Lau­päe­val, 12. au­gus­til toi­mub Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ja ko­ha­li­ku rah­va­ma­ja koos­töös Aeg­vii­dus esi­mest kor­da mat­ka­fes­ti­val.

„Soo­vi­me fes­ti­va­li­ga tut­vus­ta­da Aeg­vii­dut kui Ees­ti mat­ka­pea­lin­na – sel­le tiit­li sai alev 2015. aas­tal. Li­saks püüa­me är­gi­ta­da ini­me­si avas­ta­ma sel­le piir­kon­na loo­du­se ilu ja mat­ka­mis­või­ma­lu­si,“ sõ­nas mat­ka­fes­ti­va­li üks pea­kor­ral­da­ja, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo pe­re­nai­ne Brit Tam­me­jõe.

Ta mär­kis, pea­le sel­le, et Aeg­vii­du on tõe­li­ne aa­re mat­ka­sõp­ra­de­le, on piir­kon­nal ka põ­nev kul­tuu­ri­lu­gu ning pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu pak­ku­vaid vaa­ta­mis­väär­su­si: „Ka meie fes­ti­val pa­kub mit­me­ke­sist ja kaa­sa­haa­ra­vat prog­ram­mi, mis so­bib nii al­ga­ja­le mat­ka­sõb­ra­le ku­ni ko­ge­nud seik­le­ja­le.“

Fes­ti­va­li al­gu­sest en­ne­lõu­nal ku­ni kel­la ka­he­ni päe­val on Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja laval spet­sia­lis­ti­de et­te­kan­ded loo­du­sest ja mat­ka­mi­sest, see­jä­rel al­ga­vad ret­ke­juh­ti­de­ga mat­kad, pä­rast matkasid jät­ku­vad et­te­kan­ded. Li­saks on fes­ti­va­lia­lal töö­toad ning ko­gu päe­va jook­sul eral­di te­ge­vu­sed las­te­le.

Mat­kal osa­le­mi­seks soo­vi­ta­vad kor­ral­da­jad end kind­las­ti ko­du­le­hel mat­ka­fes­ti­val.ee eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da.

