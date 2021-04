Eel­mi­sel nä­da­lal an­ti Raa­si­ku Val­la Spor­di Fa­ce­boo­ki le­hel tea­da, et alus­ta­tak­se Raa­si­ku koo­li et­te ska­te­par­gi ra­ja­mist. Sel­le val­mi­mis­täh­taeg on 17. mai.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la üt­les, et ska­te­par­gi ele­men­did on val­mis, kuid pai­gal­da­mi­se­ga lä­heb veel ae­ga, eel­ne­valt on va­ja te­ha as­fal­tee­ri­tud alusp­lats.

Ru­la­par­gi ra­jab OÜ Ska­te­par­gid ning see tu­leb Raa­si­ku koo­li juur­de se­ni­se­le ran­na­võrk­pal­lip­lat­si­le korv­pal­li­väl­ja­ku ja jalg­rat­ta­hoid­la kõr­val. Kui plats as­fal­tee­ri­tud, pai­gal­da­tak­se sin­na ru­la­par­ki­de vee­kind­last vi­nee­rist stan­dar­de­le­men­did: „Meil oli ees hin­na­piir 40 000 eu­rot. Üri­ta­si­me sel­le eest saa­da kõi­ge funkt­sio­naal­se­mad ele­men­did. Hil­jem saab neid ha­ka­ta juur­de soe­ta­ma. Sel­leks oo­ta­me las­te et­te­pa­ne­kuid ja ot­si­me ra­has­ta­mis­või­ma­lu­si.“

Ka Raa­si­ku ska­te­par­gi ra­ja­mi­se init­sia­tiiv tu­li ko­ha­li­kelt las­telt – 2019. aas­ta sü­gi­sel kor­ja­ti 3. klas­si pois­te al­ga­tu­sel ühe päe­va­ga 126 all­kir­ja, et koo­li hoo­vi ra­ja­taks ska­te­park. Need edas­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le. Val­laee­lar­vest sel­leks esial­gu ra­ha ei lei­tud, kuid möö­du­nud aas­tal, kui riik eral­das Co­vi­di tõt­tu ma­jan­du­se elav­da­mi­seks li­sa­toe­tust, ot­sus­ta­ti sel­lest 40 000 eu­rot ka­su­ta­da Raa­si­ku­le ska­te­par­gi te­ge­mi­seks. Ru­la­de, tõu­ke- ja tri­ki­ra­tas­te­ga sõit­mi­seks mõel­dud ramp lä­heb maks­ma 38 160 eu­rot.

Loe pikemalt 21. aprilli Sõnumitoojast.