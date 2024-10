Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis nõu­so­le­ku val­la­le kuu­lu­va ka­he kor­te­ri enam­pak­ku­mi­sel võõ­ran­da­mi­seks. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma sel­gi­tas, et val­lal po­le neid va­ja ning puu­dub ka ra­ha kor­te­ri­te re­no­vee­ri­mi­seks. Raa­si­ku ale­vi­kus Te­ha­se tee 15-4 asuv kor­ter pan­nak­se enam­pak­ku­mi­se­le alg­hin­na­ga 54 000 eu­rot. Kor­ter on 2toa­li­ne, sel­les on 46,1 ruut­meet­rit pin­da. Pe­nin­gi kü­las Raa­si­ku tee 11-3 asu­va kor­te­ri hind enam­pak­ku­mi­sel on 20 000 eu­rot. Te­gu on 51,2 ruut­meet­ri suu­ru­se 3toa­li­se kor­te­ri­ga. Mõ­le­mad kor­te­rid va­ja­vad re­no­vee­ri­mist. Enam­pak­ku­mis­te nur­ju­mi­sel on val­la­va­lit­su­sel õi­gus kor­te­ri­te alg­hin­da alan­da­da ku­ni ost­ja leid­mi­se­ni.