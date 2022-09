8. au­gus­tist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Mar­ga­ri­ta Lyk­ke (pil­dil). Ta on pä­rit ja elab Tal­lin­nas, on lõ­pe­ta­nud ar­hi­tek­tuu­ri eria­lal too­na­se Tal­lin­na ehi­tus- ja meh­haa­ni­ka­teh­ni­ku­mi ning riik­li­ku kuns­tiins­ti­tuu­di, prae­gu­se Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia. Üli­koo­li­õpin­gu­te ajal alus­tas töö­ta­mist tee­nin­dus­mi­nis­tee­riu­mi pro­jek­tee­ri­mi­sins­ti­tuu­dis. Mi­nis­tee­riu­mi lik­vi­dee­ri­mi­se jä­rel sai Mar­ga­ri­ta Lyk­ke uueks töö­ko­haks Kom­mu­naalp­ro­jekt, sel­le lik­vi­dee­ri­mi­se jä­rel on töö­ta­nud Tal­lin­na hal­jas­tus- ja lin­na­ku­jun­du­sa­me­tis ning Tal­lin­na lin­nap­la­nee­ri­mi­se ame­tis. Va­he­peal elas Mar­ga­ri­ta Lyk­ke kolm aas­tat Nor­ras, kus õp­pis Os­los Au­to­CA­Di ehk mo­del­lee­ri­mi­seks ja joo­nes­ta­mi­seks ka­su­ta­ta­vat raalp­ro­jek­tee­ri­mi­se ra­ken­dust ning töö­tas koo­li­järg­sel prak­ti­kal ühes ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roos. Nor­rast naas­tes jät­kas ar­hi­tek­ti­tööd Tal­lin­na lin­nap­la­nee­ri­mi­se ame­tis ja Mus­ta­mäe lin­nao­sa­va­lit­su­ses, vii­ma­ti töö­tas lü­hi­kest ae­ga Jär­va val­la­va­lit­su­ses. „Tä­nu oma ha­ri­du­se­le ja pi­kaa­ja­li­se­le töö­ko­ge­mu­se­le olen häs­ti kur­sis sel­les vald­kon­nas toi­mu­va­ga ning soo­vin vä­ga osa­le­da rik­ka­li­ku loo­du­se­ga Raa­si­ku val­la aren­damisel,“ põh­jen­das Mar­ga­ri­ta Lyk­ke.