­tal ning nende ar­vu­kus on sel­lest ala­tes Ees­tis plah­va­tus­li­kult kas­va­nud.

Valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann rääkis Sõnumitoojale, et eelmisel nädalal märkas Raasiku kalmistuvaht surnuaia ühes kompostihunnikus hispaania teetigusid.

„Läksin kohapeale olukorda üle vaatama ning leidsin viis hispaania teetigu ja ühe mustpeanälkja. Minu juurde tuli naine, kes käib hauaplatse hooldamas. Ütles, et veerand tundi varem korjas samast kohast 30-40 hispaania teetigu. Seega võib neid seal olla veel päris palju,“ lausus Johanna Sepmann.

Ta oletas, et võõrliigid sattusid surnuaia juurde mõnest aiast: „Kalmistu samas kompostihunnikus olid porgandid, küüslaugud, tillid – ilmselt on keegi need oma aiast sinna viinud ning jäätmetega koos on sinna levinud ka hispaania teeteod. Teine variant on, et kalmistule on istutatud mõnest aiandist toodud lilli ning teomunad võisid olla lillepotis.“

