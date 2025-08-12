„Teeae­da­de päe­va ees­märk on pan­na ko­gu­kon­na ini­me­sed oma­va­hel ak­tiiv­se­malt suht­le­ma ning see­kord tu­li jäl­le uu­si osa­le­jaid. Näi­teks tä­nu sel­le­le üri­tu­se­le said uu­te ri­da­ma­ja­de ela­ni­kud oma­va­hel tut­ta­va­maks,“ üt­les Raa­si­ku teeae­da­de pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Tuu­le­kell ju­ha­tu­se lii­ge Mar­git Ee­rik, kes on teeae­da­de päe­va eest ve­da­nud kõik viis kor­da.

Esi­me­ne teeae­da­de päev oli Raa­si­kul 2021. aas­ta su­vel ning al­ga­ta­ti al­ter­na­tii­vi­na pal­ju­des koh­ta­des kor­ral­da­ta­va­te­le ko­du­koh­vi­ku­te päe­va­de­le. Põ­hi­ree­gel on Raa­si­kul, et igas ava­tud teeaias tu­leb pak­ku­da kõi­ge muu kõr­val ka tai­me­teed. Esi­me­sest kor­rast on jää­nud ka­su­tus­se ka too­kord­se tai­me­tee­de kon­kur­si võit­nud tee­se­gu, mil­le val­mis­tas Tee­le Kruu­se – see on saa­nud ni­meks Raa­si­ku Tee ning on kok­ku se­ga­tud lees­put­kest, pi­par­mün­dist, saia­lil­lest ja põd­ra­ka­ne­pist.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt lõ­peb tee­ae­da­de päev kont­ser­di­ga. See­kord ko­gu­ne­ti õh­tuks rah­va­ma­ja hoo­vis ava­tud Ko­gu­kon­na teeae­da, kus esi­ne­sid laul­ja Ma­ri Jür­jens ja Ai­var Sur­va. En­ne neid laul­sid He­li Ka­ru Lau­lus­tuu­dio lau­lu­lap­sed ning an­sam­bel koos­sei­sus Kad­ri-Ann, Uko ja Ele.

Teeae­du oli tä­na­vu kok­ku 11. Las­te­hoiu teeaia avasid Maar­ja Si­kut ja ta pereliikmed ning Kuns­ti Tee Ee­ri­ku pe­re noo­red. Teeaias Hald­ja­riik toi­me­tas Kai­di Ka­ri­laid ning teeaias Val­la­tud Va­na­emad võt­sid kü­la­li­si vas­tu pe­re­kon­nad Ivask ja Juk­saar. Teeaias Grill ja Mäng te­gut­se­sid kuus pe­ret, eest­ve­da­ja oli Mar­ge Aa­sa­laid. Uu­te Ri­da­ka­te Koh­vi­ku avas Liis Põrk. Raa­ma­tu­ko­gu Teeaia te­gid raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad, teeaia Noor­te­kes­ku­se Sõb­rad And­ra Al­lik, An­ge­la Al­lik koos noor­te abi­lis­te­ga ning Ki­ri­ku­mõi­sa teeaia Pi­ret Bet­lem pe­re ja sõp­ra­de­ga. Raa­si­ku-Ani­ja val­la pii­ri­mail Sa­lu­mäe kü­las oli pe­re­kond Me­re­maa Lub­jaah­ju teeaed.

Pea­kor­ral­da­ja Mar­git Ee­rik lau­sus, et küm­me­kond teeae­da on Raa­si­ku suu­ru­se­le ale­vi­ku­le pa­ras arv, mi­da jõu­da ühe päe­va jook­sul kü­las­ta­da. Kok­ku käis teeae­da­des paar­sa­da kü­la­list ning ena­mik toi­tu­dest sai müü­dud. Õh­tul oli Ko­gu­kon­na koh­vi­kus kont­ser­ti kuu­la­mas üle 300 ini­me­se.

MTÜ Tuu­le­kell sai ko­gu­kon­na­päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ lä­bi­vii­mi­seks Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ko­gu­kon­da­de või­me­ku­se suu­ren­da­mi­se meet­mest toe­tust 4113,48 eu­rot.

Mar­git Ee­rik: „Vä­ga hea koos­töö on ol­nud Raa­si­ku rah­va­ma­ja­ga ja suur tä­nu ka koos­töö­part­ne­ri­le No­ma Grupp OÜ abi eest las­te­hoiu juu­res Lo­La­La kont­ser­di kor­ral­da­mi­sel. Oli to­re ja mee­leo­lu­kas päev ning rõõ­mu teeb, et leid­si­me järg­mi­se aas­ta teeae­da­de päe­vaks ka uu­si te­gi­jaid. Tu­le­val aas­tal kor­ral­da­me teeae­da­de päe­va kind­las­ti jäl­le, täp­set ae­ga po­le veel pai­ka jõud­nud pan­na.“