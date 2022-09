Ala­tes 8. au­gus­tist on Raa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­ja Rai­li Il­ves (pil­dil). Ta on pä­rit Ko­se val­last, kus elab pe­re­ga ka prae­gu, lõ­pe­tas 2014. aas­tal Tal­lin­na teh­ni­ka­kõrg­koo­li ma­si­nae­hi­tu­sin­se­ne­ri­na, 2021. aas­tal Keht­na kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se maa­mõõ­du­teh­ni­ku­na, prae­gu õpib Ees­ti Maaü­li­koo­lis ma­gist­ran­tuu­ris geo­dee­siat, kin­nis­va­ra- ja maa­kor­ral­dust. Ta on töö­ta­nud pe­reet­te­võt­tes raa­ma­tu­pi­da­ja­na, lü­hi­kest ae­ga ka geo­dee­sia joo­nes­ta­ja­na. „Kui nä­gin kuu­lu­tust, et Raa­si­ku val­da ot­si­tak­se maa­kor­ral­da­jat, ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da, ku­na just se­da ka õpin,“ sõ­nas Rai­li Il­ves.