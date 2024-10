Es­mas­päe­val, 30. sep­temb­ril toi­mu­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­sel is­tun­gil ot­sus­ta­ti vä­hen­da­da juu­ni­kuus 2025. aas­taks keh­tes­ta­tud maa­mak­su­mää­ra­sid. 2025. aas­tal keh­tib val­la ter­ri­too­riu­mil ela­mu­maa­le ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku­le, sa­mu­ti muu­le maa­tu­lun­dus­maa­le maa­maks 0,35 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas, muu sih­tots­tar­be­ga maa maks on 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

2025. aas­ta maa­mak­su­mää­rad kin­ni­tas vo­li­ko­gu esi­mest kor­da 18. juu­nil. Siis keh­tis veel sea­dus, mis mää­ras, et maa­mak­su­mää­rad tu­leb keh­tes­ta­da hil­je­malt eel­ne­va aas­ta 1. juu­liks ning maa­mak­su tõu­su­le keh­tis kait­se­meh­ha­nism, et kel­le­gi maa­maks ei saa tõus­ta roh­kem kui 10 prot­sen­ti. Juu­ni lõ­pus hak­ka­sid keh­ti­ma maa­mak­su­sea­du­se muu­da­tu­sed – tõu­sid maa­mak­su mak­si­maal­sed mää­rad ning maa­mak­su tõu­su ülem­piir tõs­te­ti 10 prot­sen­dilt 50 prot­sen­di­le aas­tas. Muu­de­tud sea­du­se ko­ha­selt pea­vad ko­ha­li­kud vo­li­ko­gud järg­mi­se aas­ta maa­mak­su­mää­rad kin­ni­ta­ma hil­je­malt 1. ok­toob­riks. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas su­vel maa­mak­su­mää­ra­deks 0,5 prot­sen­ti ela­mu­maa­le ja maa­tu­lun­dus­maa­le ning muu­le maa­le 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Siis olid need sea­du­se­ga lu­ba­tud mak­si­maal­sed mää­rad. Is­tun­gil ar­va­ti, kui sea­dus muu­tub, saab ka vo­li­ko­gu mää­rust muu­ta.

Uuesti kõ­nel­di maa­mak­su­mää­ra­dest val­la­vo­li­ko­gu 10. sep­temb­ri is­tun­gil. Maa­kor­ral­da­ja Em­ma-Ma­ria Vaa­rik te­gi üle­­vaa­te 2025. aas­ta maa­mak­sust ka­tast­riük­sus­te lõi­kes. Üle pool­tel val­las asu­va­tel maaük­sus­tel oleks juu­nis keh­tes­ta­tud mää­ra­de­ga maa­maks ol­nud al­la 5 eu­ro, 5-20 eu­rot 17 prot­sen­dil, 50-100 eu­rot 8,6 prot­sen­dil ning üle 100 eu­ro 3,34 prot­sen­dil ka­tast­riük­sus­test. Val­la­va­lit­sus lei­dis, et kui­gi val­la­ee­lar­ves­se lae­ku­va maa­mak­su ko­gu­sum­ma tõu­seb 2025. aas­tal mär­ki­mis­väär­selt, siis maa­maks ka­tast­riük­sus­te lõi­kes vä­ga pal­ju ei tõu­se, se­da ta­kis­tab ka mak­su­tõu­su­le sea­tud ülem­piir, mis 2025. aas­tal on 50 prot­sen­ti või 20 eu­rot, kui tõus on 50 prot­sen­dist väik­sem. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli jät­ta juu­nis keh­tes­ta­tud maa­mak­su­mää­rad jõus­se.

Ku­na vo­li­ko­gu ne­li lii­get soo­vi­sid siis­ki, et vo­li­ko­gu vaa­taks tu­le­vaks aas­taks keh­tes­ta­tud maa­mak­su­mää­rad üle, kut­sus vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut 30. sep­temb­riks kok­ku era­kor­ra­li­se is­tun­gi. See toi­mus vee­bi va­hen­du­sel.

Hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand sel­gi­tas, et pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul te­gi vo­li­ko­gu lii­ge And­res Kal­las­te et­te­pa­ne­ku lan­ge­ta­da 2025. aas­taks va­rem keh­tes­ta­tud ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku mak­su­mää­ra 0,3 ja muu maa­tu­lun­dus­maa mak­su­mää­ra 0,35 prot­sen­di­le ning tõs­ta muu sih­tots­tar­be­ga maa mak­su­mää­ra 1,5 prot­sen­di­le maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Ko­mis­jo­ni ena­mu­s toe­tas et­te­pa­ne­kut keh­tes­ta­da ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa mak­su­mää­raks 0,35 ning muu sih­tots­tar­be­ga maa mak­su­mää­raks 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast.

Rii­na Rand üt­les, et juu­nis keh­tes­ta­tud mää­ra­de­ga lae­kuks val­laee­lar­ves­se järg­mi­sel aas­tal li­gi 211 000 eu­rot maa­mak­su, kui keh­tes­ta­da ko­mis­jo­ni väl­ja­pa­ku­tud mak­su­mää­rad, lae­kub 200 000 eu­rot: „Sum­ma­li­selt on va­he 10 858 eu­rot – ela­mu­maa pu­hul 3800 eu­rot, maa­tu­lun­dus­maa pu­hul 7058 eu­rot. Käes­o­le­vaks aas­taks on ka­van­da­tud maa­mak­su lae­ku­mist 124 000 eu­rot.“

Vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg kü­sis, mis või­tu sel­les näh­ti, et 11 000 eu­ro pä­rast kut­su­da vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­se­le is­tun­gi­le, maks­ta sel­le eest is­tun­gil osa­le­mi­se ta­su, te­ha muid ad­mi­nist­ra­tiiv­seid ku­lu­tu­si.

And­res Kal­las­te vas­tas, et maa­­mak­su tõus on ka uue et­te­pa­ne­ku ko­ha­selt mär­ga­ta­valt suur ning po­le va­het, kas aru­ta­da 10 000 või 1000 eu­ro üle, ra­ha tu­leb lu­ge­da. Maar­ja Si­kut mär­kis, et maa­maks tõu­seb val­le­la­ni­ke­le kok­ku te­ge­li­kult 70 000 eu­rot.

2025. aas­taks se­ni­sest ma­da­la­ma­te maa­mak­su­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­se poolt olid kõik vee­biis­tun­gil osa­le­nud 13 vo­li­ko­gu lii­get.

Rii­na Rand sel­gi­tas lisaks, et järg­mi­sel aas­tal tu­leb vo­li­ko­gul te­ha maa­mak­su­ga seo­ses veel vä­ga olu­li­si ot­su­seid – prae­gu­se üle­rii­gi­li­se kait­se­meh­ha­nis­mi ase­mel on vo­li­ko­gul 2026. aas­taks õi­gus mää­ra­ta val­la ter­ri­too­riu­mil maa­mak­su tõu­su ülem­piir va­he­mi­kus 10-100 prot­sen­ti. 2026. aas­tal kaob ka ko­dua­lu­se maa maa­mak­su pind­­a­la­põ­hi­ne soo­dus­tus, mi­da Raa­si­ku val­las saab ti­hea­sus­tu­ses 1500 ruut­meet­ri ja ha­ja­asus­tu­ses 2 hek­ta­ri ula­tu­ses, siis tu­leb vo­li­ko­gul mää­ra­ta soo­dus­tus sum­ma­li­selt, see võib ol­la ku­ni 1000 eu­rot.