Ani­ja val­la­va­lit­sus muu­tis Keh­ra jäät­me­jaa­ma vas­tu­võ­tu­hin­du ning nüüd on või­ma­lik sin­na va­na­reh­ve ta­su­ta ära an­da kõi­gil, mit­te ai­nult Ani­ja val­la ela­ni­kel. Muu­da­tus teh­ti kesk­kon­naa­me­ti et­te­pa­ne­kul, sest jäät­me­sea­du­se jär­gi peab toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon MTÜ Reh­vi­ring­lus va­na­reh­vid ta­su­ta ära vii­ma kõi­ki­dest ko­gu­mis­koh­ta­dest ja sin­na pea­vad saa­ma va­nu reh­ve viia kõik jäät­me­val­da­jad võrd­selt. Kor­ra­ga saab erai­sik jäät­me­jaa­ma ära an­da ku­ni 8 va­na­reh­vi. Va­nu reh­ve või­vad ta­su­ta ära an­da kõik ko­da­ni­kud ka Kuu­sa­lu val­la jäät­me­jaa­mas Kiius, Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­mas Aru­kü­las ja Lok­sa jäät­me­jaa­mas.