Anija vallavalitsus muutis Kehra jäätmejaama vastuvõtuhindu ning nüüd on võimalik sinna vanarehve tasuta ära anda kõigil, mitte ainult Anija valla elanikel. Muudatus tehti keskkonnaameti ettepanekul, sest jäätmeseaduse järgi peab tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Rehviringlus vanarehvid tasuta ära viima kõikidest kogumiskohtadest ja sinna peavad saama vanu rehve viia kõik jäätmevaldajad võrdselt. Korraga saab eraisik jäätmejaama ära anda kuni 8 vanarehvi. Vanu rehve võivad tasuta ära anda kõik kodanikud ka Kuusalu valla jäätmejaamas Kiius, Raasiku valla jäätmejaamas Arukülas ja Loksa jäätmejaamas.