„Teeaedade päeva eesmärk on panna kogukonna inimesed omavahel aktiivsemalt suhtlema ning seekord tuli jälle uusi osalejaid. Näiteks tänu sellele üritusele said uute ridamajade elanikud omavahel tuttavamaks,“ ütles Raasiku teeaedade peakorraldaja, MTÜ Tuulekell juhatuse liige Margit Eerik, kes on teeaedade päeva eest vedanud kõik viis korda.
Esimene teeaedade päev oli Raasikul 2021. aasta suvel ning algatati alternatiivina paljudes kohtades korraldatavatele kodukohvikute päevadele. Põhireegel on Raasikul, et igas avatud teeaias tuleb pakkuda kõige muu kõrval ka taimeteed. Esimesest korrast on jäänud kasutusse ka tookordse taimeteede konkursi võitnud teesegu, mille valmistas Teele Kruuse – see on saanud nimeks Raasiku Tee ning on kokku segatud leesputkest, piparmündist, saialillest ja põdrakanepist.
Traditsiooniliselt lõpeb teeaedade päev kontserdiga. Seekord koguneti õhtuks rahvamaja hoovis avatud Kogukonna teeaeda, kus esinesid laulja Mari Jürjens ja Aivar Surva. Enne neid laulsid Heli Karu Laulustuudio laululapsed ning ansambel koosseisus Kadri-Ann, Uko ja Ele.
Teeaedu oli tänavu kokku 11. Lastehoiu teeaia avasid Maarja Sikut ja ta pereliikmed ning Kunsti Tee Eeriku pere noored. Teeaias Haldjariik toimetas Kaidi Karilaid ning teeaias Vallatud Vanaemad võtsid külalisi vastu perekonnad Ivask ja Juksaar. Teeaias Grill ja Mäng tegutsesid kuus peret, eestvedaja oli Marge Aasalaid. Uute Ridakate Kohviku avas Liis Põrk. Raamatukogu Teeaia tegid raamatukogu töötajad, teeaia Noortekeskuse Sõbrad Andra Allik, Angela Allik koos noorte abilistega ning Kirikumõisa teeaia Piret Betlem pere ja sõpradega. Raasiku-Anija valla piirimail Salumäe külas oli perekond Meremaa Lubjaahju teeaed.
Peakorraldaja Margit Eerik lausus, et kümmekond teeaeda on Raasiku suurusele alevikule paras arv, mida jõuda ühe päeva jooksul külastada. Kokku käis teeaedades paarsada külalist ning enamik toitudest sai müüdud. Õhtul oli Kogukonna kohvikus kontserti kuulamas üle 300 inimese.
MTÜ Tuulekell sai kogukonnapäeva „Tee Raasikule“ läbiviimiseks Ida-Harju Koostöökoja kogukondade võimekuse suurendamise meetmest toetust 4113,48 eurot.
Margit Eerik: „Väga hea koostöö on olnud Raasiku rahvamajaga ja suur tänu ka koostööpartnerile Noma Grupp OÜ abi eest lastehoiu juures LoLaLa kontserdi korraldamisel. Oli tore ja meeleolukas päev ning rõõmu teeb, et leidsime järgmise aasta teeaedade päevaks ka uusi tegijaid. Tuleval aastal korraldame teeaedade päeva kindlasti jälle, täpset aega pole veel paika jõudnud panna.“